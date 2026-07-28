Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Αποκαλυπτική η Κιμ Καρντάσιαν στα εγκαίνια της νέας επιχειρηματικής προσπάθειάς της στο Λος Άντζελες, δείτε βίντεο
Αποκαλυπτική η Κιμ Καρντάσιαν στα εγκαίνια της νέας επιχειρηματικής προσπάθειάς της στο Λος Άντζελες, δείτε βίντεο
Όπως σχολίασε η Page Six, οι καλοκαιρινές εμφανίσεις της Κιμ Καρντάσιαν δεν έχουν όρια
Μια άκρως αποκαλυπτική και αισθησιακή εμφάνιση έκανε η Κιμ Καρντάσιαν στο Λος Άντζελες το βράδυ του Σαββάτου.
Αφορμή αποτέλεσαν τα εγκαίνια σε κατάστημα της τελευταίας επιχειρηματικής της προσπάθειας, του ενεργειακού ποτού με τίτλο Update.
Η τηλεπερσόνα επέλεξε ένα κορμάκι με χαμηλό ντεκολτέ πάνω από το οποίο φόρεσε ένα διαφανές φόρεμα με τιράντες από τον Ludovic de Saint Sernin.
Η 45χρονη Καρντάσιαν συμπλήρωσε την αμφίεσή της με ένα μαύρο δερμάτινο παλτό και μαύρες γόβες.
Αφορμή αποτέλεσαν τα εγκαίνια σε κατάστημα της τελευταίας επιχειρηματικής της προσπάθειας, του ενεργειακού ποτού με τίτλο Update.
Kim Kardashian e Ludovic de Saint Sernin chegando ao evento de abertura da loja pop-up da Update em Los Angeles, Califórnia. (25/07) pic.twitter.com/Mzuk1odjne— Access Kardashian (@accesskardash) July 26, 2026
Η τηλεπερσόνα επέλεξε ένα κορμάκι με χαμηλό ντεκολτέ πάνω από το οποίο φόρεσε ένα διαφανές φόρεμα με τιράντες από τον Ludovic de Saint Sernin.
Η 45χρονη Καρντάσιαν συμπλήρωσε την αμφίεσή της με ένα μαύρο δερμάτινο παλτό και μαύρες γόβες.
Kim Kardashian durante o evento privado da UPDATE em Los Angeles — 25 de Julho pic.twitter.com/tpsKf2WFT1— Portal Kardashian (@portalkardashbr) July 26, 2026
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