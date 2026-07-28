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Τηλεθέαση Δευτέρας 27.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
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Τηλεθέαση Δευτέρας 27.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Δευτέρα 27.7.2026

Τηλεθέαση Δευτέρας 27.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 6,9 10,3
ΑΝΤ1 7,2 6,7
ALPHA 12,3 12,7
STAR 6,6 7,6
MEGA 14,8 13
OPEN 4,9 8,2
ΕΡΤ1 2,1 3,2

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Πρωινή Ενημέρωση 12,5 22,1
ΑΝΤ1 Θα βρείς το δάσκαλο σου 8,6 4,2
ALPHA Εντιμότατοι κερατάδες 14 10,5
STAR Δύο και κάτι...άντρες 11,9 7,4
MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 17,5 17,2
OPEN Ώρα Ελλάδος 7,3 15
ΕΡΤ1 Η Μαρία που έγινε Κάλλας 9,2 4,7

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ On Line 8,7 12
ΑΝΤ1 Καλοκαίρι μαζί 8,8 8,1
ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα 10,9 10,9
STAR PJ masks 7,7 3,7
MEGA Το ρετιρέ 14,6 12,6
OPEN 10 παντού 7,8 13,6
ΕΡΤ1 Ελληνική ταινία 1,7 2

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Νόμοι της καρδιάς 5,4 8,6
ΑΝΤ1 Κωνσταντίνου και Ελένης 10,5 7,8
ALPHA Το σόι σου 20,6 20
STAR Δύο και κάτι...άντρες 7,3 5,9
MEGA Η νταντά 11,8 9,7
OPEN Εικόνες 3,5 5,5
ΕΡΤ1 Τα καλύτερα μας χρόνια 2,8 4

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 5,5 6,3
ΑNT1 Κάτι ψήνεται 6,5 6,6
ALPHA Οικογενειακές ιστορίες 13,2 13,6
STAR First Dates 7,4 8,5
STAR Ο τροχός της τύχης 10,5 17,8
MEGA Ντόλτσε Βίτα 15,2 9,2
MEGA The Chase 13,3 12,1
OPEN Καθαρές κουβέντες 4,7 11,3
ΕΡΤ1 Τα καλύτερα μας χρόνια 2,8 4

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 12,3 13,5
ANT1 ANT1 ΝEWS 8,3 7,2
ALPHA Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 9,6 13,1
STAR Star News 7,9 12,6
MEGA MEGA Γεγονότα 10,2 14,4
OPEN Open News 6,6 10
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 1,5 3,3

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Έχω παιδιά 9,7 9,7
MEGA Ευτυχισμένοι μαζί 19,7 16,4
MEGA Πενήντα Πενήντα 27,7 21,4
ALPHA Το σόι σου 19,1 17
ALPHA Μπαμπά Σ'αγαπώ 13,7 13,5
ALPHA Το σόι σου 11,8 13,6
ΑΝΤ1 Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 6,4 9,9
ANT1 Σούπερ ήρωες 6,2 7,3
ANT1 Κωνσταντίνου και Ελένης 6,6 4,6
ANT1 Έτερος Εγώ: Κάθαρσις 9,2 8,2
STAR Cash or Trash 7,5 12,9
STAR IQ 160 8,7 10,5
STAR Νόμος και τάξη: Ειδική Ομάδα 3,8 5,1
OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 2,6 4,9
OPEN Ξένη ταινία 5,4 4,6
OPEN Ξένη ταινία 4,8 6,5
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 3,9 5,3
ΕΡΤ 1 Το τελευταίο νησί 1,4 3,3
ΕΡΤ 1 Ξένη ταινία 3,2 2,4
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 7,8 11,9
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 5 8,4
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