Bloomberg: Η BC Partners μια ανάσα από την εξαγορά του 50% της φαρμακευτικής InfoRLife
Bloomberg: Η BC Partners μια ανάσα από την εξαγορά του 50% της φαρμακευτικής InfoRLife
Η BC Partners πρόκειται να αποκτήσει το μερίδιο από τον CEO της InfoRLife, Σέρτζιο Ντούσι, καθώς και από τις ιδρυτικές οικογένειες της μητρικής εταιρείας ACS Dobfar
Η BC Partners βρίσκεται κοντά στην απόκτηση ποσοστού σχεδόν 50% της ελβετικής φαρμακευτικής εταιρείας InfoRLife SA, σε μια συμφωνία που αποτιμά την εταιρεία σε περίπου 1,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.
Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, η επενδυτική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων πρόκειται να αποκτήσει το μερίδιο από τον διευθύνοντα σύμβουλο της InfoRLife, Σέρτζιο Ντούσι, καθώς και από τις ιδρυτικές οικογένειες της μητρικής εταιρείας ACS Dobfar. Η ACS Dobfar θα διατηρήσει το υπόλοιπο ποσοστό στην εταιρεία.
Η συμφωνία ενδέχεται να ανακοινωθεί ακόμη και σήμερα. Εκπρόσωπος της BC Partners αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η InfoRLife δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για δήλωση.
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Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, η επενδυτική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων πρόκειται να αποκτήσει το μερίδιο από τον διευθύνοντα σύμβουλο της InfoRLife, Σέρτζιο Ντούσι, καθώς και από τις ιδρυτικές οικογένειες της μητρικής εταιρείας ACS Dobfar. Η ACS Dobfar θα διατηρήσει το υπόλοιπο ποσοστό στην εταιρεία.
Η συμφωνία ενδέχεται να ανακοινωθεί ακόμη και σήμερα. Εκπρόσωπος της BC Partners αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η InfoRLife δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για δήλωση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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