Συνταγματική Αναθεώρηση: Το ΠΑΣΟΚ λέει «ναι» υπό προϋποθέσεις στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια



Συνταγματική κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ζητά το ΠΑΣΟΚ



«Όχι» στην αναθεώρηση του 16 από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΗ, «ναι» από Ελληνική Λύση

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Τοβρέθηκε στο επίκεντρο της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης της Βουλής, με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά να συγκλίνουν υπέρ της λειτουργίαςΗ διαφορά τους είναι ότι ενώ η ΝΔ ζητά άνοιγμα του άρθρου 16 σε ιδιωτικά ή μη κρατικά ΑΕΙ, το ΠΑΣΟΚ λέει «ναι» μόνο σε μη κρατικά, ζητώντας ρητή συνταγματική κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.«Η Νέα Δημοκρατία προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 Σ. στην κατεύθυνση της συνύπαρξης Δημοσίων και Ιδιωτικών ή Μη Κρατικών Μη Κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων που θα ονομάζονται Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», είπε ο εισηγητής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης.Ο εισηγητής της ΝΔ μάλιστα, επικαλούμενος την Κύπρο, που αποκομίζει το 6% του ΑΕΠ της από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι αποκλεισμένη από την αγορά χάρη στην «τραγική ιδεοληψία κάποιων πολιτικών δυνάμεων ή ξεπερασμένων συντεχνιακών κατεστημένων που συναποτελούν τη δικτατορία των μετριοτήτων».Από την πλευρά της, η ειδική εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚδήλωσε ανοιχτή στα μη κρατικά ΑΕΙ. Ωστόσο, όπως είπε, η πρόταση της κυβέρνησης προβλέπει ανώτατη εκπαίδευση από νομικά πρόσωπα που μπορεί να έχουν «δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα», με μοναδική εγγύηση τη «διασφάλιση υψηλού επιπέδου των παρεχόμενων σπουδών», χωρίς πουθενά να αναφέρεται η λέξη «μη κερδοσκοπικός».Η παράλειψη αυτή, είπε, «ανοίγει διάπλατα την πόρτα στο κερδοσκοπικό, επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, χωρίς κατοχύρωση κοινωνικής αποστολής, χωρίς πιστοποίηση και εποπτεία από ανεξάρτητη αρχή, χωρίς καμία εγγύηση προσβασιμότητας». Η ίδια πρότεινε ρητή συνταγματική κατοχύρωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αυστηρή αδειοδότηση και εποπτεία από ανεξάρτητη αρχή.Αν και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι «πολύ κοντά» με αυτές τις ΝΔ, όπως παραδέχονται και οι ίδιοι οι βουλευτές, το κόμμα επιμένει στη θέση του να μην υπερψηφίσει κανένα από τα προτεινόμενα άρθρα στην παρούσα, προτείνουσα Βουλή.Την αντίθεσή του στα μη κρατικά πανεπιστήμια εξέφρασε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, που ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του μιλά «για δημόσιο πανεπιστήμιο και όχι κρατικό» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με τον νόμο της «μετονομάστηκαν τα πρώην κολλέγια σε ιδιωτικά ΑΕΙ». Παράλληλα, έκλεισε την ομιλία του με το ποίημα του νομπελίστα Ζοσέ Σαραμάγκου «Ας ιδιωτικοποιηθεί το όνειρο», που τελειώνει με τον στίχο «ιδιωτικοποιήστε στο φινάλε και την@@@ τη μάνα που σας γέννησε».Αρνητική και η βουλευτής του ΚΚΕ Αφροδίτη Κτενά, που τόνισε ότι «η κατά τεκμήριο υψηλή ποιότητα των ελληνικών ΑΕΙ οφείλεται στον δημόσιο χαρακτήρα τους», και κατηγόρησε την κυβέρνηση για εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης. Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι «χυδαία κλωνοποίηση του αγγλοσαξονικού συστήματος στη βαλκανική εκδοχή» είπε ο ανεξάρτητος Νάσος Ηλιόπουλος.«Όχι» στην αναθεώρηση του άρθρου 16 λέει και η ΝΙΚΗ, με τον Γιώργο Ρούντα να τονίζει ότι το κόμμα «υποστηρίζει τον δημόσιο και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης».Αντίθετα, ο Στέλιος Φωτόπουλος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε ότι«η πρότασή μας είναι η παράλληλη λειτουργία δημοσίων και ιδιωτικών ΑΕΙ με ταυτόχρονη κατάργηση των ψυχοφθόρων πανελλαδικών εξετάσεων».