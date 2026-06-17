Σφαγή στο ΠΑΣΟΚ για τις συνεργασίες: «Γελοία η προσέγγισή σου» λέει η Διαμαντοπούλου στον Δούκα, στήριξες τη ΝΔ της απαντά ο δήμαρχος

Η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ και ο δήμαρχος Αθηναίων αντάλλαξαν βαρείς χαρακτηρισμούς με φόντο την πρόταση Δούκα για συνεργασία πριν από τις εκλογές με το κόμμα Τσίπρα - Να πάρει θέση ο Ανδρουλάκης ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ