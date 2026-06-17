Στυλιανίδης: Θα συναντηθούμε με τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ για το 16 - Μάντζος: Κατάλαβα ακριβώς το αντίθετο
Στυλιανίδης: Θα συναντηθούμε με τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ για το 16 - Μάντζος: Κατάλαβα ακριβώς το αντίθετο
Ο κ. Μάντζος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «πολιτικό τυχοδιωκτισμό», γιατί, όπως είπε, ο όρος «μη κερδοσκοπικά», που υπήρχε στην πρόταση του Μαΐου, αφαιρέθηκε τον Ιούνιο
Στον δεύτερο γύρο σκόνταψε η διαφαινόμενη σύγκλιση ΠΑΣΟΚ και ΝΔ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τον Ευριπίδη Στυλιανίδη να κάνει λόγο για «σημαντική πρόοδο» και τον Δημήτρη Μάντζο να υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία απάλειψε τον όρο «μη κερδοσκοπικό» από τη διάταξη προς αναθεώρηση τον Ιούνιο, σε αντίθεση με την προηγούμενη πρότασή της.
Στη δευτερολογία του, ο εισηγητής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης καλωσόρισε τη στάση του ΠΑΣΟΚ, που όπως είπε, συνιστά σημαντική πρόοδο. «Συνυπογράφω ό,τι είπαν. Θέλουν μη κερδοσκοπικό; Εγώ δεν έχω πρόβλημα και με το ιδιωτικό, αρκεί να αναθεωρηθεί η διάταξη», είπε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, εκτίμησε ότι θα υπάρξει σύγκλιση στην επόμενη Βουλή. «Όσο κι αν δεν θέλουν οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσουν από τώρα θετικά, θα συναντηθούν μαζί μας στην αναθεωρητική βουλή», σχολίασε.
Η τοποθέτησή του προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη Μάντζου. «Αντιλήφθηκα ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέει εκείνος. Δεν υπάρχει συναίνεση στη διατύπωση, αυτό είναι το ζήτημα», ανέφερε. Ο κ. Μάντζος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «πολιτικό τυχοδιωκτισμό», γιατί, όπως είπε, ο όρος «μη κερδοσκοπικά», που υπήρχε στην πρόταση του Μαΐου, αφαιρέθηκε τον Ιούνιο.
«Δεν αιτιολογήθηκε γιατί απαλείφθηκε ο όρος "μη κερδοσκοπικά" στις αρχές του Ιούνη. Δεν είναι παζάρι, δεν είναι παραχώρηση, είναι διαφορά φιλοσοφίας. Για εμάς η διάκριση είναι μεταξύ κέρδους και μη κέρδους», επέμενε, για να καταλήξει: «Δεν δεχόμαστε την έρευνα ως προϊόν, δεν δεχόμαστε το κέρδος».
Στη δευτερολογία του, ο εισηγητής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης καλωσόρισε τη στάση του ΠΑΣΟΚ, που όπως είπε, συνιστά σημαντική πρόοδο. «Συνυπογράφω ό,τι είπαν. Θέλουν μη κερδοσκοπικό; Εγώ δεν έχω πρόβλημα και με το ιδιωτικό, αρκεί να αναθεωρηθεί η διάταξη», είπε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, εκτίμησε ότι θα υπάρξει σύγκλιση στην επόμενη Βουλή. «Όσο κι αν δεν θέλουν οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσουν από τώρα θετικά, θα συναντηθούν μαζί μας στην αναθεωρητική βουλή», σχολίασε.
Η τοποθέτησή του προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη Μάντζου. «Αντιλήφθηκα ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέει εκείνος. Δεν υπάρχει συναίνεση στη διατύπωση, αυτό είναι το ζήτημα», ανέφερε. Ο κ. Μάντζος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «πολιτικό τυχοδιωκτισμό», γιατί, όπως είπε, ο όρος «μη κερδοσκοπικά», που υπήρχε στην πρόταση του Μαΐου, αφαιρέθηκε τον Ιούνιο.
«Δεν αιτιολογήθηκε γιατί απαλείφθηκε ο όρος "μη κερδοσκοπικά" στις αρχές του Ιούνη. Δεν είναι παζάρι, δεν είναι παραχώρηση, είναι διαφορά φιλοσοφίας. Για εμάς η διάκριση είναι μεταξύ κέρδους και μη κέρδους», επέμενε, για να καταλήξει: «Δεν δεχόμαστε την έρευνα ως προϊόν, δεν δεχόμαστε το κέρδος».
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