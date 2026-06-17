Πώς δρούσε το κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με τους 80.000 συνδρομητές: Οι κατασχέσεις, τα κρυπτονομίσματα και οι λογαριασμοί στο εξωτερικό

Ακολουθώντας τη «ροή του χρήματος» οι αρχές διαπίστωσαν ότι τα μέλη της οργάνωσης ζούσαν σε καθεστώς απόλυτης χλιδής - Πώς ξέπλεναν τα μαύρα χρήματα