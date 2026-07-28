Αλεξία Κεφαλά: Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ νοίκιασαν το ίδιο σκάφος που μείναμε εγώ και ο Fy ένα μήνα πριν, έχουμε μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι