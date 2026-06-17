«Είχε ζητήσει μετάθεση και είχε ενημερώσει την υπηρεσία της» για τις απειλές που δεχόταν από τον 50χρονο λέει ψυχολόγος της Αντιγόνης που δολοφονήθηκε στη Δράμα
«Είχε ζητήσει μετάθεση και είχε ενημερώσει την υπηρεσία της» για τις απειλές που δεχόταν από τον 50χρονο λέει ψυχολόγος της Αντιγόνης που δολοφονήθηκε στη Δράμα
Ο 50χρονος δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον χωρισμό - Ο ψυχολόγος την είχε προτρέψει να αλλάξει και κλειδαριές στο σπίτι
Εκτός από τον ψυχολόγο της ΕΛΑΣ, η 45χρονη αστυνομικός από τη Δράμα που βρήκε τραγικό θάνατο από το χέρι του 50χρονου πρώην συζύγου της και επίσης αστυνομικό που στην συνέχεια αυτοκτόνησε, έκανε και διαδικτυακές συνεδρίες με άλλον ψυχολόγο. Η γυναίκα, φαίνεται πως αναζητούσε μια λύση στο πώς να διαχειριστεί ο 50χρονος τον χωρισμό, με τις συνεδρίες τους να έχουν ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο.
Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε ο ψυχολόγος στο Mega η 45χρονη Αντιγόνη φέρεται να είχε γνωστοποιήσει στην υπηρεσία της τις απειλές που δεχόταν από τον 50χρονο ενώ είχε ζητήσει να μετατεθεί.
Στην συνέχεια, ανέφερε πως η 45χρονη Αντιγόνη του είχε πει πως είχε ζητήσει να μετατεθεί από την υπηρεσία: «Ήταν έντονες οι καταστάσεις. Δεν άντεχε. Κατάφερε κι έφυγε από το σπίτι. Ηρέμησε, χαλάρωσε μετά ερχόταν έτσι κάποιες φορές να δει τον μικρό. Την προέτρεψα κι εγώ, γιατί μου είχε πει ότι τα ανέφερε αυτά στην αστυνομία. Μου είπε ότι ζήτησε από την αστυνομία μια φορά να της κάνουν μετάθεση και της είπα μετά ξανά, την τελευταία φορά που τον είδε και ήταν έτσι πιο έντονος: "Να πας να τους τα πεις, ρε παιδί μου, να ζητήσεις. Τώρα με αυτά που τους είπες, τέλος πάντων, ότι υπάρχουν απειλές και λοιπά μήπως τώρα σε διώξουν. Σε στείλουν αλλού, για κάποιο διάστημα, να χαλαρώσουν τα πράγματα" γιατί σε τέτοιους έντονους χωρισμούς χρειάζεται απόσταση».
«Κάναμε μερικές συνεδρίες μαζί. Είμαι συμβουλευτικός ψυχολόγος. Έπαθα σοκ. Χθες κανονικά είχαμε συνεδρία. Λίγους μήνες την έβλεπα, από τον Φεβρουάριο. Κάθε εβδομάδα σχεδόν κάναμε. Κάποιες φορές, το τελευταίο διάστημα, και κάθε δύο εβδομάδες. Ο άνθρωπος δεν ήταν σωστός απέναντί της. Στην αρχή έμεναν μαζί για κάποιο διάστημα. Εγώ πίστευα κιόλας ότι δεν θα έφευγε από το σπίτι και της πρότεινα της ίδιας να πάει αλλού. Αν είναι "βρες εσύ σπίτι και πήγαινε αλλού". Δηλαδή μην περιμένεις, δεν νομίζω να φύγει με τέτοια συμπεριφορά. Φαινόταν η χειριστικότητα του ανθρώπου. Πήρε τα πράγματά του, πήγε στη μάνα του. Έβριζε, την υποτιμούσε. Δεν υπήρχε η κοπέλα στην σχέση. Ερχόταν, απ' ό,τι μου ανέφερε η ίδια, πού και πού, για να βλέπει τον γιο τους, 17 ετών. Καθάριζε το γκαζόν από ό,τι μου ανέφερε. Έβρισκε διάφορες δικαιολογίες για να έρχεται στο σπίτι. Αυτή ήθελε να φεύγει από το σπίτι όταν ερχόταν αυτός. Όταν την είδα τελευταία φορά μου είπε ότι ήρθε στο σπίτι. Δεν ήταν πολύ καλά αυτός. Της έλεγε, τέλος πάντων, την παρακαλούσε να τον ξαναδεχθεί σπίτι» είπε ο ψυχολόγος.
Σε ερώτηση αν την απειλούσε πως θα αυτοκτονήσει αν δεν τον δεχόταν πίσω στο σπίτι, ο ψυχολόγος σημείωσε: «Ναι, ναι. Αυτό, το έκανε πολλές φορές. Ότι δεν αντέχει μακριά της. Και να το ξανασκεφτεί, γιατί δεν μπορεί μακριά της. Τα κλασικά που ακούμε σε τέτοιες περιπτώσεις.
Ο ψυχολόγος διευκρίνισε πως σύμφωνα με τα όσα του είχε πει η 45χρονη, το πρώην ζευγάρι είχαν απευθυνθεί σε δύο ψυχιάτρους, τόσο στη Δράμα όσο και στη Θεσσαλονίκη.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε όχι μόνο στην απώλεια της αδελφής της, αλλά και σε όλες τις γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους με αντίστοιχο τρόπο.
Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε ο ψυχολόγος στο Mega η 45χρονη Αντιγόνη φέρεται να είχε γνωστοποιήσει στην υπηρεσία της τις απειλές που δεχόταν από τον 50χρονο ενώ είχε ζητήσει να μετατεθεί.
«Μου είπε ότι υπήρχαν απειλές»«Υπήρχαν πολλά προβλήματα στην οικογένεια, μεταξύ τους. Εγώ της είχα πει, γιατί μου ανέφερε ότι υπήρχαν έτσι κάποιες απειλές από μέρους του, το τελευταίο διάστημα που είχε φύγει από το σπίτι ο ίδιος. Της είπα να ενημερώσει την αστυνομία. Μου είπε ότι το έκανε. Μου είπε ότι είχε ενημερώσει ήδη την αστυνομία η κοπέλα. Μου είπε ότι είχε ενημερώσει την υπηρεσία της, στην τελευταία συνεδρία που κάναμε. Ότι ενημέρωσε και ανέφερε ότι υπήρχε πρόβλημα με κάποιες απειλές. Της είπα να αλλάξει κλειδαριές στο σπίτι. Της είπα να πάρει τα μέτρα της. Να μιλήσει με δικηγόρο» είπε χαρακτηριστικά ο ψυχολόγος στην εκπομπή του Mega.
Στην συνέχεια, ανέφερε πως η 45χρονη Αντιγόνη του είχε πει πως είχε ζητήσει να μετατεθεί από την υπηρεσία: «Ήταν έντονες οι καταστάσεις. Δεν άντεχε. Κατάφερε κι έφυγε από το σπίτι. Ηρέμησε, χαλάρωσε μετά ερχόταν έτσι κάποιες φορές να δει τον μικρό. Την προέτρεψα κι εγώ, γιατί μου είχε πει ότι τα ανέφερε αυτά στην αστυνομία. Μου είπε ότι ζήτησε από την αστυνομία μια φορά να της κάνουν μετάθεση και της είπα μετά ξανά, την τελευταία φορά που τον είδε και ήταν έτσι πιο έντονος: "Να πας να τους τα πεις, ρε παιδί μου, να ζητήσεις. Τώρα με αυτά που τους είπες, τέλος πάντων, ότι υπάρχουν απειλές και λοιπά μήπως τώρα σε διώξουν. Σε στείλουν αλλού, για κάποιο διάστημα, να χαλαρώσουν τα πράγματα" γιατί σε τέτοιους έντονους χωρισμούς χρειάζεται απόσταση».
«Την απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει» λέει ο ψυχολόγοςΣύμφωνα με τον ψυχολόγο, η 45χρονη του είχε εκμυστηρευτεί στις συνεδρίες τους πως ο 50χρονος την απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει αν δεν τον δεχόταν πίσω στο σπίτι, καθώς δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον χωρισμό τους ενώ την είχε προτρέψει να αλλάξει και κλειδαριές.
«Κάναμε μερικές συνεδρίες μαζί. Είμαι συμβουλευτικός ψυχολόγος. Έπαθα σοκ. Χθες κανονικά είχαμε συνεδρία. Λίγους μήνες την έβλεπα, από τον Φεβρουάριο. Κάθε εβδομάδα σχεδόν κάναμε. Κάποιες φορές, το τελευταίο διάστημα, και κάθε δύο εβδομάδες. Ο άνθρωπος δεν ήταν σωστός απέναντί της. Στην αρχή έμεναν μαζί για κάποιο διάστημα. Εγώ πίστευα κιόλας ότι δεν θα έφευγε από το σπίτι και της πρότεινα της ίδιας να πάει αλλού. Αν είναι "βρες εσύ σπίτι και πήγαινε αλλού". Δηλαδή μην περιμένεις, δεν νομίζω να φύγει με τέτοια συμπεριφορά. Φαινόταν η χειριστικότητα του ανθρώπου. Πήρε τα πράγματά του, πήγε στη μάνα του. Έβριζε, την υποτιμούσε. Δεν υπήρχε η κοπέλα στην σχέση. Ερχόταν, απ' ό,τι μου ανέφερε η ίδια, πού και πού, για να βλέπει τον γιο τους, 17 ετών. Καθάριζε το γκαζόν από ό,τι μου ανέφερε. Έβρισκε διάφορες δικαιολογίες για να έρχεται στο σπίτι. Αυτή ήθελε να φεύγει από το σπίτι όταν ερχόταν αυτός. Όταν την είδα τελευταία φορά μου είπε ότι ήρθε στο σπίτι. Δεν ήταν πολύ καλά αυτός. Της έλεγε, τέλος πάντων, την παρακαλούσε να τον ξαναδεχθεί σπίτι» είπε ο ψυχολόγος.
Σε ερώτηση αν την απειλούσε πως θα αυτοκτονήσει αν δεν τον δεχόταν πίσω στο σπίτι, ο ψυχολόγος σημείωσε: «Ναι, ναι. Αυτό, το έκανε πολλές φορές. Ότι δεν αντέχει μακριά της. Και να το ξανασκεφτεί, γιατί δεν μπορεί μακριά της. Τα κλασικά που ακούμε σε τέτοιες περιπτώσεις.
Ο ψυχολόγος διευκρίνισε πως σύμφωνα με τα όσα του είχε πει η 45χρονη, το πρώην ζευγάρι είχαν απευθυνθεί σε δύο ψυχιάτρους, τόσο στη Δράμα όσο και στη Θεσσαλονίκη.
«Να μην σκοτωθεί άλλη γυναίκα, η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση»: Το μήνυμα της αδελφής της ΑντιγόνηςΜήνυμα για τις γυναικοκτονίες και την έμφυλη βία έστειλε η αδελφή της 45χρονης αστυνομικού που δολοφονήθηκε στη Δράμα από τον σύζυγό και συνάδελφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε όχι μόνο στην απώλεια της αδελφής της, αλλά και σε όλες τις γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους με αντίστοιχο τρόπο.
«Ήθελα να πω ότι σήμερα εκτός από την αδερφή μου θρηνούμε και όλες τις γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, τόνισε ότι «Η αδερφή μου έχασε τη ζωή της από τον σύζυγό της. Κανένας άνθρωπος δεν αξίζει αυτό το τέλος. Η σιωπή σκοτώνει και η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση».
Η ίδια υπογράμμισε ότι η κακοποίηση αποτελεί κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί παρεμβάσεις και προστασία των θυμάτων, σημειώνοντας πως «Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί δράση και προστασία».
Κλείνοντας το μήνυμά της, εξέφρασε την ευχή να μην υπάρξει άλλη γυναίκα που να βιώσει ανάλογη κατάσταση: «Εύχομαι να μην υπάρξει άλλη γυναίκα στην ίδια κατάσταση με την αδερφή μου επειδή ζήτησε απλά να ζήσει ελεύθερη. Στη μνήμη της αδερφής μου και όλων των θυμάτων να ενεργοποιηθούμε και να σταθούμε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη».
Το μήνυμα της αδελφής της αστυνομικού:
«Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ' τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ' τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή», ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση που αναδημοσίευσε η άτυχη γυναίκα.
Παρά την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, αφήνοντας πίσω της δύο παιδιά και βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους συναδέλφους της και την τοπική κοινωνία.
Η πρώτη ειδοποίηση προς τις Αρχές έγινε από το παιδί της οικογένειας, το οποίο επικοινώνησε με το κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τη γυναίκα σε σοβαρή κατάσταση και κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο τα τραύματά της αποδείχθηκαν μοιραία.
Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του συζύγου της. Λίγο αργότερα, πολίτης ενημέρωσε την αστυνομία για έναν άνδρα που βρισκόταν μέσα σε σταθμευμένο όχημα χωρίς να παρουσιάζει σημεία ζωής. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τον σύζυγο της γυναίκας, ο οποίος είχε αυτοπυροβοληθεί και ήταν νεκρός. Στο αυτοκίνητο του δράστη και αυτόχειρα βρέθηκε ένας κάλυκας που φέρεται να προέρχεται από το υπηρεσιακό του όπλο.
Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αστυνομικός είχε απευθυνθεί κάποια στιγμή στο ιδιωτικό γραφείο του ψυχολόγου που συνεργάζεται και με την αστυνομία αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει αναφορές ή καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που να είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές υπηρεσίες. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία.
Παράλληλα, τόνισε ότι «Η αδερφή μου έχασε τη ζωή της από τον σύζυγό της. Κανένας άνθρωπος δεν αξίζει αυτό το τέλος. Η σιωπή σκοτώνει και η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση».
Η ίδια υπογράμμισε ότι η κακοποίηση αποτελεί κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί παρεμβάσεις και προστασία των θυμάτων, σημειώνοντας πως «Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί δράση και προστασία».
Κλείνοντας το μήνυμά της, εξέφρασε την ευχή να μην υπάρξει άλλη γυναίκα που να βιώσει ανάλογη κατάσταση: «Εύχομαι να μην υπάρξει άλλη γυναίκα στην ίδια κατάσταση με την αδερφή μου επειδή ζήτησε απλά να ζήσει ελεύθερη. Στη μνήμη της αδερφής μου και όλων των θυμάτων να ενεργοποιηθούμε και να σταθούμε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη».
Το μήνυμα της αδελφής της αστυνομικού:
Η ανατριχιαστικά «προφητική» ανάρτηση της αστυνομικού στη ΔράμαΤραγικό παιχνίδι της μοίρας, μια ανάρτηση που είχε κάνει το θύμα και μητέρα δύο παιδιών στον προσωπικό της λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης δώδεκα ημέρες πριν τη δολοφονία της από τον ίδιο της τον σύζυγο όπου αναφερόταν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride που «βάλλουν» την ελληνική οικογένεια, με αναφορά και στις γυναικτονίες στη χώρα μας.
«Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ' τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ' τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή», ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση που αναδημοσίευσε η άτυχη γυναίκα.
Την σκότωσε με οκτώ μαχαιριέςΗ άτυχη γυναίκα δέχθηκε επίθεση μέσα στο σπίτι της και τραυματίστηκε θανάσιμα από τουλάχιστον οκτώ μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά. Οι συνάδελφοί της αστυνομικοί την εντόπισαν ημίγυμνη στο κρεβάτι, σε υπόγειο χώρο, ενώ δίπλα της υπήρχε το μαχαίρι.
Παρά την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, αφήνοντας πίσω της δύο παιδιά και βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους συναδέλφους της και την τοπική κοινωνία.
Η πρώτη ειδοποίηση προς τις Αρχές έγινε από το παιδί της οικογένειας, το οποίο επικοινώνησε με το κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τη γυναίκα σε σοβαρή κατάσταση και κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο τα τραύματά της αποδείχθηκαν μοιραία.
Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του συζύγου της. Λίγο αργότερα, πολίτης ενημέρωσε την αστυνομία για έναν άνδρα που βρισκόταν μέσα σε σταθμευμένο όχημα χωρίς να παρουσιάζει σημεία ζωής. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τον σύζυγο της γυναίκας, ο οποίος είχε αυτοπυροβοληθεί και ήταν νεκρός. Στο αυτοκίνητο του δράστη και αυτόχειρα βρέθηκε ένας κάλυκας που φέρεται να προέρχεται από το υπηρεσιακό του όπλο.
Αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο
Ήταν σε διάσταση, είχαν συμφωνήσει να πάρουν διαζύγιο μόλις τελείωνε το σχολείο και το δεύτερο παιδί τουςΣύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και φέρονται να είχαν συμφωνήσει να πάρουν διαζύγιο μόλις τελείωνε το σχολείο και το δεύτερο παιδί τους.
Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αστυνομικός είχε απευθυνθεί κάποια στιγμή στο ιδιωτικό γραφείο του ψυχολόγου που συνεργάζεται και με την αστυνομία αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει αναφορές ή καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που να είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές υπηρεσίες. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία.
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