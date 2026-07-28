Ο Ντέβιντ Μπέκαμ συνάντησε τυχαία τον Μάικλ Τζόρνταν στην Ίμπιζα
Ο Ντέβιντ Μπέκαμ συνάντησε τυχαία τον Μάικλ Τζόρνταν στην Ίμπιζα
Οι δύο θρύλοι του αθλητισμού αγκαλιάστηκαν θερμά και γευμάτισαν στη συνέχεια μαζί με τις οικογένειές τους
Τυχαία συναντήθηκαν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Μάικλ Τζόρνταν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ίμπιζα.
Ο πρώην άσσος του ποδοσφαίρου αποβιβαζόταν από το σκάφος του μαζί με τη σύζυγό του Βικτόρια Μπέκαμ, τον γιο τους Ρομέο που συνοδευόταν από τη σύντροφό του, την ίδια στιγμή που ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ κατέβαινε από το δικό του γιοτ με τη σύζυγό του.
Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με το New York Post, αντάλλαξαν μία θερμή αγκαλιά στην παραλία, όπως έκαναν στη συνέχεια και τα υπόλοιπα πρόσωπα και αποφάσισαν να γευματίσουν μαζί σε σε γνωστό εστιατόριο του νησιού.
Ο Μπέκαμ και ο Τζόρνταν μετρούν πολλά χρόνια φιλίας, με τον πρώην ποδοσφαιριστή να έχει επιλέξει το εμβληματικό νούμερο 23 του μπασκετμπολίστα στην εμφάνισή του όταν μεταγράφηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2003.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο πρώην άσσος του ποδοσφαίρου αποβιβαζόταν από το σκάφος του μαζί με τη σύζυγό του Βικτόρια Μπέκαμ, τον γιο τους Ρομέο που συνοδευόταν από τη σύντροφό του, την ίδια στιγμή που ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ κατέβαινε από το δικό του γιοτ με τη σύζυγό του.
Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με το New York Post, αντάλλαξαν μία θερμή αγκαλιά στην παραλία, όπως έκαναν στη συνέχεια και τα υπόλοιπα πρόσωπα και αποφάσισαν να γευματίσουν μαζί σε σε γνωστό εστιατόριο του νησιού.
Michael Jordan hugs David Beckham during luxurious Ibiza vacation with their wives https://t.co/KmLjlNaL8J pic.twitter.com/4M12PsrLOF— New York Post (@nypost) July 27, 2026
Ο Μπέκαμ και ο Τζόρνταν μετρούν πολλά χρόνια φιλίας, με τον πρώην ποδοσφαιριστή να έχει επιλέξει το εμβληματικό νούμερο 23 του μπασκετμπολίστα στην εμφάνισή του όταν μεταγράφηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2003.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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