Στυλιανίδης: Θα συναντηθούμε με τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ για το 16 - Μάντζος: Κατάλαβα ακριβώς το αντίθετο

Ο κ. Μάντζος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «πολιτικό τυχοδιωκτισμό», γιατί, όπως είπε, ο όρος «μη κερδοσκοπικά», που υπήρχε στην πρόταση του Μαΐου, αφαιρέθηκε τον Ιούνιο