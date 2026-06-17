Μονόδρομος να πάω στον Τσίπρα, λέει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Είναι ο φυσικός ηγέτης της παράταξης»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτής Αλέξης Τσίπρας ΕΛΑΣ

Μονόδρομος να πάω στον Τσίπρα, λέει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Είναι ο φυσικός ηγέτης της παράταξης»

«Είναι αδιανόητο σενάριο να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ χωριστά και ο Τσίπρας και η ΕΛΑΣ χωριστά» είπε ο βουλευτής Αχαΐας

Μονόδρομος να πάω στον Τσίπρα, λέει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Είναι ο φυσικός ηγέτης της παράταξης»
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«Μονόδρομο» χαρακτήρισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρεάς Παναγιωτόπουλος το να πάει στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

«Είναι μονόδρομος αυτό και κοινωνική απαίτηση πλέον και η επανεμφάνιση του Τσίπρα αλλά και η διαμόρφωση του κεντρικού εναλλακτικού πόλου εξουσίας οπότε σε αυτό σαφώς είμαστε έτοιμοι, νομίζω ότι δεν έχουμε άλλη λύση από αυτή και συμπαρατασσόμαστε εκεί όπως αποφάσισαν και τα όργανα αλλά κι εγώ πολύ καιρό πριν έχω δηλώσει» είπε στα Παραπολιτικά FM.

Ο ίδιος, μάλιστα, δεν συμφώνησε με την εκτίμηση ότι είναι παράδοξο βουλευτές ενός κόμματος να υποστηρίζουν ένα άλλο κόμμα, λέγοντας «το λέτε λες και είναι ένα κόμμα ή ένας αρχηγός τον οποίο δεν τον ξέρουμε ή εμφανίστηκε τώρα. Μην ξεχνάτε ότι το ’23 εκλεχθήκαμε βουλευτές με τον Αλέξη Τσίπρα , είναι ο φυσικός ηγέτης αυτής της παράταξης, είναι λογικό να μετακυλίουμε συνεχώς προς τα εκεί και προς το μεγάλο προοδευτικό χώρο που ήταν και ο στόχος μας».

Ο Aνδρέας Παναγιωτόπουλος στους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη - "Απέναντι Μικρόφωνα" 17-06-2026


Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «δεν θα παραιτηθώ από βουλευτής» επιχειρηματολογώντας πως «αυτό είναι μια άλλη διαδικασία η οποία έχει και μια θεσμικότητα. Ο βουλευτής δεν είναι διορισμένος, δεν με διόρισε ο Τσίπρας, με εξέλεξε ο λαός της Αχαΐας κι εκεί έχω συγκεκριμένη εντολή να βγάλω πέρα ζητήματα και προβλήματα που αφορούν τους κατοίκους της κοινωνίας».

Ζήτησε, πάντως, «ούτε να το συζητάμε» να κατέβει στις εκλογές με άλλο ψηφοδέλτιο πέραν από αυτό της ΕΛΑΣ του πρώην πρωθυπουργούς: «Αν είναι έτσι πάμε στη δουλειά μας. Είναι αδιανόητο σενάριο να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ χωριστά και ο Τσίπρας και η ΕΛΑΣ χωριστά».
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