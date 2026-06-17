Γρατσία για κόμμα Καρυστιανού: Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας

μιλώντας σήμερα το πρωί στην «Κοινωνία Ώρα Μega».





#news ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr @protothema.gr ❗ Για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», τις συνεργασίες, αλλά και τις γυναικοκτονίες που ολοένα και αυξάνονται στη χώρα μας μίλησε η στενή συνεργάτιδα και δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία, σε σημερινή συνέντευξή της στην «Κοινωνία Ώρα Μega». #protothema

«Η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια ανεξαρτήτως. Ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή και είμαστε στη φάση της στάθμισης αυτών των προσεγγίσεων που σας ανέφερα προκειμένου να επιλέξουμε την πλέον ενδεδειγμένη λύση, ακριβώς λόγω του ότι, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια ανεξαρτήτως φύλου. Άρα δεν μπορούμε να πούμε άκριτα, δηλαδή χωρίς να εμβαθύνουμε, να εισάγουμε κάποιες διακρίσεις», συνέχισε.



Σε ερώτηση που της έγινε εάν η γυναικοκτονία είναι ανθρωποκτονία απάντησε:



«Να, σας είπα ακριβώς ότι ουσιαστικά η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια ανεξαρτήτως φύλου και ανεξαρτήτως διακρίσεων εν γένει. Η ερώτηση που μου τέθηκε, για να είμαστε συγκεκριμένοι, ήταν για τον όρο «γυναικοκτονία» και λέω ότι δεν μπορώ τόσο παρορμητικά να τοποθετηθώ επί της συγκεκριμένης λέξης, γιατί εισάγει μία διάκριση. Από ‘κει και πέρα όμως στα ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, όπου και εκεί βέβαια έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία τεράστιο θέμα, βεβαίως αυτό είναι ένα αυτοτελές κεφάλαιο προκειμένου ουσιαστικά να ενισχυθεί ο θεσμός της οικογένειας, να είναι ενήμερα τα ζευγάρια, ή οποιοσδήποτε είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, για τις δυνατότητες που έχει και τις παροχές που του δίνει το κράτος είτε από άποψη ψυχολογικής στήριξης, είτε από άποψη παροχής νομικής βοήθειας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό».







Και συνέχισε: «Γιατί είναι πάρα πολλά τα θύματα, αυτό το γνωρίζω και από τη δουλειά μου, που ενώ υφίστανται ενδοοικογενειακή βία, δεν τολμούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα της νομικής υποστήριξης. Τέτοιου είδους παροχές οι οποίες εντάσσονται σε άλλο κομμάτι, πάνε στο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής, βεβαίως είναι αυτοτελές κεφάλαιο. Και εκεί υπάρχει σειρά θέσεων για παροχή και υποστήριξη από μέρους του κράτους, προκειμένου και οι γυναίκες, ή οποιοσδήποτε είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας να στηρίζεται. Και προκειμένου να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του και κυρίως να μη φιμώνεται ή να μη θυματοποιείται. Δηλαδή εν τέλει να συμβιβάζεται με αυτή την κατάσταση».



Για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος



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