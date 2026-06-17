Τροχαίο με παράσυρση 10χρονου ποδηλάτη στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο το παιδί
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Τροχαίο

Τροχαίο με παράσυρση 10χρονου ποδηλάτη στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο το παιδί

Από τη σύγκρουση ο 10χρονος υπέστη κακώσεις στο κεφάλι

Τροχαίο με παράσυρση 10χρονου ποδηλάτη στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο το παιδί
Τροχαίο ατύχημα με θύμα ένα 10χρονο παιδί σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Εγνατίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί κινούνταν με το ποδήλατό του στην περιοχή όπου διαμένει, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο κατά τη διέλευσή του από διασταύρωση σε κατηφορικό δρόμο.

Από τη σύγκρουση ο 10χρονος υπέστη κακώσεις στο κεφάλι, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν το παιδί και το μετέφεραν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, ο τραυματισμός του ανήλικου κρίνεται ελαφρύς, καθώς ο οδηγός του οχήματος φέρεται να κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα τη στιγμή του ατυχήματος.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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