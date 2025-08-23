Το «πλυντήριο» της Γκισλέιν Μάξγουελ - Όλοι ήταν «κύριοι», από τον Τραμπ και τον Επστάιν ως τον πρίγκιπα Άντριου
Στην μακρά «συνέντευξή» της η στενή φίλη και συνεργός του Τζέφρεϊ Επστάιν υποστηρίζει ότι δεν είναι ανάρμοστες πράξεις από κανένα από τα υψηλά ονόματα με τα οποία έχει συνδεθεί ο δισεκατομμυριούχος με τις υψηλές διασυνδέσεις
Η διαβόητη λίστα των πελατών του Τζέφρι Έπσταϊν «δεν υπάρχει». Δεν είδε ποτέ ανάρμοστη συμπεριφορά από τον Ντόναλντ Τραμπ. Μήπως από τον Μπιλ Κλίντον; Ούτε και από αυτόν. Όσο για τον πρίγκιπα Άντριου και τις καταγγελίες για σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικη; «Τόσο ασύλληπτο που δεν το χωράει ο νους».
Το υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε χθες στη δημοσιότητα μια μακρά συνέντευξη από τη Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία πρόσφατα μεταφέρθηκε από φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Φλόριντα σε άλλη στο Τέξας με πιο χαλαρές συνθήκες κράτησης. Μπορεί να είναι αυτό το πρώτο βήμα για την απελευθέρωσή της;
Η Μάξγουελ, σημειώνει το BBC, έχει ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να ανατρέψει την 20ετή ποινή που εκτίει για συμμετοχή σε κύκλωμα τράφικινγκ. Ο δικηγόρος της λέει ότι δεν θα έλεγε όχι στην προοπτική να λάβει χάρη από τον πρόεδρο Τραμπ, αν και ο Λευκός Οίκος απαντά ότι δεν θα δείξει ή δεν συζητά καμία επιείκεια.
Οι περίπου 300 σελίδες της συνέντευξηςτης άλλοτε στενής φίλης του παιδόφιλου Τζέφρι Επστάιν που αυτοκτόνησε το 2019, έχουν πολύ λίγες αποκαλύψεις – και δεν είναι μόνο γιατί πολλά κομμάτια είναι λογοκριμένα.
Για όλα τα μεγάλα ονόματα τα οποία οι δικαστικές -κάποιες φορές και οι δημοσιογραφικές- έρευνες έχουν συσχετίσει με τον Επστάιν, η Μάξγουελ έχει να πει μόνο καλά λόγια.
Για την ιστορία, η μακρά συνομιλία μαζί της έγινε με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, ο οποίος είχε υπάρξει και δικηγόρος του Τραμπ. Είναι μάλλον ασυνήθιστο για έναν υφυπουργό να μιλά με κρατούμενο, κάτι που συνήθως γίνεται με κατώτερα στελέχη.
«Ποτέ δεν τον είδα σε κάποιου είδους μασάζ», λέει για τους ισχυρισμούς ότι ο Τραμπ αρεσκόταν σε αυτές τις απολαύσεις. Εξάλλου, «ο πρόεδρος ποτέ δεν ήταν απρεπής με κανένα. Τις φορές που ήμουν μαζί του, ήταν κύριος σε όλα του».
Δεν θυμάται ούτε τη διαβόητη κάρτα γενεθλίων του Τραμπ για τα 50ά γενέλθια του Έπσταϊν, με το σκίτσο της γυμνής γυναίκας και το μυστηριώδες μήνυμα.
Κάτι άλλο που δεν θυμάται η Μάξγουελ είναι να είχε προσελκύσει μια μασέζ από το Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ. Αυτό αρνείται τον ισχυρισμό της Τζιουφρέ ότι εκεί ακριβώς την είχε προσλάβει η Μάξγουελ.
«Δεν πιστεύω ότι το έκανε», λέει και για το υποτιθέμενο μασάζ του Κλίντον, αλλά και του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.
«Ο Τραμπ ήταν κύριος σε όλα του»Η Μάξγουελ δεν έχει να πει πολλά για τις πολυσυζητημένες σχέσεις μεταξύ του Έπσταϊν και του Τραμπ, ο οποίος έχει πει ότι η φιλία τους τερματίστηκε το 2004. Πιστεύει ότι είχαν μια «φιλία σε κοινωνικό πλαίσιο», αλλά όχι στενή.
Το «πελατολόγιο» του ΈπσταϊνΕξίσου μεγάλη συζήτηση έχει γίνει για τη λίστα των πελατών του Έπσταϊν, η οποία, λένε οι θεωρίες που τη συνοδεύουν, συνδέει τα μέλη της με σεξουαλικά εγκλήματα.
Κατά καιρούς έχουν αναφερθεί τα ονόματα του Μπιλ Γκέιτς, του Έλον Μασκ, του Ρόμπερτ κένεντι Τζούνιορ, του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ, της Ναόμι Κάμπελ και του πρίγκιπα Άντριου.
Η Μάξγουελ είναι όμως κατηγορηματική ότι «δεν υπάρχει λίστα».
Η σχέση με τον ΆντριουΓια τον πρίγκιπα Άντριου, του οποίου η σχέση με τον Έπσταϊν οδήγησε στην παραίτησή του από τα βασιλικά καθήκοντα, η Μάξγουελ είναι εξίσου κατηγορηματική.
Λέει καταρχάς ότι είναι «απόλυτα αναληθές» ότι αυτή τον σύστησε στον Έπσταϊν (κάτι που έχει παραδεχτεί ο πρίγκιπας), ενώ δείχνει προς τη πρώην σύζυγό του, τη δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον.
Γενικά οι κατηγορίες εναντίον του Άντριου είναι «εντελώς αδιανόητες», εν μέρει λόγω... του μεγέθους του σπιτιού της, όπου φέρεται να έλαβαν χώρα τα γεγονότα.
Η Μάξγουελ μιλά και για τη σχέση του πρίγκιπα με τη Βιρτζίνια Τζιουφρέ, το όνομα της οποίας έχει διαγραφεί από το δημοσιευμένο κείμενο της κατάθεσης.
Κατά την ίδια, η διάσημη φωτογραφία του Άντριου και της Τζιουφρέ είναι πλαστή. (Και ο Άντριου έχει αμφισβητήσει την αυθεντικότητά της).
Ο πρίγκιπας κατηγορήθηκε από τη Τζιουφρέ ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 17 ετών. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά κατέληξε σε οικονομικό διακανονισμό μαζί της το 2022, ο οποίος δεν περιλάμβανε παραδοχή ευθύνης ή συγγνώμη. Η Τζιουφρέ, που αυτοκτόνησε πριν από λίγους μήνες, είχε πει ότι η Μάξγουελ είναι «ένα τέρας» που δεν μπορείς να πάρεις σοβαρά.
Οι σχέσεις της με τον ΈπσταϊνΗ Μάξγουελ είχε γνωρίσει τον Έπσταϊν το 1991. Η φιλική τους σχέση έγινε αργότερα και ερωτική, αλλά εξακολούθησαν να είναι πολύ κοντά και μετά τον χωρισμό τους. Από το 2010 ως την αυτοκτονία του το 2019 οι σχέσεις τους -πάντα κατά την Μάξγουελ- ήταν ανύπαρκτη.
Για την ίδια ο θάνατος του Έπσταϊν δεν οφειλόταν σε αυτό που νομίζουμε. «Όχι, δεν πιστεύω ότι πέθανε από αυτοκτονία», είπε αλλά πρόσθεσε ότι δεν είχε λόγο να πιστεύει ότι τον σκότωσαν για να του κλείσουν το στόμα.
«Στη φυλακή, όπου βρίσκομαι, είτε θα σε σκοτώσουν είτε θα πληρώσουν – κάποιος μπορεί να πληρώσει έναν κρατούμενο για να σε σκοτώσει για 25 δολάρια. Αυτή είναι περίπου σήμερα η τρέχουσα τιμή για ένα χτύπημα με κλειδαριά», λέει ακόμη.
«Γελοιότητες», είπε για τις θεωρίες περί δολοφονίας και εξήγησε ότι «αν αυτός ήταν ο σκοπός τους, θα είχαν πολλές ευκαιρίες να το κάνουν όταν δεν ήταν στη φυλακή. Και αν ανησυχούσαν για εκβιασμό ή οτιδήποτε άλλο από αυτόν, θα ήταν ένας πολύ εύκολος στόχος», πρόσθεσε.
Αρνείται ότι ο Έπσταϊν της πλήρωσε εκατομμύρια δολάρια για να προσλάβει νεαρές γυναίκες για λογαριασμό του. Αρνείται και ότι ήταν μάρτυρας σε οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση. «Ποτέ, μα ποτέ δεν είδα κανέναν άνδρα να κάνει κάτι ανάρμοστο με γυναίκα οποιασδήποτε ηλικίας», είπε.
Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, η Μάξγουελ ισχυρίστηκε ότι ο Έπσταϊν δεν είχε «ακατάλληλες» κάμερες στις κατοικίες του στη Νέα Υόρκη, την Καραϊβική, το Νέο Μεξικό και το Παρίσι. Οι κάμερες στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα χρησιμοποιήθηκαν επειδή είχαν κλαπεί χρήματα. Ωστόσο, οι New York Times έχουν γράψει ότι η επταώροφη υπερπολυτελής κατοικία του Έπσταϊν στο Μανχάταν είχε κάμερες και αρκετά από τα θύματα του Έπσταϊν έχουν αναφερθεί σε κρυφές κάμερες.
