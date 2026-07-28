Τηλεθέαση Δευτέρας 27.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Δευτέρας 27.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Δευτέρα 27.7.2026
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|6,9
|10,3
|ΑΝΤ1
|7,2
|6,7
|ALPHA
|12,3
|12,7
|STAR
|6,6
|7,6
|MEGA
|14,8
|13
|OPEN
|4,9
|8,2
|ΕΡΤ1
|2,1
|3,2
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Πρωινή Ενημέρωση
|12,5
|22,1
|ΑΝΤ1
|Θα βρείς το δάσκαλο σου
|8,6
|4,2
|ALPHA
|Εντιμότατοι κερατάδες
|14
|10,5
|STAR
|Δύο και κάτι...άντρες
|11,9
|7,4
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα Mega
|17,5
|17,2
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|7,3
|15
|ΕΡΤ1
|Η Μαρία που έγινε Κάλλας
|9,2
|4,7
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|On Line
|8,7
|12
|ΑΝΤ1
|Καλοκαίρι μαζί
|8,8
|8,1
|ALPHA
|Μην αρχίζεις τη μουρμούρα
|10,9
|10,9
|STAR
|PJ masks
|7,7
|3,7
|MEGA
|Το ρετιρέ
|14,6
|12,6
|OPEN
|10 παντού
|7,8
|13,6
|ΕΡΤ1
|Ελληνική ταινία
|1,7
|2
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Νόμοι της καρδιάς
|5,4
|8,6
|ΑΝΤ1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|10,5
|7,8
|ALPHA
|Το σόι σου
|20,6
|20
|STAR
|Δύο και κάτι...άντρες
|7,3
|5,9
|MEGA
|Η νταντά
|11,8
|9,7
|OPEN
|Εικόνες
|3,5
|5,5
|ΕΡΤ1
|Τα καλύτερα μας χρόνια
|2,8
|4
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Ελληνική ταινία
|5,5
|6,3
|ΑNT1
|Κάτι ψήνεται
|6,5
|6,6
|ALPHA
|Οικογενειακές ιστορίες
|13,2
|13,6
|STAR
|First Dates
|7,4
|8,5
|STAR
|Ο τροχός της τύχης
|10,5
|17,8
|MEGA
|Ντόλτσε Βίτα
|15,2
|9,2
|MEGA
|The Chase
|13,3
|12,1
|OPEN
|Καθαρές κουβέντες
|4,7
|11,3
|ΕΡΤ1
|Τα καλύτερα μας χρόνια
|2,8
|4
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|12,3
|13,5
|ANT1
|ANT1 ΝEWS
|8,3
|7,2
|ALPHA
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|9,6
|13,1
|STAR
|Star News
|7,9
|12,6
|MEGA
|MEGA Γεγονότα
|10,2
|14,4
|OPEN
|Open News
|6,6
|10
|ΕΡΤ1
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|1,5
|3,3
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Έχω παιδιά
|9,7
|9,7
|MEGA
|Ευτυχισμένοι μαζί
|19,7
|16,4
|MEGA
|Πενήντα Πενήντα
|27,7
|21,4
|ALPHA
|Το σόι σου
|19,1
|17
|ALPHA
|Μπαμπά Σ'αγαπώ
|13,7
|13,5
|ALPHA
|Το σόι σου
|11,8
|13,6
|ΑΝΤ1
|Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|6,4
|9,9
|ANT1
|Σούπερ ήρωες
|6,2
|7,3
|ANT1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|6,6
|4,6
|ANT1
|Έτερος Εγώ: Κάθαρσις
|9,2
|8,2
|STAR
|Cash or Trash
|7,5
|12,9
|STAR
|IQ 160
|8,7
|10,5
|STAR
|Νόμος και τάξη: Ειδική Ομάδα
|3,8
|5,1
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|2,6
|4,9
|OPEN
|Ξένη ταινία
|5,4
|4,6
|OPEN
|Ξένη ταινία
|4,8
|6,5
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία
|3,9
|5,3
|ΕΡΤ 1
|Το τελευταίο νησί
|1,4
|3,3
|ΕΡΤ 1
|Ξένη ταινία
|3,2
|2,4
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία
|7,8
|11,9
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία
|5
|8,4
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