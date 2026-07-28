Η ανάποδη βουτιά της Τούνη από φουσκωτό στην Πάρο: «Είμαι happy στη θάλασσα», δείτε βίντεο
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Ιωάννα Τούνη Πάρος βουτιά

Η ανάποδη βουτιά της Τούνη από φουσκωτό στην Πάρο: «Είμαι happy στη θάλασσα», δείτε βίντεο

«Μπράβο φίλη μου» επιδοκίμασαν την Ιωάννα Τούνη κάποιος από την παρέα της

Η ανάποδη βουτιά της Τούνη από φουσκωτό στην Πάρο: «Είμαι happy στη θάλασσα», δείτε βίντεο
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Στην Πάρο βρέθηκε για λίγες ώρες τη Δευτέρα η Ιωάννα Τούνη, η οποία κάνει τις διακοπές στη Μύκονο.

Η influencer έκανε, μάλιστα, επίδειξη των κολυμβητικών της δυνατοτήτων κάνοντας μια εντυπωσιακή ανάποδη βουτιά από φουσκωτό.

«Μπράβο φίλη μου» επιδοκίμασαν την Ιωάννα Τούνη κάποιος από την παρέα της.



Εκτός από το βίντεο, η Ιωάννα Τούνη υπογράμμισε την αγάπη της για τη θάλασσα και το νερό με φωτογραφίες που ανέβασε σε stories.

«Είμαι happy στη θάλασσα. Ειδικά όταν γελάμε τόσο» έγραψε χαρακτηριστικά στις φωτογραφίες

Η ανάποδη βουτιά της Τούνη από φουσκωτό στην Πάρο: «Είμαι happy στη θάλασσα», δείτε βίντεο
Η ανάποδη βουτιά της Τούνη από φουσκωτό στην Πάρο: «Είμαι happy στη θάλασσα», δείτε βίντεο
Η ανάποδη βουτιά της Τούνη από φουσκωτό στην Πάρο: «Είμαι happy στη θάλασσα», δείτε βίντεο
46 ΣΧΟΛΙΑ

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