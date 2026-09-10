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«Ας τραγουδήσουν μαζί στη γειτονιά των αγγέλων»: Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε το μικρόφωνο στον Παντελή Παντελίδη, βίντεο
«Ας τραγουδήσουν μαζί στη γειτονιά των αγγέλων»: Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε το μικρόφωνο στον Παντελή Παντελίδη, βίντεο
Τραγούδησαν αγκαλιά μεγάλες επιτυχίες σε μια μουσική συνάντηση που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη των θαυμαστών τους
Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους χιλιάδες θαυμαστές του, οι οποίοι αναζητούν στιγμές από τη μεγάλη διαδρομή του αγαπημένου τραγουδιστή.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στη μουσική σκηνή.
Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο πριν από περίπου οκτώ χρόνια, στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε το μικρόφωνο στον αείμνηστο Παντελή Παντελίδη όπου είχε πάει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν για να τον ακούσει.
«Ας τραγουδήσουν μαζί στη γειτονιά των αγγέλων», «Αυτό το σχήμα θα το δούμε όλοι από ψηλά… RIP», «Απίστευτο ότι και οι δύο είναι στον ουρανό πλέον… καλό παράδεισο Γιώργο», είναι μερικά από τα σχόλια των χρηστών.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στη μουσική σκηνή.
Όταν έδωσε το μικρόφωνο στον ΠαντελίδηΜέσα σε αυτό το κλίμα, ένα παλιό βίντεο από το παρελθόν ήρθε ξανά στο προσκήνιο.
Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο πριν από περίπου οκτώ χρόνια, στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε το μικρόφωνο στον αείμνηστο Παντελή Παντελίδη όπου είχε πάει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν για να τον ακούσει.
Το βίντεο, που είχε δημοσιευτεί και στο YouTube, άρχισε να κυκλοφορεί ξανά στα κοινωνικά δίκτυα μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη με πολλούς χρήστες να αναδημοσιεύουν το απόσπασμα.
@pantelis__pantelidis #pantelispantelidis #mazw #mazwnakis #riplegends #rip ♬ πρωτότυπος ήχος - Pantelis Pantelidis
«Ας τραγουδήσουν μαζί στη γειτονιά των αγγέλων», «Αυτό το σχήμα θα το δούμε όλοι από ψηλά… RIP», «Απίστευτο ότι και οι δύο είναι στον ουρανό πλέον… καλό παράδεισο Γιώργο», είναι μερικά από τα σχόλια των χρηστών.
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