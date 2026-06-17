Πώς δρούσε το κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με τους 80.000 συνδρομητές: Οι κατασχέσεις, τα κρυπτονομίσματα και οι λογαριασμοί στο εξωτερικό
Πώς δρούσε το κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με τους 80.000 συνδρομητές: Οι κατασχέσεις, τα κρυπτονομίσματα και οι λογαριασμοί στο εξωτερικό
Ακολουθώντας τη «ροή του χρήματος» οι αρχές διαπίστωσαν ότι τα μέλη της οργάνωσης ζούσαν σε καθεστώς απόλυτης χλιδής - Πώς ξέπλεναν τα μαύρα χρήματα
Το πιο άρτια οργανωμένο κύκλωμα παράνομης παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης που έχει εντοπιστεί ποτέ στην Ελλάδα εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ. Τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης αγγίζουν τουλάχιστον τα 7 εκατομμύρια ευρώ ενώ η συνολική ζημιά για τις νόμιμες εταιρείες του κλάδου αποτιμάται στο αστρονομικό ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ με το πελατολόγιο να ξεπερνά τους 80.000 συνδρομητές.
Επί δύο μήνες, οι αστυνομικοί βρίσκονταν σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τα μέλη του κυκλώματος, λαμβάνοντας οδηγίες για την εγκατάσταση του παράνομου λογισμικού στις τηλεοράσεις τους, αλλά και για τους τρόπους αποπληρωμής.
Ωστόσο, η πρόσβαση στο «σπασμένο» λογισμικό δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας και περνούσαν τους ενδιαφερόμενους από «κόσκινο». Η ταυτοποίηση των στοιχείων των πελατών και οι εγγυήσεις για την καταβολή του αντιτίμου αποτελούσαν απαράβατες προϋποθέσεις για την παραχώρηση των παράνομων κωδικών.
- Υπηρεσιών άμεσης μεταφοράς χρημάτων
- Ψηφιακών πορτοφολιών (e-wallets)
- Κρυπτονομισμάτων
Ακολουθώντας τη «ροή του χρήματος» οι αρχές διαπίστωσαν ότι τα μέλη της οργάνωσης ζούσαν σε καθεστώς απόλυτης χλιδής, κάνοντας πολυτελείς διακοπές στα νησιά του Αιγαίου. Για το ξέπλυμα των «μαύρων» εσόδων, είχαν προχωρήσει στην αγορά οχημάτων καθώς και τουλάχιστον δύο ακινήτων σε Αθήνα και Αγρίνιο.
Παράλληλα, προκειμένου να μην εντοπίζονται μεγάλα ποσά στην κατοχή τους, είχαν διασκορπίσει τα κέρδη τους σε τουλάχιστον 58 τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό (Λιθουανία, Βουλγαρία, Μάλτα, Λουξεμβούργο και Σκόπια), με το ακριβές ύψος των καταθέσεων να τελεί ακόμα υπό διερεύνηση.
Το «κόλπο» των Αρχών με την ανακριτική διείσδυσηΓια την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αποτελεί το ελληνικό παρακλάδι ενός ευρύτερου πανευρωπαϊκού δικτύου, οι αστυνομικοί επιστράτευσαν τη μέθοδο της «ανακριτικής διείσδυσης». Κατόπιν σχετικού δικαστικού βουλεύματος, οι αξιωματικοί εμφανίστηκαν ως υποψήφιοι πελάτες.
Επί δύο μήνες, οι αστυνομικοί βρίσκονταν σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τα μέλη του κυκλώματος, λαμβάνοντας οδηγίες για την εγκατάσταση του παράνομου λογισμικού στις τηλεοράσεις τους, αλλά και για τους τρόπους αποπληρωμής.
Ωστόσο, η πρόσβαση στο «σπασμένο» λογισμικό δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας και περνούσαν τους ενδιαφερόμενους από «κόσκινο». Η ταυτοποίηση των στοιχείων των πελατών και οι εγγυήσεις για την καταβολή του αντιτίμου αποτελούσαν απαράβατες προϋποθέσεις για την παραχώρηση των παράνομων κωδικών.
Κρυπτονομίσματα, 58 ξένοι λογαριασμοί και πολυτελής ζωήΗ εισπρακτική δραστηριότητα του κυκλώματος γινόταν μέσω:
- Υπηρεσιών άμεσης μεταφοράς χρημάτων
- Ψηφιακών πορτοφολιών (e-wallets)
- Κρυπτονομισμάτων
Ακολουθώντας τη «ροή του χρήματος» οι αρχές διαπίστωσαν ότι τα μέλη της οργάνωσης ζούσαν σε καθεστώς απόλυτης χλιδής, κάνοντας πολυτελείς διακοπές στα νησιά του Αιγαίου. Για το ξέπλυμα των «μαύρων» εσόδων, είχαν προχωρήσει στην αγορά οχημάτων καθώς και τουλάχιστον δύο ακινήτων σε Αθήνα και Αγρίνιο.
Παράλληλα, προκειμένου να μην εντοπίζονται μεγάλα ποσά στην κατοχή τους, είχαν διασκορπίσει τα κέρδη τους σε τουλάχιστον 58 τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό (Λιθουανία, Βουλγαρία, Μάλτα, Λουξεμβούργο και Σκόπια), με το ακριβές ύψος των καταθέσεων να τελεί ακόμα υπό διερεύνηση.
Δεκάδες εμπλεκόμενοι στη δικογραφίαΜέχρι στιγμής, οι αρχές της Κρήτης έχουν προχωρήσει σε 7 συλλήψεις ενώ στη θηριώδη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 76 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τις διεθνείς αρχές για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου.
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