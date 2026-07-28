Η Marvel ανακοίνωσε το Black Panther 3, ποιος ηθοποιός παίρνει τη θέση του Τσάντγουικ Μπόουζμαν που έφυγε από τη ζωή
Η Marvel ανακοίνωσε το Black Panther 3, ποιος ηθοποιός παίρνει τη θέση του Τσάντγουικ Μπόουζμαν που έφυγε από τη ζωή
Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους των ΗΠΑ στις 15 Δεκεμβρίου 2028
Η Marvel αποκάλυψε ότι θα κυκλοφορήσει η τρίτη συνέχεια της κινηματογραφικής σειράς Black Panther με τον Βρετανό ηθοποιό Ντέιβιντ Τζόνσον να υποδύεται τον ομώνυμο ήρωα.
Ο Ράιαν Κούγκλερ επιστρέφει για να σκηνοθετήσει και η Λετίσια Ράιτ θα επαναλάβει τον ρόλο της ως Shuri, με τον Γουίνστον Ντιουκ να επιστρέφει ως M’Baku.
Ο Ντέιβιντ Τζόνσον θα αναλάβει τον ρόλο του Black Panther, γνωστού και ως T’Challa, ο οποίος θα είναι γιος του ομώνυμου χαρακτήρα που αρχικά υποδύθηκε ο αείμνηστος Τσάντγουικ Μπόουζμαν.
Καλωσορίζοντας τον Τζόνσον στη σκηνή στο Comic-Con του Σαν Ντιέγκο, όπου ανακοινώθηκε η συνέχεια, ο Κούκγλερ είπε: «Την τελευταία φορά που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια ταινία, παρουσιάσαμε έναν χαρακτήρα που είναι γιος του ήρωα που υποδύθηκε ο σπουδαίος - ο T'Challa μας - σε εκείνη την ταινία. Και σήμερα, θέλω να σας πω ότι σε αυτή την επόμενη ταινία, μεγαλώνει, ενηλικιώνεται».
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«Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, ευχαριστώ Ράιαν, ευχαριστώ Κέβιν (Φάιγκ, πρόεδρος των Marvel Studios), ευχαριστώ σε αυτή την καταπληκτική οικογένεια στην οποία έχω την τιμή, το προνόμιο και την ευλογία να ενταχθώ», τόνισε ο Τζόνσον στη συνέχεια.
«Δεν θέλω να πω πολλά γιατί θέλω να αφήσω την οθόνη να μιλήσει. Αλλά πιστέψτε με είναι μεγάλη τιμή για μένα», επισήμανε ακόμη.
Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους των ΗΠΑ στις 15 Δεκεμβρίου 2028.
Ο Ράιαν Κούγκλερ επιστρέφει για να σκηνοθετήσει και η Λετίσια Ράιτ θα επαναλάβει τον ρόλο της ως Shuri, με τον Γουίνστον Ντιουκ να επιστρέφει ως M’Baku.
Ο Ντέιβιντ Τζόνσον θα αναλάβει τον ρόλο του Black Panther, γνωστού και ως T’Challa, ο οποίος θα είναι γιος του ομώνυμου χαρακτήρα που αρχικά υποδύθηκε ο αείμνηστος Τσάντγουικ Μπόουζμαν.
Καλωσορίζοντας τον Τζόνσον στη σκηνή στο Comic-Con του Σαν Ντιέγκο, όπου ανακοινώθηκε η συνέχεια, ο Κούκγλερ είπε: «Την τελευταία φορά που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια ταινία, παρουσιάσαμε έναν χαρακτήρα που είναι γιος του ήρωα που υποδύθηκε ο σπουδαίος - ο T'Challa μας - σε εκείνη την ταινία. Και σήμερα, θέλω να σας πω ότι σε αυτή την επόμενη ταινία, μεγαλώνει, ενηλικιώνεται».
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David Jonsson is your new Black Panther.— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026
Black Panther 3, directed by Ryan Coogler, arrives in theaters December 15, 2028. pic.twitter.com/JILHDOelQE
«Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, ευχαριστώ Ράιαν, ευχαριστώ Κέβιν (Φάιγκ, πρόεδρος των Marvel Studios), ευχαριστώ σε αυτή την καταπληκτική οικογένεια στην οποία έχω την τιμή, το προνόμιο και την ευλογία να ενταχθώ», τόνισε ο Τζόνσον στη συνέχεια.
«Δεν θέλω να πω πολλά γιατί θέλω να αφήσω την οθόνη να μιλήσει. Αλλά πιστέψτε με είναι μεγάλη τιμή για μένα», επισήμανε ακόμη.
Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους των ΗΠΑ στις 15 Δεκεμβρίου 2028.
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