Το «πλυντήριο» της Γκισλέιν Μάξγουελ - Όλοι ήταν «κύριοι», από τον Τραμπ και τον Επστάιν ως τον πρίγκιπα Άντριου

Στην μακρά «συνέντευξή» της η στενή φίλη και συνεργός του Τζέφρεϊ Επστάιν υποστηρίζει ότι δεν είναι ανάρμοστες πράξεις από κανένα από τα υψηλά ονόματα με τα οποία έχει συνδεθεί ο δισεκατομμυριούχος με τις υψηλές διασυνδέσεις