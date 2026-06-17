Γεραπετρίτης για Αλβανία: Η ενταξιακή της πορεία συνδέεται με τον σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας
Γεραπετρίτης για Αλβανία: Η ενταξιακή της πορεία συνδέεται με τον σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας
Βασικές προϋποθέσεις είναι «η πλήρης συμμόρφωση στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και η πλήρης συμμόρφωση όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, με έμφαση το περιουσιακό»
Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας είναι εφικτή «μόνον αν υπάρξει πλήρης σεβασμός των περιουσιακών δικαιωμάτων της μειονότητας», διαμήνυσε από το βήμα της Ολομέλειας ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη για τις εξελίξεις στις ελληνικές μειονοτικές περιοχές της Αλβανίας. Διαβεβαίωσε ότι η Αθήνα βρίσκεται «σε πλήρη επαγρύπνηση», σημειώνοντας ότι «θα πρέπει να υπάρχουν απτά αποτελέσματα, έτσι ώστε τα σχετικά κεφάλαια να κλείσουν».
Η Ελλάδα, ανέφερε, «έχει το κλειδί» για το μέλλον των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων, παρακολουθεί στενά το ζήτημα των περιουσιακών δικαιωμάτων και έχει ξεκαθαρίσει στον Αλβανό ομόλογό του ότι δεν θα υπάρξει πρόοδος στην ενταξιακή διαδικασία χωρίς σεβασμό και απτά αποτελέσματα στα ενταξιακά κεφάλαια.
Μετά τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι η τυπική νομοθετική συμμόρφωση δεν αρκεί: «Η ρυθμιστική συμμόρφωση είναι αναγκαία μεν, όχι επαρκής δε. Θα πρέπει να υπάρχει και συμμόρφωση εν τοις πράγμασι», είπε.
Στο ίδιο πλαίσιο, επισήμανε ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρης απόδοση τίτλων ιδιοκτησίας και όχι μόνο μόνο ψηφιακές εγγραφές στο Κτηματολόγιο. Ο μηχανισμός πίεσης, όπως εξήγησε, περνά από το βέτο στο κλείσιμο κεφαλαίων: «Για το κλείσιμο των κεφαλαίων απαιτείται ομοφωνία, οπότε ο λόγος περνά και πάλι μέσα από την Ελλάδα».
Η Ελλάδα, ανέφερε, «έχει το κλειδί» για το μέλλον των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων, παρακολουθεί στενά το ζήτημα των περιουσιακών δικαιωμάτων και έχει ξεκαθαρίσει στον Αλβανό ομόλογό του ότι δεν θα υπάρξει πρόοδος στην ενταξιακή διαδικασία χωρίς σεβασμό και απτά αποτελέσματα στα ενταξιακά κεφάλαια.
Μετά τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι η τυπική νομοθετική συμμόρφωση δεν αρκεί: «Η ρυθμιστική συμμόρφωση είναι αναγκαία μεν, όχι επαρκής δε. Θα πρέπει να υπάρχει και συμμόρφωση εν τοις πράγμασι», είπε.
Στο ίδιο πλαίσιο, επισήμανε ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρης απόδοση τίτλων ιδιοκτησίας και όχι μόνο μόνο ψηφιακές εγγραφές στο Κτηματολόγιο. Ο μηχανισμός πίεσης, όπως εξήγησε, περνά από το βέτο στο κλείσιμο κεφαλαίων: «Για το κλείσιμο των κεφαλαίων απαιτείται ομοφωνία, οπότε ο λόγος περνά και πάλι μέσα από την Ελλάδα».
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