Ο Κότσιρας αποκάλυψε τον άγνωστο διάλογο με τον Μαζωνάκη όταν εμφανίζονταν σε διπλανά μαγαζιά: «Γιάννη μου, έτσι είναι, για κάθε παράδεισο υπάρχει και μια κόλαση»
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Γιάννης Κότσιρας Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Κότσιρας αποκάλυψε τον άγνωστο διάλογο με τον Μαζωνάκη όταν εμφανίζονταν σε διπλανά μαγαζιά: «Γιάννη μου, έτσι είναι, για κάθε παράδεισο υπάρχει και μια κόλαση»

Οι θεατές της συναυλίας του Γιάννη Κότσιρα γέλασαν με το χιούμορ των δύο τραγουδιστών

Ο Κότσιρας αποκάλυψε τον άγνωστο διάλογο με τον Μαζωνάκη όταν εμφανίζονταν σε διπλανά μαγαζιά: «Γιάννη μου, έτσι είναι, για κάθε παράδεισο υπάρχει και μια κόλαση»
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Έναν άγνωστο διάλογο που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από χρόνια όταν εμφανίζονταν σε διπλανά νυχτερινά μαγαζιά θυμήθηκε ο Γιάννης Κότσιρας σε συναυλία του το βράδυ της Τετάρτης, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του συναδέλφου του σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή.

Λέγοντας αρχικά «δεν ήμασταν φίλοι αλλά τον αγαπούσα πολύ, ήταν πολύ τρυφερός και ευαίσθητος άνθρωπος» ο Γιάννης Κότσιρας θυμήθηκε τον διάλογο που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη την περίοδο που «δουλεύαμε κολλητά, εγώ στην ακτή Πειραιώς με Νταλάρα, Μαχαιρίτσα, Ζουγανέλη».

«Κάποιο βράδυ τελειώνουμε εμείς και πάω δίπλα να τον βρω, δεν είχε βγει ακόμα. Πήγα να του μιλήσω του είπα "πας πάρα πολύ καλά, όταν κλείνουμε εμείς έρχεται κόσμος σε σένα" και εκείνος μου απάντησε "Γιάννη μου, έτσι είναι, για κάθε παράδεισο υπάρχει και μια κόλαση"» θυμήθηκε ο Γιάννης Κότσιρας, με τους θεατές να γελούν με το χιούμορ των δύο τραγουδιστών.

«θέλω να πούμε λίγο από ένα τραγούδι του συνεργάτη μου Νίκου Τερζή για να τον θυμηθούμε» είπε ο Γιάννης Κότσιρας κλείνοντας την αναφορά του στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν να ξεκινήσει να τραγουδάει το «Ανήκω σε μένα».

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