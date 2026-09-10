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«Δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας, θα έρθω σήμερα σε επαφή με την οικογένειά του», λέει ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη
«Δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας, θα έρθω σήμερα σε επαφή με την οικογένειά του», λέει ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη
Τον είχα συνταντήσει πριν από περίπου μια εβδομάδα, σημείωσε ο δικηγόρος και στενός φίλος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης
«Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας», σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δικηγόρος και στενός φίλος του, Χαράλαμπος Λυκούδης, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι.
Μιλώντας σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο ίδιος υποστήριξε πως είχε συναντήσει τον γνωστό τραγουδιστή λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του και δεν είχε διαπιστώσει κάποια ένδειξη ότι αντιμετώπιζε κάποιο ζήτημα με την υγεία του.
«Εγώ με τον Γιώργο συναντήθηκα πριν από περίπου μία εβδομάδα. Δεν είχε κανένα μα κανένα πρόβλημα υγείας», ανέφερε ο κ. Λυκούδης και ξεκαθάρισε πως πληρέστερη εικόνα έχει ο προσωπικός του γιατρός και κουμπάρος, κ. Ζαφειρίου, με τον οποίο τον συνέδεε πολυετής σχέση.
Μάλιστα απαντώντας σε σχετικό ερώτημα ανέφερε πως ο τραγουδιστής δεν αντιμετώπιζε -από όσα μπορεί να γνωρίζει- δεν είχε κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα.
«Τα δικονομικά δικαιώματα μπορεί να τα ασκήσει η οικογένεια. Θα έρθω σήμερα σε επαφή μαζί τους. Δεν ξέρω εάν θα σεβαστεί την επιλογή του Γιώργου στο πρόσωπό μου ή θα έχει κάποια άλλη επιλογή συνηγόρου», ανέφερε ο κ. Λυκούδης.
Και πρόσθεσε: «Η οικογένεια είναι αυτή που θα μπορεί να ορίσει τεχνικό σύμβουλο και να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις προκειμένου να διαλευκανθούν και να πέσει άπλετο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης [...] Δεν θα πρέπει να αφήσουμε ευθύνες δίχως να διερευνηθούν».
Μιλώντας σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο ίδιος υποστήριξε πως είχε συναντήσει τον γνωστό τραγουδιστή λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του και δεν είχε διαπιστώσει κάποια ένδειξη ότι αντιμετώπιζε κάποιο ζήτημα με την υγεία του.
«Εγώ με τον Γιώργο συναντήθηκα πριν από περίπου μία εβδομάδα. Δεν είχε κανένα μα κανένα πρόβλημα υγείας», ανέφερε ο κ. Λυκούδης και ξεκαθάρισε πως πληρέστερη εικόνα έχει ο προσωπικός του γιατρός και κουμπάρος, κ. Ζαφειρίου, με τον οποίο τον συνέδεε πολυετής σχέση.
Μάλιστα απαντώντας σε σχετικό ερώτημα ανέφερε πως ο τραγουδιστής δεν αντιμετώπιζε -από όσα μπορεί να γνωρίζει- δεν είχε κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα.
«Θα έρθω σήμερα σε επαφή με την οικογένεια»Παράλληλα, ο Χαράλαμπος Λυκούδης αναφέρθηκε και στις κινήσεις που μπορεί να ακολουθήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του. Όπως εξήγησε, οι συγγενείς του είναι εκείνοι που έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν για τις επόμενες νομικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και ο ορισμός τεχνικού συμβούλου.
«Τα δικονομικά δικαιώματα μπορεί να τα ασκήσει η οικογένεια. Θα έρθω σήμερα σε επαφή μαζί τους. Δεν ξέρω εάν θα σεβαστεί την επιλογή του Γιώργου στο πρόσωπό μου ή θα έχει κάποια άλλη επιλογή συνηγόρου», ανέφερε ο κ. Λυκούδης.
Και πρόσθεσε: «Η οικογένεια είναι αυτή που θα μπορεί να ορίσει τεχνικό σύμβουλο και να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις προκειμένου να διαλευκανθούν και να πέσει άπλετο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης [...] Δεν θα πρέπει να αφήσουμε ευθύνες δίχως να διερευνηθούν».
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