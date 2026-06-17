Τσίπρας από Κύπρο: Οι εκλογές θα είναι ντέρμπι, δεν θα κάνει περίπατο ο Μητσοτάκης, εμείς πάμε για να νικήσουμε
Τσίπρας από Κύπρο: Οι εκλογές θα είναι ντέρμπι, δεν θα κάνει περίπατο ο Μητσοτάκης, εμείς πάμε για να νικήσουμε
Το μομέντουμ έχει ήδη δημιουργηθεί για αλλαγή πολιτικής
«Το μομέντουμ για τις εκλογές έχει ήδη δημιουργηθεί» είπε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας απόψε στις εργασίες της 3ης Διεθνούς Διάσκεψης για την Ειρήνη, που διοργάνωσε το φερώνυμο Ινστιτούτο ΙΝΑΤ στην Κύπρο.
«Στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, μαθαίνω ότι υπάρχουν φήμες, διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ ότι θα τις επισπεύσει ο πρωθυπουργός για να μην δημιουργηθεί μομέντουμ, που γράφει σήμερα το Politico, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το μομέντουμ έχει ήδη δημιουργηθεί και πιστεύω ότι η πραγματικότητα θα είναι πολύ διαφορετική. Δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη, όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαΐου. Θα είναι μια αναμέτρηση, η οποία θα είναι ντέρμπι. Εμείς πάμε όχι για να καταγράψουμε δυνάμεις και να διαμαρτυρηθούμε. Πάμε για να διεκδικήσουμε την ψήφο των πολιτών, να καταφέρουμε την συσπείρωση και τη συμπαράταξη προοδευτικών δημοκρατικών πολιτών στα ψηφοδέλτιά μας, για να νικήσουμε τις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή της πολιτικής, προφανώς και την πολιτική αλλαγή» είπε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του.
Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε επίσης ότι «δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα. Να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματά δεν είναι αυτό λαϊκισμός».
«Προχθές ανακοινώσαμε μία δέσμη προτάσεων που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα των ανθρώπων μεταξύ αυτών το μέτρο για τις δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και αυτό αφορά, τα λαϊκά στρώματα γιατί κυρίως αυτοί παίρνουν τις αστικές συγκοινωνίες και το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό, 250-300 εκατομμύρια. Μας είπαν λαϊκιστές, αλλά την ίδια στιγμή όταν παίρνουν αποφάσεις, για να μειώσουν τη φορολογία των μερισμάτων για να μοιράσουν φοροαπαλλαγές στον μεγάλο πλούτο για να μην υπάρχει όριο στη μεταβίβαση κληρονομιάς, όταν αυξάνουνε τους μετακλητούς κατά 50% και τους μισθούς τους κατά 70%, ή όταν αυξάνουν το μισθό τον μητροπολιτών, αλλά όχι τον γιατρών και των καθηγητών και των δασκάλων αυτό λέγεται υπεύθυνη πολιτική και όταν μιλάς για τα λαϊκά προβλήματα είναι λαϊκισμός» συμπλήρωσε.
«Στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, μαθαίνω ότι υπάρχουν φήμες, διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ ότι θα τις επισπεύσει ο πρωθυπουργός για να μην δημιουργηθεί μομέντουμ, που γράφει σήμερα το Politico, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το μομέντουμ έχει ήδη δημιουργηθεί και πιστεύω ότι η πραγματικότητα θα είναι πολύ διαφορετική. Δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη, όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαΐου. Θα είναι μια αναμέτρηση, η οποία θα είναι ντέρμπι. Εμείς πάμε όχι για να καταγράψουμε δυνάμεις και να διαμαρτυρηθούμε. Πάμε για να διεκδικήσουμε την ψήφο των πολιτών, να καταφέρουμε την συσπείρωση και τη συμπαράταξη προοδευτικών δημοκρατικών πολιτών στα ψηφοδέλτιά μας, για να νικήσουμε τις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή της πολιτικής, προφανώς και την πολιτική αλλαγή» είπε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του.
Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε επίσης ότι «δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα. Να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματά δεν είναι αυτό λαϊκισμός».
«Προχθές ανακοινώσαμε μία δέσμη προτάσεων που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα των ανθρώπων μεταξύ αυτών το μέτρο για τις δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και αυτό αφορά, τα λαϊκά στρώματα γιατί κυρίως αυτοί παίρνουν τις αστικές συγκοινωνίες και το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό, 250-300 εκατομμύρια. Μας είπαν λαϊκιστές, αλλά την ίδια στιγμή όταν παίρνουν αποφάσεις, για να μειώσουν τη φορολογία των μερισμάτων για να μοιράσουν φοροαπαλλαγές στον μεγάλο πλούτο για να μην υπάρχει όριο στη μεταβίβαση κληρονομιάς, όταν αυξάνουνε τους μετακλητούς κατά 50% και τους μισθούς τους κατά 70%, ή όταν αυξάνουν το μισθό τον μητροπολιτών, αλλά όχι τον γιατρών και των καθηγητών και των δασκάλων αυτό λέγεται υπεύθυνη πολιτική και όταν μιλάς για τα λαϊκά προβλήματα είναι λαϊκισμός» συμπλήρωσε.
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