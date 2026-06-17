Γεραπετρίτης για Αλβανία: Η ενταξιακή της πορεία συνδέεται με τον σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας

Βασικές προϋποθέσεις είναι «η πλήρης συμμόρφωση στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και η πλήρης συμμόρφωση όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, με έμφαση το περιουσιακό»