Κόντρα Ακρίτα - Δαβαράκη για τον Γιωτόπουλο: «Ούτε καν βραχιολάκι σε έναν 82χρονο;», «25 χρόνια ακατέβατα»

Η ανάρτηση Δαβαράκη και η στιχομυθία στα σχόλια

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Και ακολούθησε η εξής διαδικτυακή στιχομυθία:

-Άρης Δαβαράκης: Και ο Τραμπ 80 ειναι. Να τον λυπηθώ άμα καταδικαστεί και πάει μέσα μέχρι τα 105 του; Και αν πάρει ισόβια αύριο ο Νετανιάχου; Να κλάψω; Οχι, κανένα βραχιολάκι. 25 χρόνια επί 365 μέρες μείον τα δίσεκτα





Άρης Δαβαράκης.