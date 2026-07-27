«Ο Αλλάχ με διέταξε» είπε ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρια στο Παρίσι, σε σοβαρή κατάσταση δύο γυναίκες
ΚΟΣΜΟΣ
Επίθεση με μαχαίρι Παρίσι Τραυματίες

«Ο Αλλάχ με διέταξε» είπε ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρια στο Παρίσι, σε σοβαρή κατάσταση δύο γυναίκες

Οι Αρχές εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ σύμφωνα με πηγή που επικαλούνται γαλλικά μέσα, ο συλληφθείς εμφανίζει προφίλ ψυχικά διαταραγμένου ατόμου

«Ο Αλλάχ με διέταξε» είπε ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρια στο Παρίσι, σε σοβαρή κατάσταση δύο γυναίκες
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Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν το πρωί της Δευτέρας έπειτα από επίθεση με δύο μαχαίρια κοντά στη στάση του τραμ Porte de Clichy, στο βορειοδυτικό Παρίσι. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:30, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε στις γυναίκες έξω από κατάστημα εστίασης.

Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, τα θύματα είναι ηλικίας 19, 24 και 36 ετών. Οι τρεις γυναίκες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, με τις δύο να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι γιατροί εκτιμούν ότι δεν διατρέχουν άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους. Η τρίτη τραυματίας φέρει ελαφρύτερα τραύματα.

Ο δράστης εντοπίστηκε από αστυνομικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και τον είδε να κινείται κρατώντας δύο μαχαίρια κοντά στη στάση του τραμ. Ο αστυνομικός ειδοποίησε αμέσως ενισχύσεις, παρακολούθησε τον ύποπτο και τελικά συμμετείχε στη σύλληψή του μαζί με περιπολικό που έσπευσε στο σημείο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον άνδρα ακινητοποιημένο στο έδαφος. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη σύλληψή του φέρεται να είπε: «Ο Αλλάχ είναι αυτός που με διέταξε».


Σε εξέλιξη η έρευνα

Οι Αρχές εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ σύμφωνα με πηγή που επικαλούνται γαλλικά μέσα, ο συλληφθείς εμφανίζει προφίλ ψυχικά διαταραγμένου ατόμου. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας δήλωσε ότι είναι ακόμη νωρίς για συμπεράσματα σχετικά με τα κίνητρα, σημειώνοντας ότι ο ύποπτος έκανε ασυνάρτητες δηλώσεις κατά τη σύλληψή του και ότι η ταυτότητά του βρίσκεται υπό εξακρίβωση.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Δικαστική Αστυνομία του Παρισιού, ενώ η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης.
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