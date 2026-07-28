Ο χορός της Μαρίνας Σταυράκη σε beach bar της Μυκόνου και οι φωτογραφίες με μαγιό
Ο χορός της Μαρίνας Σταυράκη σε beach bar της Μυκόνου και οι φωτογραφίες με μαγιό
Η Μύκονος έχει τον μοναδικό τρόπο να σε κάνει να αισθάνεσαι πως κάθε καλοκαίρι είναι η πρώτη φορά, έγραψε στην ανάρτησή της
Τις διακοπές της στη Μύκονο απολαμβάνει η Μαρίνα Σταυράκη και στα social media της μοιράστηκε διάφορα στιγμιότυπα, όπως ο χορός της σε beach bar του νησιού αλλά και φωτογραφίες της με μαγιό.
Στα stories της τη Δευτέρα 27 Ιουλίου δημοσίευσε, αρχικά, ένα βίντεο όπου διασκεδάζει στην παραλία και χορεύει μόνη της, φορώντας το μαγιό της και ένα πορτοκαλί πανωφόρι.
Δείτε το βίντεο
Την Τρίτη 28 Ιουλίου έκανε ανάρτηση στο προφίλ της με πλούσιο φωτογραφικό υλικό στο οποίο περιλαμβάνται οι πόζες της με μπικίνι αλλά και εικόνες από τις βραδινές εξόδους της.
Στη λεζάντα της ανάρτησης η Μαρίνα Σταυράκη ανέφερε αρχικά: «Η Μύκονος έχει τον μοναδικό τρόπο να σε κάνει να αισθάνεσαι πως κάθε καλοκαίρι είναι η πρώτη φορά. Το φως του Αιγαίου, η ανεπιτήδευτη κυκλαδίτικη κομψότητα, οι χρυσαφένιες παραλίες, τα λευκά σοκάκια και η αύρα του νησιού δημιουργούν ένα σκηνικό που συνδυάζει τη γαλήνη με την κοσμοπολίτικη ενέργεια. Από την Ψαρού και το Καλολιβάδι έως τη Φτελιά, τον Πάνορμο και τον Άγιο Σώστη, κάθε γωνιά της Μυκόνου αφηγείται τη δική της ιστορία. Ανάμεσα στις βόλτες στο Ματογιάννι και τις ξεχωριστές στιγμές στο Nammos Village, αντιλαμβάνεσαι ότι η πραγματική πολυτέλεια δεν βρίσκεται μόνο στους τόπους, αλλά κυρίως στους ανθρώπους που έχεις τη χαρά να συναντάς ξανά».
Η ίδια παρουσίασε και φωτογραφίες από τη συνάντησή της με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σημειώνοντας: «Ξεχωριστή στιγμή του φετινού καλοκαιριού ήταν η συνάντησή μου με την Kimberly Guilfoyle, στον κομψό χώρο του αγαπημένου φίλου και διακεκριμένου σχεδιαστή Πάρη Βαλταδώρου, στο Ματογιάννι. Μια συνάντηση που επιβεβαίωσε, για ακόμη μία φορά, ότι η Μύκονος αποτελεί σημείο συνάντησης προσωπικοτήτων, δημιουργικών ανθρώπων και φίλων από κάθε γωνιά του κόσμου».
Κλείνοντας, έγραψε στην ανάρτησή της: «Και όταν πέφτει το φως του ήλιου, το νησί μεταμορφώνεται. Η μοναδική νυχτερινή του ζωή, η υψηλή αισθητική, η ζωντανή ενέργεια και η αίσθηση ότι κάθε βραδιά μπορεί να γίνει μια ξεχωριστή ανάμνηση, είναι στοιχεία που κάνουν τη Μύκονο έναν πραγματικά παγκόσμιο προορισμό. Γιατί η πραγματική γοητεία του Νησιού των Ανέμων δεν βρίσκεται μόνο στις μαγευτικές εικόνες του, αλλά στις εμπειρίες, στις ανθρώπινες σχέσεις και στις αναμνήσεις που σε κάνουν να ανυπομονείς για την επόμενη επιστροφή».
Στα stories της τη Δευτέρα 27 Ιουλίου δημοσίευσε, αρχικά, ένα βίντεο όπου διασκεδάζει στην παραλία και χορεύει μόνη της, φορώντας το μαγιό της και ένα πορτοκαλί πανωφόρι.
Δείτε το βίντεο
Την Τρίτη 28 Ιουλίου έκανε ανάρτηση στο προφίλ της με πλούσιο φωτογραφικό υλικό στο οποίο περιλαμβάνται οι πόζες της με μπικίνι αλλά και εικόνες από τις βραδινές εξόδους της.
Στη λεζάντα της ανάρτησης η Μαρίνα Σταυράκη ανέφερε αρχικά: «Η Μύκονος έχει τον μοναδικό τρόπο να σε κάνει να αισθάνεσαι πως κάθε καλοκαίρι είναι η πρώτη φορά. Το φως του Αιγαίου, η ανεπιτήδευτη κυκλαδίτικη κομψότητα, οι χρυσαφένιες παραλίες, τα λευκά σοκάκια και η αύρα του νησιού δημιουργούν ένα σκηνικό που συνδυάζει τη γαλήνη με την κοσμοπολίτικη ενέργεια. Από την Ψαρού και το Καλολιβάδι έως τη Φτελιά, τον Πάνορμο και τον Άγιο Σώστη, κάθε γωνιά της Μυκόνου αφηγείται τη δική της ιστορία. Ανάμεσα στις βόλτες στο Ματογιάννι και τις ξεχωριστές στιγμές στο Nammos Village, αντιλαμβάνεσαι ότι η πραγματική πολυτέλεια δεν βρίσκεται μόνο στους τόπους, αλλά κυρίως στους ανθρώπους που έχεις τη χαρά να συναντάς ξανά».
Η ίδια παρουσίασε και φωτογραφίες από τη συνάντησή της με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σημειώνοντας: «Ξεχωριστή στιγμή του φετινού καλοκαιριού ήταν η συνάντησή μου με την Kimberly Guilfoyle, στον κομψό χώρο του αγαπημένου φίλου και διακεκριμένου σχεδιαστή Πάρη Βαλταδώρου, στο Ματογιάννι. Μια συνάντηση που επιβεβαίωσε, για ακόμη μία φορά, ότι η Μύκονος αποτελεί σημείο συνάντησης προσωπικοτήτων, δημιουργικών ανθρώπων και φίλων από κάθε γωνιά του κόσμου».
Κλείνοντας, έγραψε στην ανάρτησή της: «Και όταν πέφτει το φως του ήλιου, το νησί μεταμορφώνεται. Η μοναδική νυχτερινή του ζωή, η υψηλή αισθητική, η ζωντανή ενέργεια και η αίσθηση ότι κάθε βραδιά μπορεί να γίνει μια ξεχωριστή ανάμνηση, είναι στοιχεία που κάνουν τη Μύκονο έναν πραγματικά παγκόσμιο προορισμό. Γιατί η πραγματική γοητεία του Νησιού των Ανέμων δεν βρίσκεται μόνο στις μαγευτικές εικόνες του, αλλά στις εμπειρίες, στις ανθρώπινες σχέσεις και στις αναμνήσεις που σε κάνουν να ανυπομονείς για την επόμενη επιστροφή».
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