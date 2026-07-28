Bloomberg: Η BC Partners μια ανάσα από την εξαγορά του 50% της φαρμακευτικής InfoRLife

Η BC Partners πρόκειται να αποκτήσει το μερίδιο από τον CEO της InfoRLife, Σέρτζιο Ντούσι, καθώς και από τις ιδρυτικές οικογένειες της μητρικής εταιρείας ACS Dobfar