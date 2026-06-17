Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί των Mad VMA, δείτε φωτογραφίες
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Mad VMA Mad Video Music Awards Mad Video Music Awards 2026

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί των Mad VMA, δείτε φωτογραφίες

Ποιοι celebrities βρέθηκαν στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί των Mad VMA, δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
57 ΣΧΟΛΙΑ
Τα MAD VMA επέστρεψαν για 23η χρονιά και πλήθος επωνύμων περπάτησαν στο κόκκινο χαλί. Ο μουσικός θεσμός φιλοξενήθηκε για μια ακόμη χρονιά στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο.

Την παρουσίαση ανέλαβε και φέτος ο Θέμης Γεωργαντάς, με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη να βρίσκεται στο πλευρό του. Τη βραδιά άνοιξε ο μουσικός παραγωγός και DJ Αντώνης Δημητριάδης (AD1 MUSIC) που θα έβαλε ρυθμό στο καλοκαιρινό πάρτι με ένα δυναμικό DJ set. Μαζί του ήταν η Athena Manoukian.

Τα φετινά βραβεία ήταν ολοκληρωτικά εμπνευσμένα από το ελληνικό καλοκαίρι. Πλημμυρισμένα από το concept “Summer in Greece”, τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ μετέφεραν το φως, την ξεγνοιασιά και την ενέργεια των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων.

Μερικοί από τους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στη σκηνή ήταν οι: Akylas, Anastasia, APON, Ellize, FY, Lila, Manos, Marseaux, Rack, Marina Satti, Ανδρομάχη, Άντζελα Δημητρίου, Ρία Ελληνίδου, Τζένη Κατσίγιαννη, Κατερίνα Λιόλιου, Έλενα Παπαρίζου, Αντώνης Ρέμος, Μαρίνα Σπανού, Θοδωρής Φέρρης, Ελένη Φουρέιρα και η νικήτρια της φετινής Eurovision, Dara.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που έκαναν την εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί ήταν η Μαρίνα Σπανού, η Antigoni Buxton, ο FY με τη σύζυγό του, Αλεξία Κεφαλά, η Έλενα Τσαγκρινοού, η Χριστίνα Μπόμπα και η Κόνι Μεταξά.

Δείτε φωτογραφίες

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί των Mad VMA, δείτε φωτογραφίες
Antigoni Buxton
Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί των Mad VMA, δείτε φωτογραφίες

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί των Mad VMA, δείτε φωτογραφίες
Μαρίνα Σπανού
Κλείσιμο

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί των Mad VMA, δείτε φωτογραφίες
Ο FY με τη σύζυγό του, Αλεξία Κεφαλά

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί των Mad VMA, δείτε φωτογραφίες
Ρία Ελληνίδου

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί των Mad VMA, δείτε φωτογραφίες
Ανδρομάχη

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί των Mad VMA, δείτε φωτογραφίες
Χρυσηίδα Γκαγκούτη


Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί των Mad VMA, δείτε φωτογραφίες
Κόνι Μεταξά


Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί των Mad VMA, δείτε φωτογραφίες
Έλενα Τσαγκρινού

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί των Mad VMA, δείτε φωτογραφίες
Leon of Athens


Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί των Mad VMA, δείτε φωτογραφίες
Φάνης Λαμπρόπουλος


Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί των Mad VMA, δείτε φωτογραφίες
Έλενα Κρεμλίδου

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί των Mad VMA, δείτε φωτογραφίες
Χριστίνα Μπόμπα


Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί των Mad VMA, δείτε φωτογραφίες
Ραμόνα Βλαντή

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί των Mad VMA, δείτε φωτογραφίες
Athena Manoukian

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί των Mad VMA, δείτε φωτογραφίες
Βρισηίδα Ανδριώτου

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί των Mad VMA, δείτε φωτογραφίες
Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, Μπάμπης Λαζαρίδης
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
57 ΣΧΟΛΙΑ

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