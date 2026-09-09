Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς» για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης Νεκρός Νοσοκομείο Ελπίς

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς» για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς να αναπνέει και να έχει σφυγμό

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς» για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
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Ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών το απόγευμα της Τετάρτης (9/9), δημοσίευσε το νοσοκομείο «Ελπίς».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Ελπίς», ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς να αναπνέει και να έχει σφυγμό.

Εκεί του έγινε ΚΑΡΠΑ σύμφωνα με το πρωτόκολλο, χωρίς όμως επιτυχία. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επίσημα στις 17:40.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»:

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972.

Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».
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