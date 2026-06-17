H Γκιλφόιλ συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Μεγάλης Βρετανίας: «Σταθερή η στήριξη των ΗΠΑ στον Οικουμενικό Πατριάρχη
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Κίμπερλι Γκιλφόιλ Αρχιεπίσκοπος ΗΠΑ Οικουμενικός Πατριάρχης

H Γκιλφόιλ συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Μεγάλης Βρετανίας: «Σταθερή η στήριξη των ΗΠΑ στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπογράμμισε την ισχυρή δέσμευση της Αμερικής στην υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας

H Γκιλφόιλ συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Μεγάλης Βρετανίας: «Σταθερή η στήριξη των ΗΠΑ στον Οικουμενικό Πατριάρχη
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Με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτα συναντήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας, στη συνάντηση με τον κ. Νικήτα, η Αμερικανίδα πρέσβης υπογράμμισε την ισχυρή δέσμευση των ΗΠΑ στην υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και τη σταθερή στήριξή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και την πνευματική του αποστολή.

Η κυρία Γκιλφόιλ και ο Αρχιεπίσκοπος Μεγάλης Βρετανίας συζήτησαν επίσης τους βαθείς δεσμούς πίστης που ενώνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία.

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