Ο Τζάστιν Μπαλντόνι γιόρτασε 13 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του, οι τρυφερές αναρτήσεις
Ο Τζάστιν Μπαλντόνι γιόρτασε 13 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του, οι τρυφερές αναρτήσεις
Χρόνια μας πολλά αγάπη μου, έγραψε ο ηθοποιός
Δεκατρία χρόνια γάμου έκλεισαν ο Τζάστιν Μπαλντόνι και η σύζυγός του και το γιόρτασαν με τρυφερές αναρτήσεις στα social media.
Ο ηθοποιός, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία από την ημέρα που παντρεύτηκε με την Έμιλι Μπαλντόνι, ενώ χόρευαν στην πίστα κατά τη διάρκεια της δεξίωσης και αποκάλυψε πως εκείνη τη στιγμή έσκισε το παντελόνι του.
Στη λεζάντα της ανάρτησης ο Τζάστιν Μπαλντόνι έγραψε χαρακτηριστικά: «13 χρόνια μετά… ακόμα χορεύουμε. Χρόνια μας πολλά, αγάπη μου. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αυτή ήταν ακριβώς η στιγμή που το παντελόνι μου σκίστηκε».
Δείτε τη φωτογραφία
Ανάρτηση έκανε και η σύζυγός του στο προφίλ της, δημοσιεύοντας τη στιγμή που ο ηθοποιός την είχε σηκώσει στην αγκαλιά του, μετά το τέλος του μυστηρίου και σημείωσε: «Γάμος: παραμένει η αγαπημένη μου στιγμή που με σηκώνεις. Δεκατρία, μωρό μου».
Το ζευγάρι παντρεύτηκε μετά από δύο χρόνια σχέσης. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, μία κόρη και έναν γιο.
Ο ηθοποιός, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία από την ημέρα που παντρεύτηκε με την Έμιλι Μπαλντόνι, ενώ χόρευαν στην πίστα κατά τη διάρκεια της δεξίωσης και αποκάλυψε πως εκείνη τη στιγμή έσκισε το παντελόνι του.
Στη λεζάντα της ανάρτησης ο Τζάστιν Μπαλντόνι έγραψε χαρακτηριστικά: «13 χρόνια μετά… ακόμα χορεύουμε. Χρόνια μας πολλά, αγάπη μου. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αυτή ήταν ακριβώς η στιγμή που το παντελόνι μου σκίστηκε».
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ανάρτηση έκανε και η σύζυγός του στο προφίλ της, δημοσιεύοντας τη στιγμή που ο ηθοποιός την είχε σηκώσει στην αγκαλιά του, μετά το τέλος του μυστηρίου και σημείωσε: «Γάμος: παραμένει η αγαπημένη μου στιγμή που με σηκώνεις. Δεκατρία, μωρό μου».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε μετά από δύο χρόνια σχέσης. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, μία κόρη και έναν γιο.
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