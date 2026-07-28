Ο Τζάστιν Μπαλντόνι γιόρτασε 13 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του, οι τρυφερές αναρτήσεις
GALA
Τζάστιν Μπαλντόνι Επέτειος Γάμου

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι γιόρτασε 13 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του, οι τρυφερές αναρτήσεις

Χρόνια μας πολλά αγάπη μου, έγραψε ο ηθοποιός

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι γιόρτασε 13 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του, οι τρυφερές αναρτήσεις
Γεωργία Κοτζιά
Δεκατρία χρόνια γάμου έκλεισαν ο Τζάστιν Μπαλντόνι και η σύζυγός του και το γιόρτασαν με τρυφερές αναρτήσεις στα social media.

Ο ηθοποιός, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία από την ημέρα που παντρεύτηκε με την Έμιλι Μπαλντόνι, ενώ χόρευαν στην πίστα κατά τη διάρκεια της δεξίωσης και αποκάλυψε πως εκείνη τη στιγμή έσκισε το παντελόνι του.

Στη λεζάντα της ανάρτησης ο Τζάστιν Μπαλντόνι έγραψε χαρακτηριστικά: «13 χρόνια μετά… ακόμα χορεύουμε. Χρόνια μας πολλά, αγάπη μου. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αυτή ήταν ακριβώς η στιγμή που το παντελόνι μου σκίστηκε».

Δείτε τη φωτογραφία


Ανάρτηση έκανε και η σύζυγός του στο προφίλ της, δημοσιεύοντας τη στιγμή που ο ηθοποιός την είχε σηκώσει στην αγκαλιά του, μετά το τέλος του μυστηρίου και σημείωσε: «Γάμος: παραμένει η αγαπημένη μου στιγμή που με σηκώνεις. Δεκατρία, μωρό μου».


Κλείσιμο
Το ζευγάρι παντρεύτηκε μετά από δύο χρόνια σχέσης. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, μία κόρη και έναν γιο.
Γεωργία Κοτζιά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης