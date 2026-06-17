Κατσέλη: Να συμπορευτεί η ΕΛΑΣ του Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ, να αποφασίσει ο Ανδρουλάκης πού θέλει να πάει
Κατσέλη: Να συμπορευτεί η ΕΛΑΣ του Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ, να αποφασίσει ο Ανδρουλάκης πού θέλει να πάει
Σημείωσε ότι με τα σημερινά δεδομένα θεωρεί μικρή την πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση
Υπέρ μιας συμπόρευσης του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα τάχθηκε η πρώην υπουργός και ομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Λούκα Κατσέλη, μιλώντας στο Mega, ενώ κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να ξεκαθαρίσει την πολιτική του κατεύθυνση.
Η κ. Κατσέλη ανέφερε ότι δεν σκέφτεται ποτέ με όρους προσώπων, σημειώνοντας πως κάθε εποχή γεννά τους ηγέτες και τους πολιτικούς της. Όπως είπε, μετά το 2012 επέλεξε να μη συμμετέχει σε κάποιον κομματικό μηχανισμό, ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις της.
Αναφερόμενη στις πολιτικές εξελίξεις, υποστήριξε ότι το βασικό ζήτημα είναι πώς μπορεί να διαμορφωθεί το κατάλληλο «πολιτικό όχημα», επαναλαμβάνοντας τη θέση της υπέρ μιας συμπόρευσης του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Όπως τόνισε, εκτιμά ότι κάτι τέτοιο θα χρειαστεί να γίνει ούτως ή άλλως, θέτοντας το ερώτημα αν θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις εκλογές.
Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι με τα σημερινά δεδομένα θεωρεί μικρή την πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, προσθέτοντας ότι εφόσον δοθεί διερευνητική εντολή στο δεύτερο κόμμα, θα απαιτηθούν προσεγγίσεις μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Για τον λόγο αυτό διερωτήθηκε γιατί να μη γίνει η προετοιμασία αυτής της προσέγγισης από νωρίς, ώστε η συμπόρευση να πραγματοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Η πρώην υπουργός έκανε λόγο για μια αξιόλογη προσπάθεια ανάδειξης θέσεων και πολιτικών προτάσεων, την οποία, όπως είπε, παρακολουθεί με ιδιαίτερη ευαισθησία. Ωστόσο, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξεπεράσει την εσωστρέφεια και την ιστορική του διαδρομή και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποφασίσει ξεκάθαρα «πού θέλει να πάει».
Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση για πολιτική ευθύνη και συμπόρευση, λέγοντας ότι «αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή της ευθύνης και είναι η στιγμή της συμπόρευσης και της πολιτικής ευθύνης».
Η κ. Κατσέλη ανέφερε ότι δεν σκέφτεται ποτέ με όρους προσώπων, σημειώνοντας πως κάθε εποχή γεννά τους ηγέτες και τους πολιτικούς της. Όπως είπε, μετά το 2012 επέλεξε να μη συμμετέχει σε κάποιον κομματικό μηχανισμό, ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις της.
Αναφερόμενη στις πολιτικές εξελίξεις, υποστήριξε ότι το βασικό ζήτημα είναι πώς μπορεί να διαμορφωθεί το κατάλληλο «πολιτικό όχημα», επαναλαμβάνοντας τη θέση της υπέρ μιας συμπόρευσης του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Όπως τόνισε, εκτιμά ότι κάτι τέτοιο θα χρειαστεί να γίνει ούτως ή άλλως, θέτοντας το ερώτημα αν θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις εκλογές.
Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι με τα σημερινά δεδομένα θεωρεί μικρή την πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, προσθέτοντας ότι εφόσον δοθεί διερευνητική εντολή στο δεύτερο κόμμα, θα απαιτηθούν προσεγγίσεις μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Για τον λόγο αυτό διερωτήθηκε γιατί να μη γίνει η προετοιμασία αυτής της προσέγγισης από νωρίς, ώστε η συμπόρευση να πραγματοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Η πρώην υπουργός έκανε λόγο για μια αξιόλογη προσπάθεια ανάδειξης θέσεων και πολιτικών προτάσεων, την οποία, όπως είπε, παρακολουθεί με ιδιαίτερη ευαισθησία. Ωστόσο, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξεπεράσει την εσωστρέφεια και την ιστορική του διαδρομή και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποφασίσει ξεκάθαρα «πού θέλει να πάει».
Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση για πολιτική ευθύνη και συμπόρευση, λέγοντας ότι «αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή της ευθύνης και είναι η στιγμή της συμπόρευσης και της πολιτικής ευθύνης».
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