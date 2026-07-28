ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 11,4% στις οικοδομικές άδειες τον Απρίλιο
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 11,4% στις οικοδομικές άδειες τον Απρίλιο
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 2.401 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 459.139 m2 επιφάνειας και 1.947.535 m3 όγκου
Αύξηση κατά 11,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών παρατηρήθηκε το 12μηνο Μαΐου 2025- Απριλίου 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2024 – Απριλίου 2025, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τηνοικοδομική δραστηριότητα στο σύνολο της χώρας, τον Απρίλιο.
Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) την περίοδο αυτή με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 31.177 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.163.469 m2 επιφάνειας και 34.467.589 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2024 – Απριλίου 2025 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 11,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 14,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 21,0% στον όγκο
Παράλληλα, τον Απρίλιο 2026 εκδόθηκαν 2.401 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 459.139 m2 επιφάνειας και 1.947.535 m3 όγκου. Έτσι, αύξηση 4,3% παρουσίασε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών σε σχέση με τον Απρίλιο 2025, αύξηση 10,3% η επιφάνεια και αύξηση 10,6% ο όγκος.
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Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) την περίοδο αυτή με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 31.177 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.163.469 m2 επιφάνειας και 34.467.589 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2024 – Απριλίου 2025 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 11,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 14,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 21,0% στον όγκο
Παράλληλα, τον Απρίλιο 2026 εκδόθηκαν 2.401 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 459.139 m2 επιφάνειας και 1.947.535 m3 όγκου. Έτσι, αύξηση 4,3% παρουσίασε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών σε σχέση με τον Απρίλιο 2025, αύξηση 10,3% η επιφάνεια και αύξηση 10,6% ο όγκος.
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