ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τροχαίο στην Αττική οδό στο ύψος της Κύμης προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από την Μεταμόρφωση

Μαζική διαρροή δεδομένων στο Χόλιγουντ, εκτέθηκαν στοιχεία επικοινωνίας διασημοτήτων: Ανάμεσά τους ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η Αντζελίνα Τζολί
GALA
Διαρροή Χόλιγουντ Μάρτιν Σκορσέζε Ρόμπερτ Ντε Νίρο Αντζελίνα Τζολί Τζένιφερ Λόρενς Φράνσις Φορντ Κόπολα

Μαζική διαρροή δεδομένων στο Χόλιγουντ, εκτέθηκαν στοιχεία επικοινωνίας διασημοτήτων: Ανάμεσά τους ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η Αντζελίνα Τζολί

Ύστερα από λάθος του Φεστιβάλ Tribeca  δημοσιεύτηκαν αρχεία με ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και email επωνύμων

Μαζική διαρροή δεδομένων στο Χόλιγουντ, εκτέθηκαν στοιχεία επικοινωνίας διασημοτήτων: Ανάμεσά τους ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η Αντζελίνα Τζολί
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Διαρροή δεδομένων υπέστη το Φεστιβάλ Tribeca, η οποία αποκάλυψε εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας χιλιάδων διασημοτήτων, μεταξύ των οποίων ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, η Τζένιφερ Λόρενς, η Αντζελίνα Τζολί και ο συνιδρυτής του φεστιβάλ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Ο ερευνητής κυβερνοασφάλειας Τζερεμάια Φάουλερ αποκάλυψε τη διαρροή και υποστήριξε ότι εντόπισε συνολικά 666.369 εκτεθειμένα αρχεία που αφορούν στο χρονικό διάστημα 2019 έως το 2026.

Το φεστιβάλ εξέδωσε ανακοίνωση, με εκπρόσωπό του να υποστηρίζει πως τα δεδομένα αυτά αφαιρέθηκαν: «Κανένα από τα πρόσωπα που αναφέρθηκαν σε πρόσφατα δημοσιεύματα δεν είχε εκτεθειμένα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας. Η συντριπτική πλειονότητα των πληροφοριών αφορούσε δημόσια διαθέσιμα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων δημοσίων σχέσεων, εκπροσώπων καλλιτεχνών, διευθύνσεων email γραφείων, πληροφοριών από την ιστοσελίδα του φεστιβάλ και άλλων δεδομένων που ήταν ήδη διαθέσιμα στο κοινό. Όλες οι πληροφορίες αφαιρέθηκαν άμεσα μόλις εντοπίστηκε το πρόβλημα».


Σύμφωνα με το variety, υπήρχε ένα αντίγραφο ασφαλείας που «περιείχε δυνητικά ευαίσθητες πληροφορίες». Σε αυτό υπήρχε φάκελος με την ονομασία «contacts», ο οποίος περιλάμβανε 13.535 καταχωρίσεις με «ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και email» προσώπων, όπως ο Σκορσέζε, ο Κόπολα, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και ο Ρον Χάουαρντ, αλλά και γνωστών ηθοποιών όπως ο Ντε Νίρο, η Λόρενς, η Τζολί, ο Μόργκαν Φρίμαν, ο Ράμι Μάλεκ, η Εύα Μέντες και ο Μάικλ Τζ. Φοξ.

Ο Φάουλερ επισήμανε ωστόσο ότι ορισμένα πεδία επικοινωνίας ήταν ελλιπή ή περιείχαν στοιχεία βοηθών, μάνατζερ ή δημοσίων σχέσεων αντί για προσωπικά email ή αριθμούς τηλεφώνου, όπως υποστήριξαν και τα πρόσωπα της διοργάνωσης του Φεστιβάλ.

Ο ερευνητής εξήγησε πως το Φεστιβάλ Tribeca υπέπεσε σε «ανθρώπινο λάθος, αφήνοντας το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας στη βάση δεδομένων, και το αρχείο αυτό ήταν σε μορφή απλού κειμένου, χωρίς κρυπτογράφηση».

Κλείσιμο
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Τα δύο gadgets που δεν πιάνουν χώρο στη βαλίτσα, αλλά κάνουν μεγάλη διαφορά στις διακοπές

Αυτό το καλοκαίρι, επιλέγουμε λιγότερα αλλά καλύτερα. Και όταν η τεχνολογία συνδυάζει μικρό μέγεθος, κορυφαία απόδοση και έξυπνο σχεδιασμό, γίνεται ο πιο χρήσιμος συνοδοιπόρος σε κάθε απόδραση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης