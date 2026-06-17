Μακρόν: Έχω εμπιστοσύνη στον Τραμπ, όταν δεσμευόταν απέναντί μας έκανε πάντα ό,τι υποσχόταν

Αν δεν είχα διατηρήσει με συνέπεια τις θέσεις μου τους τελευταίους μήνες, θα μπορούσατε να έχετε αμφιβολία για την ισορροπία δυνάμεων. For sure, είπε χαρακτηριστικά ο Γάλλος πρόεδρος από τη G7