Ισόβια για τον αρχιτέκτονα serial killer των ακτών της Νέας Υόρκης, είχε δολοφονήσει 8 γυναίκες

Rex Heuermann

Χιούερμαν

Melissa Barthelemy

Megan Waterman

Amber Costello

Maureen Brainard-Barnes

στα ανοιχτά του Ocean Parkway

Jessica Taylor

Valerie Mack

Η φιγούρα του Ασιάτη

Τα θύματα που συνδέονται με τονείναι η Μελίσσα Μπαρθέλεμι, η Μέγκαν Γουότερμαν και η Άμπερ Κοστέλο, τα οποία ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας για την Σάνα Γκίλμπερτ. Όλες τους ήταν εκδιδόμενες και διαφήμιζαν τις υπηρεσίες τους διαδικτυακά, κάτι που έκανε τους ερευνητές να πιστέψουν ότι ο δολοφόνος αρχικά επικοινώνησε μαζί τους μέσω της πλατφόρμας.Κατά την έρευνα ανακαλύφθηκαν λείψανα ακόμη τεσσάρων γυναικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Τζέσικα Τέιλορ, της Βάλερι Μακ, ενός ανήλικου κοριτσιού και ενός αγνώστου ταυτότητας Ασιάτη. Σε έρευνες που ακολούθησαν στη συνέχεια, εντοπίστηκαν τα λείψανα ακόμη δύο ανθρώπων στην ίδια γεωγραφική περιοχή,. Η σορός της Σάνα Γκίλμπερτ είχε ανακαλυφθεί το 2011, λίγο πιο μακριά από τα υπόλοιπα θύματα, και συγκεκριμένα σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων.