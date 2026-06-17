Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί των Mad VMA, δείτε φωτογραφίες
Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί των Mad VMA, δείτε φωτογραφίες
Ποιοι celebrities βρέθηκαν στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do
Τα MAD VMA επέστρεψαν για 23η χρονιά και πλήθος επωνύμων περπάτησαν στο κόκκινο χαλί. Ο μουσικός θεσμός φιλοξενήθηκε για μια ακόμη χρονιά στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο.
Την παρουσίαση ανέλαβε και φέτος ο Θέμης Γεωργαντάς, με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη να βρίσκεται στο πλευρό του. Τη βραδιά άνοιξε ο μουσικός παραγωγός και DJ Αντώνης Δημητριάδης (AD1 MUSIC) που θα έβαλε ρυθμό στο καλοκαιρινό πάρτι με ένα δυναμικό DJ set. Μαζί του ήταν η Athena Manoukian.
Τα φετινά βραβεία ήταν ολοκληρωτικά εμπνευσμένα από το ελληνικό καλοκαίρι. Πλημμυρισμένα από το concept “Summer in Greece”, τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ μετέφεραν το φως, την ξεγνοιασιά και την ενέργεια των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων.
Μερικοί από τους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στη σκηνή ήταν οι: Akylas, Anastasia, APON, Ellize, FY, Lila, Manos, Marseaux, Rack, Marina Satti, Ανδρομάχη, Άντζελα Δημητρίου, Ρία Ελληνίδου, Τζένη Κατσίγιαννη, Κατερίνα Λιόλιου, Έλενα Παπαρίζου, Αντώνης Ρέμος, Μαρίνα Σπανού, Θοδωρής Φέρρης, Ελένη Φουρέιρα και η νικήτρια της φετινής Eurovision, Dara.
Ανάμεσα στους καλεσμένους που έκαναν την εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί ήταν η Μαρίνα Σπανού, η Antigoni Buxton, ο FY με τη σύζυγό του, Αλεξία Κεφαλά, η Έλενα Τσαγκρινοού, η Χριστίνα Μπόμπα και η Κόνι Μεταξά.
Δείτε φωτογραφίες
Την παρουσίαση ανέλαβε και φέτος ο Θέμης Γεωργαντάς, με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη να βρίσκεται στο πλευρό του. Τη βραδιά άνοιξε ο μουσικός παραγωγός και DJ Αντώνης Δημητριάδης (AD1 MUSIC) που θα έβαλε ρυθμό στο καλοκαιρινό πάρτι με ένα δυναμικό DJ set. Μαζί του ήταν η Athena Manoukian.
Τα φετινά βραβεία ήταν ολοκληρωτικά εμπνευσμένα από το ελληνικό καλοκαίρι. Πλημμυρισμένα από το concept “Summer in Greece”, τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ μετέφεραν το φως, την ξεγνοιασιά και την ενέργεια των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων.
Μερικοί από τους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στη σκηνή ήταν οι: Akylas, Anastasia, APON, Ellize, FY, Lila, Manos, Marseaux, Rack, Marina Satti, Ανδρομάχη, Άντζελα Δημητρίου, Ρία Ελληνίδου, Τζένη Κατσίγιαννη, Κατερίνα Λιόλιου, Έλενα Παπαρίζου, Αντώνης Ρέμος, Μαρίνα Σπανού, Θοδωρής Φέρρης, Ελένη Φουρέιρα και η νικήτρια της φετινής Eurovision, Dara.
Ανάμεσα στους καλεσμένους που έκαναν την εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί ήταν η Μαρίνα Σπανού, η Antigoni Buxton, ο FY με τη σύζυγό του, Αλεξία Κεφαλά, η Έλενα Τσαγκρινοού, η Χριστίνα Μπόμπα και η Κόνι Μεταξά.
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα