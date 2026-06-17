Μητσοτάκης για την εφαρμογή Posokanei: Είναι όπλο κατά της ακρίβειας, real time σύγκριση τιμών και με εξωτερικό

«Υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές»





Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, υπογραμμίζοντας ότι οι καταναλωτές αποκτούν πλέον τη δυνατότητα



αυξημένου κόστους ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η δυνατότητα σύγκρισης τιμών Ελλάδας και εξωτερικού σε πραγματικό χρόνο δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά, ιδιαίτερα για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.







Υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές», σημείωσε.



Η πλατφόρμα συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανεμπορίου, καλύπτοντας σε πρώτη φάση περίπου 10.000 προϊόντα. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης του ιστορικού τιμών, δημιουργίας λιστών αγορών και υπολογισμού του συνολικού κόστους ανά κατάστημα, ενώ προτείνει και οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές προϊόντων.



Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο μέσω της ιστοσελίδας posokanei.gov.gr όσο και σε κινητές συσκευές Android και iOS.



Κλείσιμο αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένει κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, επισημαίνοντας πως η μάχη θα κερδηθεί «με πραγματικές λύσεις, μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι με εύκολες υποσχέσεις».



Ολόκληρη η δήλωση του Πρωθυπουργού «Καταρχάς, θερμά συγχαρητήρια στα δύο συναρμόδια Υπουργεία, αλλά και στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, αλλά και στη δυναμική μας startup εταιρεία, οι οποίοι, σε συνεργασία, ανέπτυξαν μία πραγματικά εξαιρετική και πολύ χρήσιμη εφαρμογή και από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα «όπλο» στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής.



Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο, θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές, όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του.



Θεωρώ ότι είναι μία σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα αποτελεί ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά, όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει -και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται-, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια, όπως είπατε, είναι δικαίωμα.



Στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και στην παροχή περισσότερων εργαλείων στους πολίτες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης , παρουσιάζοντας τη νέα ψηφιακή εφαρμογή « posokanei ».Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη, υπογραμμίζοντας ότι οι καταναλωτές αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνουν άμεσα τιμές προϊόντων τόσο μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας όσο και με αντίστοιχες τιμές σε ευρωπαϊκές αγορές.«Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η δυνατότητα σύγκρισης τιμών Ελλάδας και εξωτερικού σε πραγματικό χρόνο δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά, ιδιαίτερα για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.Όπως τόνισε, η πρόσβαση σε συγκρίσιμα στοιχεία τιμών ενισχύει τον ανταγωνισμό και καθιστά πιο δύσκολη τη διατήρηση αδικαιολόγητων διαφορών σε βάρος των Ελλήνων καταναλωτών. «σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές», σημείωσε.Η πλατφόρμα συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανεμπορίου, καλύπτοντας σε πρώτη φάση περίπου. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης του ιστορικού τιμών, δημιουργίας λιστών αγορών και υπολογισμού του συνολικού κόστους ανά κατάστημα, ενώ προτείνει και οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές προϊόντων.Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο μέσω της ιστοσελίδας posokanei.gov.gr όσο και σε κινητές συσκευές Android και iOS.Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι ηπαραμένει κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, επισημαίνοντας πως η μάχη θα κερδηθεί «με πραγματικές λύσεις, μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι με εύκολες υποσχέσεις».«Καταρχάς, θερμά συγχαρητήρια στα δύο συναρμόδια Υπουργεία, αλλά και στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, αλλά και στη δυναμική μας startup εταιρεία, οι οποίοι, σε συνεργασία, ανέπτυξαν μία πραγματικά εξαιρετική και πολύ χρήσιμη εφαρμογή και από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα «όπλο» στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής.Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο, θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές, όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του.Θεωρώ ότι είναι μία σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα αποτελεί ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά, όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει -και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται-, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια, όπως είπατε, είναι δικαίωμα.

Και ακριβώς αυτή τη διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου.



Θέλω να τονίσω ότι είμαστε πια μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτει μία κρατική πλατφόρμα τέτοιας κλίμακας, η οποία να δίνει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή στον Έλληνα καταναλωτή να συγκρίνει πολλά διαφορετικά προϊόντα.



Και είναι ένα επιπλέον βήμα το οποίο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά αξιοποιεί την τεχνολογία και το ψηφιακό κράτος προς όφελος τελικά της κοινωνίας και του πολίτη, παρεμβαίνοντας στο πιο κρίσιμο, στο πιο ακανθώδες ζήτημα το οποίο απασχολεί κάθε ελληνικό νοικοκυριό σήμερα, που δεν είναι άλλο από το πρόβλημα της ακρίβειας.



Εγώ θα ενθαρρύνω τους πολίτες να κατεβάσουν την εφαρμογή -όπως είπε και ο Υπουργός, είναι μία εφαρμογή που, σε αντίθεση με τον e-katanaloti, του οποίου ουσιαστικά πολύ εξελιγμένη μορφή αποτελεί το PosoKanei, είναι κατεξοχήν σχεδιασμένη για το κινητό τηλέφωνο-, να πειραματιστούν μαζί της, να δουν την πραγματική της δύναμη και να την αξιοποιήσουν όσο πιο ουσιαστικά μπορούν.



Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε πια, κ. Υπουργέ, και μία σύγκριση, σε πραγματικό χρόνο, τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες.



Και θέλω για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα, ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές, εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.



Κατά συνέπεια, το εργαλείο αυτό είναι και ένα «όπλο» στα χέρια της ίδιας της Αρχής. Αλλά πιστεύω ότι και τα σούπερ μάρκετ και ο ανταγωνισμός θα αντιληφθούν ότι από τη στιγμή που υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, έχουν και μεγαλύτερο κίνητρο να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τον ανταγωνισμό, γιατί πια ο πολίτης, ο καταναλωτής τους, θα γνωρίζει ότι ενδεχομένως μπορεί να βρει το ίδιο προϊόν κάπου αλλού φθηνότερα.



Να εκφράσω, επίσης, τη χαρά μου γιατί η εφαρμογή αυτή αναπτύχθηκε από μία δυναμική ελληνική startup εταιρεία, με έδρα μάλιστα την Πτολεμαΐδα, τη Δυτική Μακεδονία. Κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι η Ελληνική Κυβέρνηση δίνει ευκαιρίες σε νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν προϊόντα τα οποία είναι εξαιρετικά δυναμικά και καινοτόμα και -γιατί όχι;- με το καλό αυτά τα προϊόντα να μπορέσετε να τα προωθήσετε και στο εξωτερικό.



Τέλος, να επαναλάβω ότι η μάχη την οποία δίνει το Υπουργείο αλλά και η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή είναι μία μάχη συνεχής. Όπως είπε ο Υπουργός, έχουμε αναπτύξει μια σειρά από πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε το οξύ πρόβλημα της εισαγόμενης ακρίβειας.



Μου έκανε εντύπωση το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κ. Υπουργέ, το οποίο προκλήθηκε από την ανάρτηση του νομοσχεδίου σχετικά με την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τα καταναλωτικά δάνεια. Τελειώνουμε πια με τα ψιλά γράμματα και υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια στις σχέσεις του καταναλωτή με τα πιστωτικά ιδρύματα. Είναι μια πολύ σημαντική νομοθετική παρέμβαση, η οποία θα ψηφιστεί άμεσα και θα τεθεί σε εφαρμογή σε λίγους μήνες από τώρα.



Και, προφανώς, η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδηθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις, με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις.



Οπότε και πάλι θερμά συγχαρητήρια. Αναμένω και εγώ με χαρά να κατεβάσω την εφαρμογή στο δικό μου κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια να μπορέσω και εγώ να εισφέρω το δικό μου feedback σε αυτά τα οποία έχετε αναπτύξει»