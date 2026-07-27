Σκληρό βίντεο από τη Βραζιλία: Ποδοσφαιρίστρια έκανε θανατηφόρο τάκλιν και κλώτσησε στο κεφάλι αντίπαλό της - Πέντε χρόνια αποκλεισμός

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη σε αγώνα ποδοσφαίρου σάλας - Η δράστης της επίθεσης πρώτα έκανε σκληρό φάουλ στην αντίπαλο της και μετά την κλώτσησε στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια γρονθοκόπησε και μία ακόμη αντίπαλό της