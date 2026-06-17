Φάμελλος: Μακριά από εμένα κάθε σκέψη για παραίτηση των βουλευτών

Η δράση της Κ.Ο. θα είναι κρίσιμη και θα πρέπει να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα - Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην ΕΛ.Α.Σ, είπε μιλώντας στο Action24