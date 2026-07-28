Η Νικόλ Σέρζινγκερ ξέσπασε σε κλάματα όταν έμαθε ότι θα αποκτήσει αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, δείτε βίντεο
Η Νικόλ Σέρζινγκερ ξέσπασε σε κλάματα όταν έμαθε ότι θα αποκτήσει αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, δείτε βίντεο
Τα όνειρα τελικά γίνονται όντως πραγματικότητα, έγραψε η τραγουδίστρια
Σε κλάματα ξέσπασε η Νικόλ Σέρζινγκερ όταν έμαθε πως θα αποκτήσει αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.
Η 48χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε τη στιγμή δημοσιεύοντας ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίχως να μπορεί να κρύψει την έκπληξη που αισθάνθηκε αλλά και τη συγκίνησή της για για τη μεγάλη αυτή διάκριση.
Στο βίντεο ο αρραβωνιαστικός της Τομ Έβανς της ανακοινώνει αρχικά τα νέα, με τη Σέρζινγκερ να μη τον πιστεύει, μέχρι τη στιγμή που παρακολουθεί στην τηλεόραση την επίσημη ανακοίνωση των ονομάτων που θα αποκτήσουν αστέρι στο άμεσο μέλλον.
Όταν ακούστηκε το όνομά της, γύρισε στην κάμερα και είπε: «Γιατί είπε το όνομά μου; Δεν παίρνω εγώ αστέρι». Ο Έβανς τότε την αγκάλιασε, ενώ εκείνη συνέχισε: «Περίμενε, δεν καταλαβαίνω… αληθινό αστέρι; Πώς;», με τον ίδιο να της απαντά ότι είναι ήδη «αστέρι» και πως της αξίζει. Τότε η τραγουδίστρια άρχισε να δακρύζει: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν έχω καν εμφανιστεί στο SNL», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Στη λεζάντα του βίντεο έγραψε: «Τα όνειρα τελικά γίνονται όντως πραγματικότητα. Θα αποκτήσω αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ!!! Δεν μπορώ καν να το πιστέψω!!! Είμαι συγκλονισμένη και τόσο ευγνώμων! Δόξα τω Θεώ! @lisalewbb @hwdwalkoffame Με όλη μου την καρδιά… ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ».
Η 48χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε τη στιγμή δημοσιεύοντας ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίχως να μπορεί να κρύψει την έκπληξη που αισθάνθηκε αλλά και τη συγκίνησή της για για τη μεγάλη αυτή διάκριση.
Στο βίντεο ο αρραβωνιαστικός της Τομ Έβανς της ανακοινώνει αρχικά τα νέα, με τη Σέρζινγκερ να μη τον πιστεύει, μέχρι τη στιγμή που παρακολουθεί στην τηλεόραση την επίσημη ανακοίνωση των ονομάτων που θα αποκτήσουν αστέρι στο άμεσο μέλλον.
Όταν ακούστηκε το όνομά της, γύρισε στην κάμερα και είπε: «Γιατί είπε το όνομά μου; Δεν παίρνω εγώ αστέρι». Ο Έβανς τότε την αγκάλιασε, ενώ εκείνη συνέχισε: «Περίμενε, δεν καταλαβαίνω… αληθινό αστέρι; Πώς;», με τον ίδιο να της απαντά ότι είναι ήδη «αστέρι» και πως της αξίζει. Τότε η τραγουδίστρια άρχισε να δακρύζει: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν έχω καν εμφανιστεί στο SNL», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη λεζάντα του βίντεο έγραψε: «Τα όνειρα τελικά γίνονται όντως πραγματικότητα. Θα αποκτήσω αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ!!! Δεν μπορώ καν να το πιστέψω!!! Είμαι συγκλονισμένη και τόσο ευγνώμων! Δόξα τω Θεώ! @lisalewbb @hwdwalkoffame Με όλη μου την καρδιά… ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ».
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