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Πέθανε ο αδερφός της Ντόλι Πάρτον, τα αίτια θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά
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Ντόλι Πάρτον Αδερφός Θάνατος

Πέθανε ο αδερφός της Ντόλι Πάρτον, τα αίτια θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά

Ο Κόι Ντένβερ ήταν 82 ετών - Άφησε πίσω του δύο κόρες

Πέθανε ο αδερφός της Ντόλι Πάρτον, τα αίτια θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά
Γεωργία Κοτζιά
Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή ο αδερφός της Ντόλι Πάρτον, Κόι Ντένβερ.

Σύμφωνα με το People, άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 23 Ιουλίου, με τα αίτια θανάτου του να μην έχουν γίνει ακόμη γνωστά.


Ο Κόι Ντένβερ Πάρτον ήταν εννημένος στις 16 Αυγούστου 1943 και ζούσε στο Τενεσί. Άφησε πίσω του δύο κόρες, τις Κρις και Τζένιφερ, τον εγγονό του, καθώς και τα αδέρφια του Μπόμπι, Willadeene Buzzeo, Ντόλι, Στέλλα, Κάσι Γκρίφιθ, Φρίντα, Ρέιτσελ Τζορτζ και Λόρα Πράις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η οικογένειά του θα πραγματοποιήσει μια ιδιωτική τελετή για να τον αποχαιρετίσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η αδελφή του Ντένβερ, Στέλλα, δήλωσε στο People για την απώλειά του: «Ο αδελφός μου Ντένβερ ήταν ένας βαθιά ιδιωτικός άνθρωπος. Εκτιμώ τα ευγενικά μηνύματα και τα συλλυπητήρια εκ μέρους των ανιψιών μου Κρις και Τζένιφερ, καθώς και όλης της οικογένειάς μου».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Γεωργία Κοτζιά

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