Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς» για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς» για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς να αναπνέει και να έχει σφυγμό
Ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών το απόγευμα της Τετάρτης (9/9), δημοσίευσε το νοσοκομείο «Ελπίς».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Ελπίς», ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς να αναπνέει και να έχει σφυγμό.
Εκεί του έγινε ΚΑΡΠΑ σύμφωνα με το πρωτόκολλο, χωρίς όμως επιτυχία. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επίσημα στις 17:40.
Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»:
«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972.
Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.
Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Ελπίς», ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς να αναπνέει και να έχει σφυγμό.
Εκεί του έγινε ΚΑΡΠΑ σύμφωνα με το πρωτόκολλο, χωρίς όμως επιτυχία. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επίσημα στις 17:40.
Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»:
«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972.
Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.
Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».
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