«Είχε ζητήσει μετάθεση και είχε ενημερώσει την υπηρεσία της» για τις απειλές που δεχόταν από τον 50χρονο λέει ψυχολόγος της Αντιγόνης που δολοφονήθηκε στη Δράμα

Η ανατριχιαστικά «προφητική» ανάρτηση της αστυνομικού στη Δράμα

Την σκότωσε με οκτώ μαχαιριές



Αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο

Ήταν σε διάσταση, είχαν συμφωνήσει να πάρουν διαζύγιο μόλις τελείωνε το σχολείο και το δεύτερο παιδί τους

«Ήθελα να πω ότι σήμερα εκτός από την αδερφή μουμε τον ίδιο τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.Παράλληλα, τόνισε ότι «Η αδερφή μου έχασε τη ζωή της από τον σύζυγό της.. Η σιωπή σκοτώνει και».Η ίδια υπογράμμισε ότι η κακοποίηση αποτελεί κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί παρεμβάσεις και προστασία των θυμάτων, σημειώνοντας πως «».Κλείνοντας το μήνυμά της, εξέφρασε την ευχή: «Εύχομαι να μην υπάρξει άλλη γυναίκα στην ίδια κατάσταση με την αδερφή μου επειδή ζήτησε απλά να ζήσει ελεύθερη. Στη μνήμη της αδερφής μου και όλων των θυμάτων να ενεργοποιηθούμε και να σταθούμε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη».Τραγικό παιχνίδι της μοίρας, μια ανάρτηση που είχε κάνει το θύμα και μητέρα δύο παιδιών στον προσωπικό της λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης δώδεκα ημέρες πριν τη δολοφονία της από τον ίδιο της τον σύζυγο όπου αναφερόταν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride που «βάλλουν» την ελληνική οικογένεια, με αναφορά και στις γυναικτονίες στη χώρα μας.«Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ' τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ' τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή», ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση που αναδημοσίευσε η άτυχη γυναίκα.Η άτυχη γυναίκα δέχθηκε επίθεση μέσα στο σπίτι της και τραυματίστηκε θανάσιμα από τουλάχιστον οκτώ μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά. Οι συνάδελφοί της αστυνομικοί την εντόπισαν ημίγυμνη στο κρεβάτι, σε υπόγειο χώρο, ενώ δίπλα της υπήρχε το μαχαίρι.Παρά την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, αφήνοντας πίσω της δύο παιδιά και βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους συναδέλφους της και την τοπική κοινωνία.Η πρώτη ειδοποίηση προς τις Αρχές έγινε από το παιδί της οικογένειας, το οποίο επικοινώνησε με το κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τη γυναίκα σε σοβαρή κατάσταση και κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο τα τραύματά της αποδείχθηκαν μοιραία.Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του συζύγου της. Λίγο αργότερα, πολίτης ενημέρωσε την αστυνομία για έναν άνδρα που βρισκόταν μέσα σε σταθμευμένο όχημα χωρίς να παρουσιάζει σημεία ζωής. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τον σύζυγο της γυναίκας, ο οποίος είχε αυτοπυροβοληθεί και ήταν νεκρός. Στο αυτοκίνητο του δράστη και αυτόχειρα βρέθηκε ένας κάλυκας που φέρεται να προέρχεται από το υπηρεσιακό του όπλο.Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και φέρονται να είχαν συμφωνήσει να πάρουν διαζύγιο μόλις τελείωνε το σχολείο και το δεύτερο παιδί τους.Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αστυνομικός είχε απευθυνθεί κάποια στιγμή στο ιδιωτικό γραφείο του ψυχολόγου που συνεργάζεται και με την αστυνομία αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει αναφορές ή καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που να είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές υπηρεσίες. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία.