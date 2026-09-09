Τα κρίσιμα τελευταία λεπτά του Γιώργου Μαζωνάκη: Τι συνέβη πριν υποστεί τη μοιραία ανακοπή στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι

Από την κλήση της κλινικής στο ΕΚΑΒ στις 16:21 μέχρι τη διακομιδή του στο Ελπίς στις 16:45 και τις αγωνιώδεις προσπάθειες ανάταξης με ΚΑΡΠΑ





Όλα ξεκίνησαν σήμερα το απόγευμα όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στην Καρνεάδου 11, στη συγκεκριμένη κλινική. Είχε κάνει από χθες ένα πρώτο ραντεβού, προκειμένου να ξεκινήσουν σήμερα προγραμματισμένη θεραπεία, λόγω των πολλαπλών επαγγελματικών υποχρεώσεων που είχε μπροστά του ο τραγουδιστής.







Από το ιατρείο τηλεφώνησαν στο ΕΚΑΒ, ενημερώνοντας ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακό επεισόδιο.

Η κλήση έγινε στις 16:21.







Λίγα λεπτά αργότερα, έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον διακόμισε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς», όπου έφτασε στις 16:45.



Εκεί, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάταξης του Γιώργου Μαζωνάκη με ΚΑΡΠΑ, ωστόσο η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη και διαπιστώθηκε και τυπικά ο θάνατός του στις 17:40.



Κλείσιμο



Τα κρίσιμα ερωτήματα Το κρίσιμο ερώτημα που μένει πλέον να απαντηθεί είναι τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που ο τραγουδιστής πέρασε την πόρτα του ιατρείου στο Κολωνάκι, μέχρι την εκδήλωση της ανακοπής και την κλήση προς το ΕΚΑΒ.



Σε αυτή τη φάση, ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα δημοσιοποιημένο ιατρικό ή ιατροδικαστικό στοιχείο που να συνδέει αιτιωδώς την ανακοπή με τη θεραπεία που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί, την τοποθέτηση του φλεβοκαθετήρα ή οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Η χρονική ακολουθία των γεγονότων δεν μπορεί από μόνη της να θεωρηθεί απόδειξη αιτιώδους σχέσης. Οι απαντήσεις αναμένεται να προκύψουν από τα ιατρικά δεδομένα, την ακριβή καταγραφή του περιστατικού, τα στοιχεία του ΕΚΑΒ και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής διερεύνησης. Παράλληλα, κρίσιμο είναι να αποσαφηνιστεί για ποιον ακριβώς λόγο είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης στη συγκεκριμένη μονάδα, ποια διαδικασία είχε προγραμματιστεί, εάν είχε ξεκινήσει και ποια ήταν η κλινική εικόνα του πριν από την ανακοπή.



Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς» Στην ανακοίνωσή του το Νοσοκομείο «Ελπίς», αναφέρει ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς να αναπνέει και να έχει σφυγμό. Εκεί του έγινε ΚΑΡΠΑ σύμφωνα με το πρωτόκολλο, χωρίς όμως επιτυχία, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε επίσημα στις 17:40.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου:



Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, που υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν στην κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι.Όλα ξεκίνησαν σήμερα το απόγευμα όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στην Καρνεάδου 11, στη συγκεκριμένη κλινική. Είχε κάνει από χθες ένα πρώτο ραντεβού, προκειμένου να ξεκινήσουν σήμερα προγραμματισμένη θεραπεία, λόγω των πολλαπλών επαγγελματικών υποχρεώσεων που είχε μπροστά του ο τραγουδιστής.Όταν μπήκε ο φλεβοκαθετήρας ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος και υπέστη ανακοπή.Από το ιατρείο τηλεφώνησαν στο ΕΚΑΒ, ενημερώνοντας ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακό επεισόδιο.Η κλήση έγινε στις 16:21.Επτά λεπτά αργότερα, στις 16:28 κατέφθασε διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα κι αμέσως ξεκίνησε η προσπάθειά καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).Λίγα λεπτά αργότερα, έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον διακόμισε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς», όπου έφτασε στις 16:45.Εκεί, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάταξης του Γιώργου Μαζωνάκη με ΚΑΡΠΑ, ωστόσο η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη και διαπιστώθηκε και τυπικά ο θάνατός του στις 17:40.«Τον κατέβασαν με την καρέκλα να τον βάλουν στο ασθενοφόρο. Ήταν λευκός, κατάλευκος. Είδα μόνο ένα τατουάζ στο χέρι, ένα βέλος. Στην πορεία κατάλαβα ότι ήταν εκείνος. Στο στόμα του είχε μία συσκευή οξυγόνου. Δεν ανέπνεε. Από πάνω φορούσε ένα μπεζ πουκάμισο», λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας από το Κολωνάκι.Το κρίσιμο ερώτημα που μένει πλέον να απαντηθεί είναι τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που ο τραγουδιστής πέρασε την πόρτα του ιατρείου στο Κολωνάκι, μέχρι την εκδήλωση της ανακοπής και την κλήση προς το ΕΚΑΒ.Σε αυτή τη φάση, ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα δημοσιοποιημένο ιατρικό ή ιατροδικαστικό στοιχείο που να συνδέει αιτιωδώς την ανακοπή με τη θεραπεία που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί, την τοποθέτηση του φλεβοκαθετήρα ή οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Η χρονική ακολουθία των γεγονότων δεν μπορεί από μόνη της να θεωρηθεί απόδειξη αιτιώδους σχέσης. Οι απαντήσεις αναμένεται να προκύψουν από τα ιατρικά δεδομένα, την ακριβή καταγραφή του περιστατικού, τα στοιχεία του ΕΚΑΒ και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής διερεύνησης. Παράλληλα, κρίσιμο είναι να αποσαφηνιστεί για ποιον ακριβώς λόγο είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης στη συγκεκριμένη μονάδα, ποια διαδικασία είχε προγραμματιστεί, εάν είχε ξεκινήσει και ποια ήταν η κλινική εικόνα του πριν από την ανακοπή.Στην ανακοίνωσή του το Νοσοκομείο «Ελπίς», αναφέρει ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς να αναπνέει και να έχει σφυγμό. Εκεί του έγινε ΚΑΡΠΑ σύμφωνα με το πρωτόκολλο, χωρίς όμως επιτυχία, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε επίσημα στις 17:40.

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972.



Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.



Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».



Ποια είναι η Stem Clinic Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το αντικείμενο στο οποίο εξειδικεύεται η συγκεκριμένη κλινική, η οποία σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ιστοσελίδα της «επικεντρώνεται στη διασταύρωση της ιατρικής επιστήμης με τις νέες τεχνολογίες αναγεννητικής ιατρικής».



Επικεφαλής είναι ο Δρ. Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ιατρός με ειδίκευση στην Εσωτερική Παθολογία και ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της Αιματολογίας, ο οποίος - σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες από τον ιστότοπο της κλινικής - «έχει αφιερώσει την επαγγελματική του διαδρομή στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την υγεία, συνδυάζοντας την επιστημονική γνώση με σύγχρονες θεραπευτικές πρακτικές».