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Γιος γνωστού ηθοποιού συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη μετά από καταδίωξη επειδή δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Νέα Σμύρνη Έλεγχος Αστυνομικοί Καταδίωξη

Γιος γνωστού ηθοποιού συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη μετά από καταδίωξη επειδή δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς

Στην κατοχή του 23χρονου βρέθηκε ένα κατσαβίδι

Γιος γνωστού ηθοποιού συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη μετά από καταδίωξη επειδή δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
205 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη γιου ηθοποιού ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο στη Νέα Σμύρνη προχώρησαν αστυνομικοί τη Δευτέρα.

Τον 23χρονο ο οποίος επέβαινε σε μηχανή εντόπισε στην οδό Αιγαίου περιπολικό το πλήρωμα του οποίου του έκανε σήμα να σταματήσει για έλεγχο.

Ο νεαρός, όμως, όχι μόνο δεν σταμάτησε αλλά ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει.

Στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Δαρδανελίων ο 23χρονος παράτησε τη μηχανή και άρχισε να τρέχει. Ωστόσο, δεν κατάφερε να φτάσει μακριά καθώς, λίγο παρακάτω, ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Στον σωματικό έλεγχο που του έγινε, εντοπίστηκε ένα κατσαβίδι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβίαση του νόμου περί όπλων.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
205 ΣΧΟΛΙΑ

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