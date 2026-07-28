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Η Ζεντάγια εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day» στο Λος Άντζελες με μαύρη τουαλέτα με βαθύ ντεκολτέ και μακριά ουρά
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Ζεντάγια Spider-Man Πρεμιέρα Λος Άντζελες

Η Ζεντάγια εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day» στο Λος Άντζελες με μαύρη τουαλέτα με βαθύ ντεκολτέ και μακριά ουρά

Η ηθοποιός έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα look που συνδυάζει την υψηλή ραπτική με τη θηλυκότητα

Η Ζεντάγια εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day» στο Λος Άντζελες με μαύρη τουαλέτα με βαθύ ντεκολτέ και μακριά ουρά
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Με μαύρη τουαλέτα με βαθύ ντεκολτέ και μακριά ουρά εμφανίστηκε η Ζεντάγια στην πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day» στο Λος Άντζελες.

Η ηθοποιός έκλεψε τις εντυπώσεις με την επιλογή που έκανε, καθώς διαφέρει από κάθε άλλο look της και συνδυάζει την υψηλή ραπτική με τη θηλυκότητα.

Το φόρεμα της Ζεντάγια αποτελείται από έναν στενό κορσέ με βαθύ ντεκολτέ και λεπτές τιράντες, ασύμμετρη φούστα με υπερβολικό όγκο, ψηλό σκίσιμο στο πόδι και μακριά ουρά.

Για να ολοκληρώσει το look της η ηθοποιός επέλεξε λεπτό μαύρο καλσόν και μαύρες γόβες με διαφάνειες, ενώ για αξεσουάρ της φορούσε μόνο ένα ζευγάρι σκουλαρίκια. Επιπλέον, είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε χαμηλή κοτσίδα και «έπαιξε» με τις αφέλειές της, δημιουργώντας σχήματα στο πρόσωπό της.

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Η Ζεντάγια εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day» στο Λος Άντζελες με μαύρη τουαλέτα με βαθύ ντεκολτέ και μακριά ουρά


Φωτογραφίες άρθρου: AP Associated Press
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

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