Ο Πολάκης δηλώνει εμμέσως παρών στην επόμενη ημέρα: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει, θα τον κρατήσουμε εμείς ζωντανό

Ή υπάρχει συμφωνία Φάμελλου- Τσίπρα ή είναι μια απίθανη απερίγραπτη κίνηση πολιτικής υποταγής - Αν θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, με γεια τους, με χαρά τους. Αυτοί που δεν θέλουμε, πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει μια άλλη απόφαση της Κ.Ε