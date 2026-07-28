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Ο Παναγιώτης Στάθης αναλαμβάνει την παρουσίαση του απογευματινού δελτίου ειδήσεων στην ΕΡΤ
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Παναγιώτης Στάθης ΕΡΤ

Ο Παναγιώτης Στάθης αναλαμβάνει την παρουσίαση του απογευματινού δελτίου ειδήσεων στην ΕΡΤ

Η ανακοίνωση της δημόσιας τηλεόρασης

Ο Παναγιώτης Στάθης αναλαμβάνει την παρουσίαση του απογευματινού δελτίου ειδήσεων στην ΕΡΤ
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Λίγες ημέρες μετά το τέλος της συνεργασίας του Παναγιώτη Στάθη με τον ΑΝΤ1, ανακοινώθηκε πως ο δημοσιογράφος «μετακόμισε» στην ΕΡΤ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κρατικού καναλιού, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου ειδήσεων κάθε απόγευμα.

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ αναφέρει αναλυτικά:

«Η ΕΡΤ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου Eιδήσεων του ΕΡΤnews, καθημερινά στις 18:00.

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ενημέρωσης και έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών την παρουσίαση δελτίων Eιδήσεων, ο Παναγιώτης Στάθης εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤnews, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική και την ξεχωριστή ταυτότητα του ενημερωτικού καναλιού της ΕΡΤ».
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