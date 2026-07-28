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Μαζική διαρροή δεδομένων στο Χόλιγουντ, εκτέθηκαν στοιχεία επικοινωνίας διασημοτήτων: Ανάμεσά τους ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η Αντζελίνα Τζολί
Μαζική διαρροή δεδομένων στο Χόλιγουντ, εκτέθηκαν στοιχεία επικοινωνίας διασημοτήτων: Ανάμεσά τους ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η Αντζελίνα Τζολί
Ύστερα από λάθος του Φεστιβάλ Tribeca δημοσιεύτηκαν αρχεία με ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και email επωνύμων
Διαρροή δεδομένων υπέστη το Φεστιβάλ Tribeca, η οποία αποκάλυψε εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας χιλιάδων διασημοτήτων, μεταξύ των οποίων ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, η Τζένιφερ Λόρενς, η Αντζελίνα Τζολί και ο συνιδρυτής του φεστιβάλ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο.
Ο ερευνητής κυβερνοασφάλειας Τζερεμάια Φάουλερ αποκάλυψε τη διαρροή και υποστήριξε ότι εντόπισε συνολικά 666.369 εκτεθειμένα αρχεία που αφορούν στο χρονικό διάστημα 2019 έως το 2026.
Το φεστιβάλ εξέδωσε ανακοίνωση, με εκπρόσωπό του να υποστηρίζει πως τα δεδομένα αυτά αφαιρέθηκαν: «Κανένα από τα πρόσωπα που αναφέρθηκαν σε πρόσφατα δημοσιεύματα δεν είχε εκτεθειμένα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας. Η συντριπτική πλειονότητα των πληροφοριών αφορούσε δημόσια διαθέσιμα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων δημοσίων σχέσεων, εκπροσώπων καλλιτεχνών, διευθύνσεων email γραφείων, πληροφοριών από την ιστοσελίδα του φεστιβάλ και άλλων δεδομένων που ήταν ήδη διαθέσιμα στο κοινό. Όλες οι πληροφορίες αφαιρέθηκαν άμεσα μόλις εντοπίστηκε το πρόβλημα».
Σύμφωνα με το variety, υπήρχε ένα αντίγραφο ασφαλείας που «περιείχε δυνητικά ευαίσθητες πληροφορίες». Σε αυτό υπήρχε φάκελος με την ονομασία «contacts», ο οποίος περιλάμβανε 13.535 καταχωρίσεις με «ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και email» προσώπων, όπως ο Σκορσέζε, ο Κόπολα, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και ο Ρον Χάουαρντ, αλλά και γνωστών ηθοποιών όπως ο Ντε Νίρο, η Λόρενς, η Τζολί, ο Μόργκαν Φρίμαν, ο Ράμι Μάλεκ, η Εύα Μέντες και ο Μάικλ Τζ. Φοξ.
Ο Φάουλερ επισήμανε ωστόσο ότι ορισμένα πεδία επικοινωνίας ήταν ελλιπή ή περιείχαν στοιχεία βοηθών, μάνατζερ ή δημοσίων σχέσεων αντί για προσωπικά email ή αριθμούς τηλεφώνου, όπως υποστήριξαν και τα πρόσωπα της διοργάνωσης του Φεστιβάλ.
Ο ερευνητής εξήγησε πως το Φεστιβάλ Tribeca υπέπεσε σε «ανθρώπινο λάθος, αφήνοντας το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας στη βάση δεδομένων, και το αρχείο αυτό ήταν σε μορφή απλού κειμένου, χωρίς κρυπτογράφηση».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ερευνητής κυβερνοασφάλειας Τζερεμάια Φάουλερ αποκάλυψε τη διαρροή και υποστήριξε ότι εντόπισε συνολικά 666.369 εκτεθειμένα αρχεία που αφορούν στο χρονικό διάστημα 2019 έως το 2026.
Το φεστιβάλ εξέδωσε ανακοίνωση, με εκπρόσωπό του να υποστηρίζει πως τα δεδομένα αυτά αφαιρέθηκαν: «Κανένα από τα πρόσωπα που αναφέρθηκαν σε πρόσφατα δημοσιεύματα δεν είχε εκτεθειμένα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας. Η συντριπτική πλειονότητα των πληροφοριών αφορούσε δημόσια διαθέσιμα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων δημοσίων σχέσεων, εκπροσώπων καλλιτεχνών, διευθύνσεων email γραφείων, πληροφοριών από την ιστοσελίδα του φεστιβάλ και άλλων δεδομένων που ήταν ήδη διαθέσιμα στο κοινό. Όλες οι πληροφορίες αφαιρέθηκαν άμεσα μόλις εντοπίστηκε το πρόβλημα».
The Tribeca Festival suffered a massive data leak that exposed contact info for Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Martin Scorsese, Angelina Jolie and more celebrities.— Variety (@Variety) July 27, 2026
Cybersecurity researcher Jeremiah Fowler revealed the leak in an ExpressVPN blog post over the weekend,… pic.twitter.com/4muOkzJTaC
Σύμφωνα με το variety, υπήρχε ένα αντίγραφο ασφαλείας που «περιείχε δυνητικά ευαίσθητες πληροφορίες». Σε αυτό υπήρχε φάκελος με την ονομασία «contacts», ο οποίος περιλάμβανε 13.535 καταχωρίσεις με «ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και email» προσώπων, όπως ο Σκορσέζε, ο Κόπολα, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και ο Ρον Χάουαρντ, αλλά και γνωστών ηθοποιών όπως ο Ντε Νίρο, η Λόρενς, η Τζολί, ο Μόργκαν Φρίμαν, ο Ράμι Μάλεκ, η Εύα Μέντες και ο Μάικλ Τζ. Φοξ.
Ο Φάουλερ επισήμανε ωστόσο ότι ορισμένα πεδία επικοινωνίας ήταν ελλιπή ή περιείχαν στοιχεία βοηθών, μάνατζερ ή δημοσίων σχέσεων αντί για προσωπικά email ή αριθμούς τηλεφώνου, όπως υποστήριξαν και τα πρόσωπα της διοργάνωσης του Φεστιβάλ.
Ο ερευνητής εξήγησε πως το Φεστιβάλ Tribeca υπέπεσε σε «ανθρώπινο λάθος, αφήνοντας το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας στη βάση δεδομένων, και το αρχείο αυτό ήταν σε μορφή απλού κειμένου, χωρίς κρυπτογράφηση».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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