Ο Παναγιώτης Στάθης αναλαμβάνει την παρουσίαση του απογευματινού δελτίου ειδήσεων στην ΕΡΤ
Ο Παναγιώτης Στάθης αναλαμβάνει την παρουσίαση του απογευματινού δελτίου ειδήσεων στην ΕΡΤ
Η ανακοίνωση της δημόσιας τηλεόρασης
Λίγες ημέρες μετά το τέλος της συνεργασίας του Παναγιώτη Στάθη με τον ΑΝΤ1, ανακοινώθηκε πως ο δημοσιογράφος «μετακόμισε» στην ΕΡΤ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κρατικού καναλιού, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου ειδήσεων κάθε απόγευμα.
Η ανακοίνωση της ΕΡΤ αναφέρει αναλυτικά:
«Η ΕΡΤ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου Eιδήσεων του ΕΡΤnews, καθημερινά στις 18:00.
Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ενημέρωσης και έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών την παρουσίαση δελτίων Eιδήσεων, ο Παναγιώτης Στάθης εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤnews, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική και την ξεχωριστή ταυτότητα του ενημερωτικού καναλιού της ΕΡΤ».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κρατικού καναλιού, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου ειδήσεων κάθε απόγευμα.
Η ανακοίνωση της ΕΡΤ αναφέρει αναλυτικά:
«Η ΕΡΤ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου Eιδήσεων του ΕΡΤnews, καθημερινά στις 18:00.
Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ενημέρωσης και έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών την παρουσίαση δελτίων Eιδήσεων, ο Παναγιώτης Στάθης εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤnews, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική και την ξεχωριστή ταυτότητα του ενημερωτικού καναλιού της ΕΡΤ».
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