Αλεξία Κεφαλά: Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ νοίκιασαν το ίδιο σκάφος που μείναμε εγώ και ο Fy ένα μήνα πριν, έχουμε μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι
Αλεξία Κεφαλά: Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ νοίκιασαν το ίδιο σκάφος που μείναμε εγώ και ο Fy ένα μήνα πριν, έχουμε μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι
Η σύζυγος του τράπερ ανέφερε πως «είναι ακραίο που δύο σούπερσταρ από την άλλη άκρη του πλανήτη» βρέθηκαν στο ίδιο μέρος με εκείνο που επέλεξε η ίδια και ο σύζυγός της
Το ίδιο σκάφος που έμεινε η Αλεξία Κεφαλάμε τον Fy έχουν νοικιάσει ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Χέιλι Μπίμπερ αυτές τις ημέρες που κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη σύζυγο του τράπερ, η οποία ανέφερε με χιούμορ πως «έχουν μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι».
Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, η Αλεξία Κεφαλά εξήγησε πως το αντιλήφθηκε παρατηρώντας πλάνα που έχουν δημοσιευτεί με το διάσημο ζευγάρι: «Μείναμε στο ίδιο σκάφος με τη Χέιλι και τον Τζάστιν Μπίμπερ. Πριν έναν μήνα περίπου, εγώ και ο Φίλιππος και ένα ζευγάρι φίλοι μας, νοικιάσαμε ένα σκάφος - εξαιρετική εμπειρία- και κάναμε Σπέτσες, Πόρο και Ύδρα. Βλέπω χθες, τώρα που υπάρχουν όλα αυτά τα βίντεο με τον Τζάστιν στις Σπέτσες, από το ένα μέρος στο άλλο, βλέπω ότι κυκλοφορεί ένα βίντεο στο TikTok, το οποίο δείχνει τη Χέιλι και τον Τζάστιν να είναι πάνω σε ένα σκάφος, τη Χέιλι να ανεβαίνει για την ακρίβεια, και βλέπω ένα μπονζάι, μία γλάστρα πάνω στο σκάφος. Λέω "αυτό είναι πάρα πολύ γνώριμο" αλλά το προσπέρασα γιατί το θεώρησα απίθανο να έχουν νοικιάσει το ίδιο σκάφος με εμάς. Λίγο ήξερα όμως, γιατί μου στέλνει την επόμενη μέρα ο Φίλιππος το TikTok και μου λέει "σου θυμίζει κάτι αυτό το σκάφος;" και λέω "ναι" και το παρατηρώ λίγο καλύτερα και βλέπω το ίδιο πλήρωμα που μας είχε εξυπηρετήσει όσο είχαμε νοικιάσει το σκάφος, να είναι το πλήρωμα που τους ανέβαζε τις βαλίτσες και τα πράγματα πάνω στο σκάφος», είπε αρχικά.
«Να μην σας τα πολυλογώ, εγώ ο Φίλιππος, ο Τζάστιν και η Χέιλι έχουμε μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι. Έτσι έπρεπε να ξεκινάει το βίντεο», δήλωσε η σύζυγος του τράπερ στη συνέχεια, σημειώνοντας πως επιβεβαίωσε την είδηση μιλώντας με τον ιδιοκτήτη του σκάφους και έπειτα έδειξε πλάνα από την παραμονή τους σε αυτό.
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, η Αλεξία Κεφαλά ανέφερε πως «είναι ακραίο που δύο σούπερσταρ από την άλλη άκρη του πλανήτη» βρέθηκαν στην Ελλάδα και έμειναν στο ίδιο μέρος με εκείνο που επέλεξε η ίδια και ο σύζυγός της.
Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, η Αλεξία Κεφαλά εξήγησε πως το αντιλήφθηκε παρατηρώντας πλάνα που έχουν δημοσιευτεί με το διάσημο ζευγάρι: «Μείναμε στο ίδιο σκάφος με τη Χέιλι και τον Τζάστιν Μπίμπερ. Πριν έναν μήνα περίπου, εγώ και ο Φίλιππος και ένα ζευγάρι φίλοι μας, νοικιάσαμε ένα σκάφος - εξαιρετική εμπειρία- και κάναμε Σπέτσες, Πόρο και Ύδρα. Βλέπω χθες, τώρα που υπάρχουν όλα αυτά τα βίντεο με τον Τζάστιν στις Σπέτσες, από το ένα μέρος στο άλλο, βλέπω ότι κυκλοφορεί ένα βίντεο στο TikTok, το οποίο δείχνει τη Χέιλι και τον Τζάστιν να είναι πάνω σε ένα σκάφος, τη Χέιλι να ανεβαίνει για την ακρίβεια, και βλέπω ένα μπονζάι, μία γλάστρα πάνω στο σκάφος. Λέω "αυτό είναι πάρα πολύ γνώριμο" αλλά το προσπέρασα γιατί το θεώρησα απίθανο να έχουν νοικιάσει το ίδιο σκάφος με εμάς. Λίγο ήξερα όμως, γιατί μου στέλνει την επόμενη μέρα ο Φίλιππος το TikTok και μου λέει "σου θυμίζει κάτι αυτό το σκάφος;" και λέω "ναι" και το παρατηρώ λίγο καλύτερα και βλέπω το ίδιο πλήρωμα που μας είχε εξυπηρετήσει όσο είχαμε νοικιάσει το σκάφος, να είναι το πλήρωμα που τους ανέβαζε τις βαλίτσες και τα πράγματα πάνω στο σκάφος», είπε αρχικά.
«Να μην σας τα πολυλογώ, εγώ ο Φίλιππος, ο Τζάστιν και η Χέιλι έχουμε μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι. Έτσι έπρεπε να ξεκινάει το βίντεο», δήλωσε η σύζυγος του τράπερ στη συνέχεια, σημειώνοντας πως επιβεβαίωσε την είδηση μιλώντας με τον ιδιοκτήτη του σκάφους και έπειτα έδειξε πλάνα από την παραμονή τους σε αυτό.
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, η Αλεξία Κεφαλά ανέφερε πως «είναι ακραίο που δύο σούπερσταρ από την άλλη άκρη του πλανήτη» βρέθηκαν στην Ελλάδα και έμειναν στο ίδιο μέρος με εκείνο που επέλεξε η ίδια και ο σύζυγός της.
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