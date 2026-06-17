Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για πιστοποιητικά και άδειες των ναυτικών: Μειώνουμε τη γραφειοκρατία και ενισχύουμε τη διαφάνεια, λέει ο Κικίλιας

Μέσω του ani.gov.gr, οι ναυτικοί και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους θα μπορούν, με ασφαλή αυθεντικοποίηση μέσω κωδικών TAXISnet, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για έκδοση και θεώρηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας, για έκδοση και θεώρηση Πιστοποιητικών Επάρκειας, καθώς και για Επικύρωση Πιστοποιητικών (endorsements)