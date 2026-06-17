Ισόβια για τον αρχιτέκτονα serial killer των ακτών της Νέας Υόρκης, είχε δολοφονήσει 8 γυναίκες
Ισόβια για τον αρχιτέκτονα serial killer των ακτών της Νέας Υόρκης, είχε δολοφονήσει 8 γυναίκες
Ο Ρεξ Χιούερμαν καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς αναστολή στη Νέα Υόρκη, αφού ομολόγησε τη δολοφονία οκτώ γυναικών
Ένας άνδρας, ηλικίας 62 ετών, ο οποίος ομολόγησε τους φόνους οκτώ γυναικών σε μια παραθαλάσσια ζώνη κοντά στη Νέα Υόρκη, καταδικάστηκε σήμερα σε ισόβια κάθειρξη, χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης υπό όρους, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.
Στις αρχές Απριλίου, ο Ρεξ Χιούερμαν δήλωσε ένοχος για την απαγωγή, τον βασανισμό και τη δολοφονία επτά γυναικών στο Λονγκ Άιλαντ το διάστημα μεταξύ 1993-2010. Ομολόγησε επίσης έναν όγδοο φόνο για τον οποίο δεν είχαν ασκηθεί διώξεις σε βάρος του.
Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά την ανακάλυψη, το διάστημα μεταξύ 2010-2011, λειψάνων από περίπου δέκα πτώματα κατά μήκος των ακτών του Γκίλγκο Μπιτς, σε απόσταση μίας ώρας από το κέντρο της Νέας Υόρκης. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε αυτόν τον αρχιτέκτονα από τη Νέα Υόρκη το 2022, χάρη σε ένα όχημα που ήταν καταχωρημένο στο όνομά του και στο οποίο μάρτυρες είχαν δει ένα θύμα. Συνελήφθη το καλοκαίρι του 2023.
Στη συνέχεια, οι ερευνητές ανακάλυψαν αποδείξεις DNA και τεχνολογικά στοιχεία (τηλεφωνικά αρχεία, αρχεία υπολογιστών), ιδίως στην οικία του στο Μασαπίκουα Παρκ, κοντά σε ακτές όπου είχαν βρεθεί οι σοροί.
Ορισμένοι παρατηρητές εκτιμούν πως η έρευνα της υπόθεσης, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο διάφορων ντοκιμαντέρ, θα είχε προχωρήσει ταχύτερα, εάν τα θύματα δεν ήταν ιερόδουλες.
«Είμαι υπεύθυνος για όλα όσα λέχθηκαν σε αυτήν την αίθουσα», δήλωσε ο Ρεξ Χιούερμαν πριν από την καταδίκη του, όπως μεταδίδει το CNN.
Όταν ο δικαστής Τίμοθι Μάζεϊ, που χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο «αποκρουστικό και ασήμαντο άνθρωπο» και «δειλό», τον ρώτησε εάν νιώθει τύψεις, εκείνος απάντησε καταφατικά.
Ο εισαγγελέας Ρέι Τιέρνεϊ, αντιθέτως, εκτίμησε πως ο κατά συρροή δολοφόνος «λυπάται απλά επειδή συνελήφθη».
Η έρευνα ξεκίνησε το 2010 όταν η 23χρονη Σάνα Γκίλμπερτ εξαφανίστηκε στο Oak Beach της Νέας Υόρκης. Κατά την αναζήτηση της, οι αρχές ανακάλυψαν τα λείψανα μιας άλλης γυναίκας. Στη συνέχεια, άλλα τρία πτώματα βρέθηκαν κοντά, εγείροντας ανησυχίες για έναν κατά συρροή δολοφόνο.
Μετά από 13 χρόνια, οι ερευνητές συνέλαβαν τον άνδρα που ευθύνεται για τα ανατριχιαστικά εγκλήματα. Πρόκειται για τον Ρεξ Χιούερμαν, έναν 59χρονο πλούσιο αρχιτέκτονα που συνελήφθη έξω από το γραφείο του στην Πέμπτη Λεωφόρο.
Στις αρχές Απριλίου, ο Ρεξ Χιούερμαν δήλωσε ένοχος για την απαγωγή, τον βασανισμό και τη δολοφονία επτά γυναικών στο Λονγκ Άιλαντ το διάστημα μεταξύ 1993-2010. Ομολόγησε επίσης έναν όγδοο φόνο για τον οποίο δεν είχαν ασκηθεί διώξεις σε βάρος του.
Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά την ανακάλυψη, το διάστημα μεταξύ 2010-2011, λειψάνων από περίπου δέκα πτώματα κατά μήκος των ακτών του Γκίλγκο Μπιτς, σε απόσταση μίας ώρας από το κέντρο της Νέας Υόρκης. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε αυτόν τον αρχιτέκτονα από τη Νέα Υόρκη το 2022, χάρη σε ένα όχημα που ήταν καταχωρημένο στο όνομά του και στο οποίο μάρτυρες είχαν δει ένα θύμα. Συνελήφθη το καλοκαίρι του 2023.
Στη συνέχεια, οι ερευνητές ανακάλυψαν αποδείξεις DNA και τεχνολογικά στοιχεία (τηλεφωνικά αρχεία, αρχεία υπολογιστών), ιδίως στην οικία του στο Μασαπίκουα Παρκ, κοντά σε ακτές όπου είχαν βρεθεί οι σοροί.
Ορισμένοι παρατηρητές εκτιμούν πως η έρευνα της υπόθεσης, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο διάφορων ντοκιμαντέρ, θα είχε προχωρήσει ταχύτερα, εάν τα θύματα δεν ήταν ιερόδουλες.
«Είμαι υπεύθυνος για όλα όσα λέχθηκαν σε αυτήν την αίθουσα», δήλωσε ο Ρεξ Χιούερμαν πριν από την καταδίκη του, όπως μεταδίδει το CNN.
Όταν ο δικαστής Τίμοθι Μάζεϊ, που χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο «αποκρουστικό και ασήμαντο άνθρωπο» και «δειλό», τον ρώτησε εάν νιώθει τύψεις, εκείνος απάντησε καταφατικά.
Ο εισαγγελέας Ρέι Τιέρνεϊ, αντιθέτως, εκτίμησε πως ο κατά συρροή δολοφόνος «λυπάται απλά επειδή συνελήφθη».
Η έρευνα ξεκίνησε το 2010 όταν η 23χρονη Σάνα Γκίλμπερτ εξαφανίστηκε στο Oak Beach της Νέας Υόρκης. Κατά την αναζήτηση της, οι αρχές ανακάλυψαν τα λείψανα μιας άλλης γυναίκας. Στη συνέχεια, άλλα τρία πτώματα βρέθηκαν κοντά, εγείροντας ανησυχίες για έναν κατά συρροή δολοφόνο.
Η υπόθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ
Μετά από 13 χρόνια, οι ερευνητές συνέλαβαν τον άνδρα που ευθύνεται για τα ανατριχιαστικά εγκλήματα. Πρόκειται για τον Ρεξ Χιούερμαν, έναν 59χρονο πλούσιο αρχιτέκτονα που συνελήφθη έξω από το γραφείο του στην Πέμπτη Λεωφόρο.
Τα θύματα που συνδέονται με τον Χιούερμαν είναι η Μελίσσα Μπαρθέλεμι, η Μέγκαν Γουότερμαν και η Άμπερ Κοστέλο, τα οποία ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας για την Σάνα Γκίλμπερτ. Όλες τους ήταν εκδιδόμενες και διαφήμιζαν τις υπηρεσίες τους διαδικτυακά, κάτι που έκανε τους ερευνητές να πιστέψουν ότι ο δολοφόνος αρχικά επικοινώνησε μαζί τους μέσω της πλατφόρμας.
Κατά την έρευνα ανακαλύφθηκαν λείψανα ακόμη τεσσάρων γυναικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Τζέσικα Τέιλορ, της Βάλερι Μακ, ενός ανήλικου κοριτσιού και ενός αγνώστου ταυτότητας Ασιάτη. Σε έρευνες που ακολούθησαν στη συνέχεια, εντοπίστηκαν τα λείψανα ακόμη δύο ανθρώπων στην ίδια γεωγραφική περιοχή, στα ανοιχτά του Ocean Parkway. Η σορός της Σάνα Γκίλμπερτ είχε ανακαλυφθεί το 2011, λίγο πιο μακριά από τα υπόλοιπα θύματα, και συγκεκριμένα σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων.
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