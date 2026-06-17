Εγκρίθηκε από τη Γερουσία των ΗΠΑ το Eastern Mediterranean Gateway Act – «Ψήφος εμπιστοσύνης» λέει ο Παπασταύρου

Ενισχύεται η ενεργειακή συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ μετά την έγκριση του Act





Σε ανάρτησή του, ο Έλληνας υπουργός ανέφερε ότι η εξέλιξη αυτή συνιστά «ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης» στη στρατηγική σημασία που έχει η περιοχή στο πλαίσιο της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής ασφαλείας που διαμορφώνεται από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.







«Η Ανατολική Μεσόγειος εξελίσσεται σε έναν χώρο σταθερότητας, ενεργειακής ασφάλειας και ευημερίας», τόνισε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας.



Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι η Ανατολική Μεσόγειος να αποτελέσει γέφυρα διατλαντικής συνεργασίας, ανάπτυξης και ενεργειακής ανθεκτικότητας, προς όφελος των χωρών και των κοινωνιών της ευρύτερης περιοχής.







Ένα βήμα πιο κοντά στην ολομέλεια του Κογκρέσου το νομοσχέδιο για την Πύλη της Ανατολικής Μεσογείου Ένα ακόμη βήμα στην νομοθετική διαδικασία έκανε το Νομοσχέδιο για την Πύλη της Ανατολικής Μεσογείου, γνωστό ως Eastern Mediterranean Gateway Act, καθώς εγκρίθηκε από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας.



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Η πρωτοβουλία επιδιώκει να θεσμοθετήσει την Ανατολική Μεσόγειο ως κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και ως στρατηγικό κρίκο στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, γνωστό ως IMEC.



Σύμφωνα με το κείμενο του νομοσχεδίου, σκοπός του είναι να στηρίξει τον ρόλο των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου ως στρατηγικής πύλης στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, γνωστό ως IMEC.



Το κείμενο προβλέπει αυξημένο συντονισμό των αρμόδιων αμερικανικών υπηρεσιών και τακτική ενημέρωση του Κογκρέσου για την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής.



Η έγκριση του Eastern Mediterranean Gateway Act από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου , ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο Σε ανάρτησή του, ο Έλληνας υπουργός ανέφερε ότι η εξέλιξη αυτή συνιστά «ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης» στη στρατηγική σημασία που έχει η περιοχή στο πλαίσιο της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής ασφαλείας που διαμορφώνεται από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.Ο κ. Παπασταύρου συνέδεσε την έγκριση του νομοσχεδίου με τις πρόσφατες επαφές στο Χιούστον, όπου πραγματοποιήθηκε ο 3+1 Energy Ministerial Dialogue, καθώς και με την ίδρυση του East Med Energy Center (EMEC), ενός νέου θεσμού που, όπως σημείωσε, έχει στόχο να μετατρέψει την ενεργειακή συνεργασία σε συγκεκριμένα έργα, επενδύσεις και δράσεις καινοτομίας.«Η Ανατολική Μεσόγειος εξελίσσεται σε έναν χώρο σταθερότητας, ενεργειακής ασφάλειας και ευημερίας», τόνισε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας.Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι η Ανατολική Μεσόγειος να αποτελέσει γέφυρα διατλαντικής συνεργασίας, ανάπτυξης και ενεργειακής ανθεκτικότητας, προς όφελος των χωρών και των κοινωνιών της ευρύτερης περιοχής.Ένα ακόμη βήμα στην νομοθετική διαδικασία έκανε το Νομοσχέδιο για την Πύλη της Ανατολικής Μεσογείου, γνωστό ως Eastern Mediterranean Gateway Act, καθώς εγκρίθηκε από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας.Το νομοσχέδιο, το οποίο είχε λάβει προηγουμένως το πράσινο φως και από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, μπορεί πλέον να τεθεί προς ψήφιση στις ολομέλειες των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.Η πρωτοβουλία επιδιώκει να θεσμοθετήσει την Ανατολική Μεσόγειο ως κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και ως στρατηγικό κρίκο στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, γνωστό ως IMEC.Σύμφωνα με το κείμενο του νομοσχεδίου, σκοπός του είναι να στηρίξει τον ρόλο των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου ως στρατηγικής πύλης στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, γνωστό ως IMEC.Το κείμενο προβλέπει αυξημένο συντονισμό των αρμόδιων αμερικανικών υπηρεσιών και τακτική ενημέρωση του Κογκρέσου για την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής.

Η νομοθετική πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αμερικανικής προσπάθειας να αναβαθμίσει τον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως κόμβου ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ινδία, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον δίνει αυξημένη βαρύτητα στην ενεργειακή διαφοροποίηση, την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και τη στρατηγική παρουσία της στην περιοχή.

17.06.2026, 20:44