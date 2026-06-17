Οι Αμερικανοί έδωσαν στη δημοσιότητα τη συμφωνία με το Ιράν: Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ, αίρονται όλες οι κυρώσεις

Η διέλευση από τα Στενά θα παραμείνει χωρίς τέλη για διάστημα 60 ημερών, χρόνος στον οποίο οι δύο πλευρές θα πρέπει να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία - Προβλέπεται επίσης εκεχειρία στον Λίβανο, τι αναφέρεται για το Ταμείο των 300 δισ. δολαρίων