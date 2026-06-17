Γρατσία για κόμμα Καρυστιανού: Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας
Γρατσία για κόμμα Καρυστιανού: Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας
«Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συνεργασία με άλλο κόμμα», σημείωσε η στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού - «Κοντά στη ΔΕΘ το οικονομικό μας πρόγραμμα» - «Ο όρος γυναικοκτονία εισάγει μία διάκριση»
Για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», τις συνεργασίες, αλλά και τις γυναικοκτονίες που ολοένα και αυξάνονται στη χώρα μας μίλησε η στενή συνεργάτιδα και δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία, σε σημερινή συνέντευξή της.
«Θα πρέπει να σταθμίσουμε ότι η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια, ανεξάρτητα από το φύλο, και άρα δεν θα πρέπει να εισάγονται διακρίσεις, στη νομοθετική αντιμετώπιση εννοώ, οι οποίες να μη δικαιολογούνται αιτιολογημένα. Η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια για οποιονδήποτε», ανέφερε όσον αφορά τις γυναικοκτονίες η κυρία Γρατσία, δεξί χέρι της Μαρίας Καρυστιανού μιλώντας σήμερα το πρωί στην «Κοινωνία Ώρα Μega».
Σε ερώτηση που της έγινε εάν η γυναικοκτονία είναι ανθρωποκτονία απάντησε:
«Να, σας είπα ακριβώς ότι ουσιαστικά η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια ανεξαρτήτως φύλου και ανεξαρτήτως διακρίσεων εν γένει. Η ερώτηση που μου τέθηκε, για να είμαστε συγκεκριμένοι, ήταν για τον όρο «γυναικοκτονία» και λέω ότι δεν μπορώ τόσο παρορμητικά να τοποθετηθώ επί της συγκεκριμένης λέξης, γιατί εισάγει μία διάκριση. Από ‘κει και πέρα όμως στα ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, όπου και εκεί βέβαια έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία τεράστιο θέμα, βεβαίως αυτό είναι ένα αυτοτελές κεφάλαιο προκειμένου ουσιαστικά να ενισχυθεί ο θεσμός της οικογένειας, να είναι ενήμερα τα ζευγάρια, ή οποιοσδήποτε είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, για τις δυνατότητες που έχει και τις παροχές που του δίνει το κράτος είτε από άποψη ψυχολογικής στήριξης, είτε από άποψη παροχής νομικής βοήθειας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό».
Και συνέχισε: «Γιατί είναι πάρα πολλά τα θύματα, αυτό το γνωρίζω και από τη δουλειά μου, που ενώ υφίστανται ενδοοικογενειακή βία, δεν τολμούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα της νομικής υποστήριξης. Τέτοιου είδους παροχές οι οποίες εντάσσονται σε άλλο κομμάτι, πάνε στο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής, βεβαίως είναι αυτοτελές κεφάλαιο. Και εκεί υπάρχει σειρά θέσεων για παροχή και υποστήριξη από μέρους του κράτους, προκειμένου και οι γυναίκες, ή οποιοσδήποτε είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας να στηρίζεται. Και προκειμένου να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του και κυρίως να μη φιμώνεται ή να μη θυματοποιείται. Δηλαδή εν τέλει να συμβιβάζεται με αυτή την κατάσταση».
Για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος
«Έχει διατυπωθεί επανειλημμένα ότι υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα, η οποία απαρτίζεται από πρόσωπα που διαθέτουν τόσο την επαγγελματική εμπειρία όσο και το γνωστικό υπόβαθρο για να διαμορφώσουν τις θέσεις. Εργάζονται εντατικά, βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό σημείο και οι θέσεις τους θα ανακοινωθούν επίσημα, οργανωμένα και συντεταγμένα από το Κίνημα», ανέφερε το δεξί χέρι της Μαρίας Καρυστιανού.
«Είναι μια προσέγγιση που έχει τεθεί και εσωτερικά, αλλά δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Θα γνωστοποιηθεί προσεχώς αρμοδίως. Εκτιμώ ότι θα το έχουμε σε χρόνο κοντινό προς τη ΔΕΘ, αλλά επαναλαμβάνω ότι η οριστική απόφαση θα ληφθεί από τα όργανα του Κινήματος», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά το πού κατατάσσεται ιδεολογικά το κόμμα, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Υπάρχουν άνθρωποι που προέρχονται από όλους τους προηγούμενους, όπως γνωρίζαμε, κομματικούς μηχανισμούς, γι’ αυτό και είναι πολύ γόνιμη η ανταλλαγή απόψεων. Υπάρχουν τοποθετήσεις από όλες τις οπτικές γωνίες. Ο διάλογος είναι πολύ πιο γόνιμος και οι λύσεις που επιλέγονται καλύπτουν όλες τις πλευρές».
Γυρίζοντας και πάλι στο οικονομικό πρόγραμμα και στις βασικές προτεραιότητες του κόμματος, η κυρία Γρατσία σημείωσε:
«Ιδιαίτερη στόχευση του Κινήματος είναι η προστασία των ευάλωτων ομάδων και της μικρομεσαίας τάξης. Βεβαίως, διαθέτει πολύ σημαντικές θέσεις για την ενίσχυση του επιχειρείν, την οικονομική ανάπτυξη και τη συνολική ανάπτυξη της οικονομίας, ενώ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στην παροχή κινήτρων για επενδύσεις. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Εάν πρέπει να θέσω μία προτεραιότητα, αυτή είναι οι πιο αδύναμες οικονομικά ομάδες, ώστε να υπάρξουν κίνητρα και παροχές που θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά απέναντι στην οικονομική πίεση και τη στοχοποίηση που βιώνουν καθημερινά πολλοί Έλληνες πολίτες».
«Θα πρέπει να σταθμίσουμε ότι η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια, ανεξάρτητα από το φύλο, και άρα δεν θα πρέπει να εισάγονται διακρίσεις, στη νομοθετική αντιμετώπιση εννοώ, οι οποίες να μη δικαιολογούνται αιτιολογημένα. Η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια για οποιονδήποτε», ανέφερε όσον αφορά τις γυναικοκτονίες η κυρία Γρατσία, δεξί χέρι της Μαρίας Καρυστιανού μιλώντας σήμερα το πρωί στην «Κοινωνία Ώρα Μega».
«Η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια ανεξαρτήτως. Ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή και είμαστε στη φάση της στάθμισης αυτών των προσεγγίσεων που σας ανέφερα προκειμένου να επιλέξουμε την πλέον ενδεδειγμένη λύση, ακριβώς λόγω του ότι, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια ανεξαρτήτως φύλου. Άρα δεν μπορούμε να πούμε άκριτα, δηλαδή χωρίς να εμβαθύνουμε, να εισάγουμε κάποιες διακρίσεις», συνέχισε.
@protothema.gr ❗ Για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», τις συνεργασίες, αλλά και τις γυναικοκτονίες που ολοένα και αυξάνονται στη χώρα μας μίλησε η στενή συνεργάτιδα και δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία, σε σημερινή συνέντευξή της στην «Κοινωνία Ώρα Μega». #protothema #news ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Σε ερώτηση που της έγινε εάν η γυναικοκτονία είναι ανθρωποκτονία απάντησε:
«Να, σας είπα ακριβώς ότι ουσιαστικά η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια ανεξαρτήτως φύλου και ανεξαρτήτως διακρίσεων εν γένει. Η ερώτηση που μου τέθηκε, για να είμαστε συγκεκριμένοι, ήταν για τον όρο «γυναικοκτονία» και λέω ότι δεν μπορώ τόσο παρορμητικά να τοποθετηθώ επί της συγκεκριμένης λέξης, γιατί εισάγει μία διάκριση. Από ‘κει και πέρα όμως στα ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, όπου και εκεί βέβαια έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία τεράστιο θέμα, βεβαίως αυτό είναι ένα αυτοτελές κεφάλαιο προκειμένου ουσιαστικά να ενισχυθεί ο θεσμός της οικογένειας, να είναι ενήμερα τα ζευγάρια, ή οποιοσδήποτε είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, για τις δυνατότητες που έχει και τις παροχές που του δίνει το κράτος είτε από άποψη ψυχολογικής στήριξης, είτε από άποψη παροχής νομικής βοήθειας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό».
Και συνέχισε: «Γιατί είναι πάρα πολλά τα θύματα, αυτό το γνωρίζω και από τη δουλειά μου, που ενώ υφίστανται ενδοοικογενειακή βία, δεν τολμούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα της νομικής υποστήριξης. Τέτοιου είδους παροχές οι οποίες εντάσσονται σε άλλο κομμάτι, πάνε στο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής, βεβαίως είναι αυτοτελές κεφάλαιο. Και εκεί υπάρχει σειρά θέσεων για παροχή και υποστήριξη από μέρους του κράτους, προκειμένου και οι γυναίκες, ή οποιοσδήποτε είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας να στηρίζεται. Και προκειμένου να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του και κυρίως να μη φιμώνεται ή να μη θυματοποιείται. Δηλαδή εν τέλει να συμβιβάζεται με αυτή την κατάσταση».
Για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος
«Έχει διατυπωθεί επανειλημμένα ότι υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα, η οποία απαρτίζεται από πρόσωπα που διαθέτουν τόσο την επαγγελματική εμπειρία όσο και το γνωστικό υπόβαθρο για να διαμορφώσουν τις θέσεις. Εργάζονται εντατικά, βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό σημείο και οι θέσεις τους θα ανακοινωθούν επίσημα, οργανωμένα και συντεταγμένα από το Κίνημα», ανέφερε το δεξί χέρι της Μαρίας Καρυστιανού.
«Κοντά στη ΔΕΘ οι ανακοινώσεις»Σε ερώτηση για το αν οι σχετικές ανακοινώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αν το κόμμα θα δώσει το «παρών», η κ. Γρατσία αρκέστηκε να απαντήσει ότι, κατά την εκτίμησή της, το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε «χρόνο κοντινό προς τη ΔΕΘ».
«Είναι μια προσέγγιση που έχει τεθεί και εσωτερικά, αλλά δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Θα γνωστοποιηθεί προσεχώς αρμοδίως. Εκτιμώ ότι θα το έχουμε σε χρόνο κοντινό προς τη ΔΕΘ, αλλά επαναλαμβάνω ότι η οριστική απόφαση θα ληφθεί από τα όργανα του Κινήματος», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά το πού κατατάσσεται ιδεολογικά το κόμμα, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Υπάρχουν άνθρωποι που προέρχονται από όλους τους προηγούμενους, όπως γνωρίζαμε, κομματικούς μηχανισμούς, γι’ αυτό και είναι πολύ γόνιμη η ανταλλαγή απόψεων. Υπάρχουν τοποθετήσεις από όλες τις οπτικές γωνίες. Ο διάλογος είναι πολύ πιο γόνιμος και οι λύσεις που επιλέγονται καλύπτουν όλες τις πλευρές».
Γυρίζοντας και πάλι στο οικονομικό πρόγραμμα και στις βασικές προτεραιότητες του κόμματος, η κυρία Γρατσία σημείωσε:
«Ιδιαίτερη στόχευση του Κινήματος είναι η προστασία των ευάλωτων ομάδων και της μικρομεσαίας τάξης. Βεβαίως, διαθέτει πολύ σημαντικές θέσεις για την ενίσχυση του επιχειρείν, την οικονομική ανάπτυξη και τη συνολική ανάπτυξη της οικονομίας, ενώ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στην παροχή κινήτρων για επενδύσεις. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Εάν πρέπει να θέσω μία προτεραιότητα, αυτή είναι οι πιο αδύναμες οικονομικά ομάδες, ώστε να υπάρξουν κίνητρα και παροχές που θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά απέναντι στην οικονομική πίεση και τη στοχοποίηση που βιώνουν καθημερινά πολλοί Έλληνες πολίτες».
«Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την αυτοδυναμία»Όσον αφορά τις συνεργασίες με άλλα κόμμα η κ. Γρατσία άφησε ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας
«Έχει απαντηθεί κατηγορηματικά από την κυρία Καρυστιανού. Η θέση που έχει διατυπωθεί είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συνεργασία. Ωστόσο, όπως έχει επισημάνει η ίδια, η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Καλό είναι, όμως, να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με σύνεση. Είναι ένα ενδεχόμενο, το οποίο όλοι αντιλαμβανόμαστε, να υπάρξει ακόμη και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει».
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