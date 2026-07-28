ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τροχαίο στην Αττική οδό στο ύψος της Κύμης προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από την Μεταμόρφωση

Η Marvel ανακοίνωσε το Black Panther 3, ποιος ηθοποιός παίρνει τη θέση του Τσάντγουικ Μπόουζμαν που έφυγε από τη ζωή
GALA
Marvel Black Panther Black Panther 3 Τσάντγουικ Μπόουζμαν

Η Marvel ανακοίνωσε το Black Panther 3, ποιος ηθοποιός παίρνει τη θέση του Τσάντγουικ Μπόουζμαν που έφυγε από τη ζωή

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους των ΗΠΑ στις 15 Δεκεμβρίου 2028

Η Marvel ανακοίνωσε το Black Panther 3, ποιος ηθοποιός παίρνει τη θέση του Τσάντγουικ Μπόουζμαν που έφυγε από τη ζωή
21 ΣΧΟΛΙΑ
Η Marvel αποκάλυψε ότι θα κυκλοφορήσει η τρίτη συνέχεια της κινηματογραφικής σειράς Black Panther με τον Βρετανό ηθοποιό Ντέιβιντ Τζόνσον να υποδύεται τον ομώνυμο ήρωα.

Ο Ράιαν Κούγκλερ επιστρέφει για να σκηνοθετήσει και η Λετίσια Ράιτ θα επαναλάβει τον ρόλο της ως Shuri, με τον Γουίνστον Ντιουκ να επιστρέφει ως M’Baku.

Ο Ντέιβιντ Τζόνσον θα αναλάβει τον ρόλο του Black Panther, γνωστού και ως T’Challa, ο οποίος θα είναι γιος του ομώνυμου χαρακτήρα που αρχικά υποδύθηκε ο αείμνηστος Τσάντγουικ Μπόουζμαν.

Καλωσορίζοντας τον Τζόνσον στη σκηνή στο Comic-Con του Σαν Ντιέγκο, όπου ανακοινώθηκε η συνέχεια, ο Κούκγλερ είπε: «Την τελευταία φορά που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια ταινία, παρουσιάσαμε έναν χαρακτήρα που είναι γιος του ήρωα που υποδύθηκε ο σπουδαίος - ο T'Challa μας - σε εκείνη την ταινία. Και σήμερα, θέλω να σας πω ότι σε αυτή την επόμενη ταινία, μεγαλώνει, ενηλικιώνεται».

Δείτε βίντεο


«Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, ευχαριστώ Ράιαν, ευχαριστώ Κέβιν (Φάιγκ, πρόεδρος των Marvel Studios), ευχαριστώ σε αυτή την καταπληκτική οικογένεια στην οποία έχω την τιμή, το προνόμιο και την ευλογία να ενταχθώ», τόνισε ο Τζόνσον στη συνέχεια.

«Δεν θέλω να πω πολλά γιατί θέλω να αφήσω την οθόνη να μιλήσει. Αλλά πιστέψτε με είναι μεγάλη τιμή για μένα», επισήμανε ακόμη.

Κλείσιμο
Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους των ΗΠΑ στις 15 Δεκεμβρίου 2028.
21 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Τα δύο gadgets που δεν πιάνουν χώρο στη βαλίτσα, αλλά κάνουν μεγάλη διαφορά στις διακοπές

Αυτό το καλοκαίρι, επιλέγουμε λιγότερα αλλά καλύτερα. Και όταν η τεχνολογία συνδυάζει μικρό μέγεθος, κορυφαία απόδοση και έξυπνο σχεδιασμό, γίνεται ο πιο χρήσιμος συνοδοιπόρος σε κάθε απόδραση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης