H Γκιλφόιλ συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Μεγάλης Βρετανίας: «Σταθερή η στήριξη των ΗΠΑ στον Οικουμενικό Πατριάρχη
H Γκιλφόιλ συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Μεγάλης Βρετανίας: «Σταθερή η στήριξη των ΗΠΑ στον Οικουμενικό Πατριάρχη
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπογράμμισε την ισχυρή δέσμευση της Αμερικής στην υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας
Με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτα συναντήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας, στη συνάντηση με τον κ. Νικήτα, η Αμερικανίδα πρέσβης υπογράμμισε την ισχυρή δέσμευση των ΗΠΑ στην υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και τη σταθερή στήριξή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και την πνευματική του αποστολή.
Η κυρία Γκιλφόιλ και ο Αρχιεπίσκοπος Μεγάλης Βρετανίας συζήτησαν επίσης τους βαθείς δεσμούς πίστης που ενώνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας, στη συνάντηση με τον κ. Νικήτα, η Αμερικανίδα πρέσβης υπογράμμισε την ισχυρή δέσμευση των ΗΠΑ στην υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και τη σταθερή στήριξή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και την πνευματική του αποστολή.
Η κυρία Γκιλφόιλ και ο Αρχιεπίσκοπος Μεγάλης Βρετανίας συζήτησαν επίσης τους βαθείς δεσμούς πίστης που ενώνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία.
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