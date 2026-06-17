Μακόλεϊ Κάλκιν για τα 9 χρόνια σχέσης με την Μπρέντα Σονγκ: Έχω την τιμή να ξυπνώ δίπλα στον έρωτα της ζωής μου
Μακόλεϊ Κάλκιν για τα 9 χρόνια σχέσης με την Μπρέντα Σονγκ: Έχω την τιμή να ξυπνώ δίπλα στον έρωτα της ζωής μου
Λυπάμαι μόνο που δεν είχαμε περισσότερο χρόνο μαζί, εξομολογήθηκε ο ηθοποιός μέσα από μία ανάρτησή του
Ένα τρυφερό μήνυμα για την Μπρέντα Σονγκ, με αφορμή τη συμπλήρωση εννέα ετών από την έναρξη της σχέσης τους, μοιράστηκε μέσα από τα social media o Μακόλεϊ Κάλκιν.
Ο 45χρονος ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με την αρραβωνιαστικιά του και μητέρα των παιδιών του, φορώντας ασορτί ροζ κοστούμι και φόρεμα αντίστοιχα.
«Η σημερινή ημέρα είναι πολύ ξεχωριστή για μένα. Έχουν περάσει εννέα χρόνια από τότε που η ζωή μου άλλαξε για πάντα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, αναφερόμενος στην αρχή της σχέσης τους.
«Είναι εκπληκτικό να σκέφτομαι ότι, σε μία από κάθε πέντε ημέρες που έχω ζήσει, είχα την τιμή να ξυπνώ δίπλα στον έρωτα της ζωής μου. Λυπάμαι μόνο που δεν είχαμε περισσότερο χρόνο μαζί», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Η ανάρτηση του ηθοποιού
Η Σονγκ και ο Κάλκιν έχουν αποκτήσει δύο παιδιά: τον 5χρονο Ντακότα και τον Κάρσον, ο οποίος γεννήθηκε το 2022. Οι δύο ηθοποιοί άρχισαν να βγαίνουν το 2017, μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα της ταινίας «Changeland».
Σε συνέντευξή της στο podcast «Not Gonna Lie» της Κάιλι Κέλσι, τον περασμένο Απρίλιο η Σονγκ αποκάλυψε ότι ο Κάλκιν «κατά κάποιον τρόπο της έκανε ξανά πρόταση γάμου» τον Αύγουστο του 2025, ενώ εκείνη γύριζε το «Running Point». «Είχε βάλει λουλούδια σε όλη την είσοδο και, όταν πλησιάσαμε εγώ και τα δύο αγόρια μου, είπα: “Θεέ μου”», θυμήθηκε.
Σε άλλη συνέντευξή της τον ίδιο μήνα, στην εκπομπή «Live with Kelly and Mark» αυτή τη φορά, εκμυστηρεύτηκε πως ότι αρχικά δεν πίστευε πως θα ερωτευόταν τον Κάλκιν, όταν άρχισαν να περνούν χρόνο μαζί στα γυρίσματα του «Changeland». «Ήταν σαν τον καλύτερό μου φίλο και αναρωτιόμουν: “Θα είναι ο κολλητός μου σε αυτή την ταινία;”, επειδή δεν είχα βγει ποτέ με κάποιον με τον οποίο είχα συνεργαστεί», εξομολογήθηκε για να προσθέσει: «Και έπειτα από μερικές εβδομάδες σκέφτηκα: “Νομίζω ότι μου αρέσει”».
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο 45χρονος ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με την αρραβωνιαστικιά του και μητέρα των παιδιών του, φορώντας ασορτί ροζ κοστούμι και φόρεμα αντίστοιχα.
«Η σημερινή ημέρα είναι πολύ ξεχωριστή για μένα. Έχουν περάσει εννέα χρόνια από τότε που η ζωή μου άλλαξε για πάντα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, αναφερόμενος στην αρχή της σχέσης τους.
«Είναι εκπληκτικό να σκέφτομαι ότι, σε μία από κάθε πέντε ημέρες που έχω ζήσει, είχα την τιμή να ξυπνώ δίπλα στον έρωτα της ζωής μου. Λυπάμαι μόνο που δεν είχαμε περισσότερο χρόνο μαζί», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Η ανάρτηση του ηθοποιού
Η Σονγκ και ο Κάλκιν έχουν αποκτήσει δύο παιδιά: τον 5χρονο Ντακότα και τον Κάρσον, ο οποίος γεννήθηκε το 2022. Οι δύο ηθοποιοί άρχισαν να βγαίνουν το 2017, μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα της ταινίας «Changeland».
Σε συνέντευξή της στο podcast «Not Gonna Lie» της Κάιλι Κέλσι, τον περασμένο Απρίλιο η Σονγκ αποκάλυψε ότι ο Κάλκιν «κατά κάποιον τρόπο της έκανε ξανά πρόταση γάμου» τον Αύγουστο του 2025, ενώ εκείνη γύριζε το «Running Point». «Είχε βάλει λουλούδια σε όλη την είσοδο και, όταν πλησιάσαμε εγώ και τα δύο αγόρια μου, είπα: “Θεέ μου”», θυμήθηκε.
Σε άλλη συνέντευξή της τον ίδιο μήνα, στην εκπομπή «Live with Kelly and Mark» αυτή τη φορά, εκμυστηρεύτηκε πως ότι αρχικά δεν πίστευε πως θα ερωτευόταν τον Κάλκιν, όταν άρχισαν να περνούν χρόνο μαζί στα γυρίσματα του «Changeland». «Ήταν σαν τον καλύτερό μου φίλο και αναρωτιόμουν: “Θα είναι ο κολλητός μου σε αυτή την ταινία;”, επειδή δεν είχα βγει ποτέ με κάποιον με τον οποίο είχα συνεργαστεί», εξομολογήθηκε για να προσθέσει: «Και έπειτα από μερικές εβδομάδες σκέφτηκα: “Νομίζω ότι μου αρέσει”».
Φωτογραφία: Shutterstock
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