Ο Πολάκης δηλώνει εμμέσως παρών στην επόμενη ημέρα: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει, θα τον κρατήσουμε εμείς ζωντανό
Ο Πολάκης δηλώνει εμμέσως παρών στην επόμενη ημέρα: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει, θα τον κρατήσουμε εμείς ζωντανό
Ή υπάρχει συμφωνία Φάμελλου- Τσίπρα ή είναι μια απίθανη απερίγραπτη κίνηση πολιτικής υποταγής - Αν θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, με γεια τους, με χαρά τους. Αυτοί που δεν θέλουμε, πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει μια άλλη απόφαση της Κ.Ε
«Εγώ δεν έκανα ποτέ πίσω σε κρίσιμες στιγμές» διαμήνυσε ο ανεξάρτητος βουλευτης, Παύλος Πολάκης δηλώνοντας εμμέσως πλην σαφώς «παρών» για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, σε περίπτωση που δρομολογηθούν εξελίξεις, όπως παραίτηση ή αποπομπή της ηγεσίας του κόμματος.
Αναφερόμενος στη δημοσκοπική κατάρρευση του κόμματος, «αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα υπάρξει λύση και εδώ είναι καθαρές κουβέντες» τόνισε, προσθέτοντας πως «εγώ δεν την καταλαβαίνω την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής» για την στήριξη της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Εκτοξεύοντας μετωπικά τα βέλη προς τον σημερινό Πρόεδρο του κόμματος, ο κ. Πολάκης παρατήρησε ότι ο «Πρόεδρος ενός κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελλος στηρίζει ένα άλλο κόμμα», ενώ σε ερώτηση για το εάν η σημερινή εικόνα της Κουμουνδούρου βαραίνει αποκλειστικά τον κ. Φάμελλο ο ανεξάρτητος βουλευτης Χανίων απάντησε πως «χωρίς να σημαίνει ότι δεν φταίει που παρέλαβε ένα κόμμα στο 10% και έχουμε 2%».
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Στην ίδια κατεύθυνση, ερμηνεύοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, «ή υπάρχει συμφωνία Φάμελλου- Τσίπρα» ή «είναι μια απίθανη απερίγραπτη κίνηση πολιτικής υποταγής», όπως παρατήρησε, σημειώνοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ιστορικό κόμμα συγκροτημένο, έχει παρόν έχει παρελθόν και πρέπει να έχει και μέλλον».
Δηλώνοντας φανατικός οπαδός των συνεργασιών, «εμείς θέλουμε όλους για ένα προοδευτικό μέτωπο που θα ρίξει τον Μητσοτάκη», δήλωσε και σχολίασε πως «η προγραμματική εκφώνηση του Τσίπρα δεν με καλύπτει».
Σε κάθε περίπτωση, ο βουλευτης Χανίων εκτίμησε ότι το επόμενο διάστημα «πρέπει να παρθούν ριζικές λύσεις», ενώ «αν θέλουν να πάνε, με γεια τους, με χαρά τους. Αυτοί που δεν θέλουμε, πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει μια άλλη απόφαση της Κ.Ε», κατέληξε.
Αναφερόμενος στη δημοσκοπική κατάρρευση του κόμματος, «αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα υπάρξει λύση και εδώ είναι καθαρές κουβέντες» τόνισε, προσθέτοντας πως «εγώ δεν την καταλαβαίνω την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής» για την στήριξη της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Εκτοξεύοντας μετωπικά τα βέλη προς τον σημερινό Πρόεδρο του κόμματος, ο κ. Πολάκης παρατήρησε ότι ο «Πρόεδρος ενός κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελλος στηρίζει ένα άλλο κόμμα», ενώ σε ερώτηση για το εάν η σημερινή εικόνα της Κουμουνδούρου βαραίνει αποκλειστικά τον κ. Φάμελλο ο ανεξάρτητος βουλευτης Χανίων απάντησε πως «χωρίς να σημαίνει ότι δεν φταίει που παρέλαβε ένα κόμμα στο 10% και έχουμε 2%».
Στην ίδια κατεύθυνση, ερμηνεύοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, «ή υπάρχει συμφωνία Φάμελλου- Τσίπρα» ή «είναι μια απίθανη απερίγραπτη κίνηση πολιτικής υποταγής», όπως παρατήρησε, σημειώνοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ιστορικό κόμμα συγκροτημένο, έχει παρόν έχει παρελθόν και πρέπει να έχει και μέλλον».
Δηλώνοντας φανατικός οπαδός των συνεργασιών, «εμείς θέλουμε όλους για ένα προοδευτικό μέτωπο που θα ρίξει τον Μητσοτάκη», δήλωσε και σχολίασε πως «η προγραμματική εκφώνηση του Τσίπρα δεν με καλύπτει».
Σε κάθε περίπτωση, ο βουλευτης Χανίων εκτίμησε ότι το επόμενο διάστημα «πρέπει να παρθούν ριζικές λύσεις», ενώ «αν θέλουν να πάνε, με γεια τους, με χαρά τους. Αυτοί που δεν θέλουμε, πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει μια άλλη απόφαση της Κ.Ε», κατέληξε.
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