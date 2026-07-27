Τα 3+1 μπαμ των νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην Ευρώπη: Από τον Τζόλη στην Άρσεναλ στον Καρανδρίκα στην Μπάγερν
Τα 3+1 μπαμ των νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην Ευρώπη: Από τον Τζόλη στην Άρσεναλ στον Καρανδρίκα στην Μπάγερν
Το να παίζει κάποιος Έλληνας στο εξωτερικό δεν προκαλεί πλέον απορία, το να ανακοινώνονται όμως τρεις μεταγραφές σε πέντε 24ώρα, προκαλεί θαυμασμό
Μέσα σε διάστημα 5 ημερών, τρεις Έλληνες παίκτες ανακοινώθηκαν από τρία μεγαθήρια του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Αν σε αυτήν την συνθήκη προσθέσει κάποιος και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, αντιλαμβάνεται κανείς πως η Ελλάδα αποτελεί θέμα συζήτησης στα υψηλότερα πατώματα του σπορ. Το να παίζει κάποιος Έλληνας στο εξωτερικό δεν προκαλεί πλέον απορία. Το να ανακοινώνονται όμως τρεις μεταγραφές σε πέντε 24ώρα, όπως και να 'χει προκαλεί έκπληξη και θαυμασμό.
Η μετακίνηση του Χρήστου Τζόλη από την Κλαμπ Μπριζ στην Άρσεναλ είναι ξεχωριστό κεφάλαιο από μόνη της. Η μεταγραφή ανακοινώθηκε στις 23 Ιουλίου και ο Έλληνας διεθνής έκανε ήδη το ντεμπούτο του σε φιλικό ματς.
Ο Τζόλης την τελευταία διετία στο Μπριζ έκανε μαγικά, με 108 ματς, 43 γκολ και 45 ασίστ. Όλα αυτά έφταναν για να δώσει η Άρσεναλ 40 εκατομμύρια ευρώ και η συγκεκριμένη μεταγραφή να γίνει η ακριβότερη όλων των εποχών για Έλληνα ποδοσφαιριστή.
Από τον Ατρόμητο στην Μπάγερν
Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας αν και αγωνίζεται σε διαφορετική θέση, θα θέλει δίχως αμφιβολία να ακολουθήσει αντίστοιχη πορεία.
Από τον Ηρακλή Περιστερίου στον Ατρόμητο και από εκεί στα 17 του χρόνια στην Μπάγερν Μονάχου, με τους πρωταθλητές Γερμανίας να ανακοινώνουν σήμερα Δευτέρα (27/7) την απόκτησή του Έλληνα κεντρικού αμυντικού.
Με ύψος κοντά στο 1.90μ., έπεισε μετά από δύο απαιτητικά και δύσκολα δοκιμαστικά, πως μπορεί να γίνει ο επόμενος νέος παίκτης, που μπορεί να φτάσει έως και την πρώτη ομάδα.
Τα τελευταία χρόνια εξάλλου, η Μπάγερν δεν αγοράζει μόνο τους νεαρούς παίκτες που ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες ομάδες στη Γερμανία. Θέλει να βγάζει ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες της.
Η Μίλαν και ο 16χρονος στόπερ Σπύρος Ζορμπάς
Ιταλία και στόπερ είναι έννοιες συνυφασμένες από καταβολής ποδοσφαίρου. Κάτι ξέρουν στο Μιλάνο για να φέρουν από την Ελλάδα, έναν 16χρονο σε αυτή τη θέση και να ανακοινώσουν σήμερα Δευτέρα (27/7) την απόκτησή του. Ο Σπύρος Ζορμπάς εξέλιξε το παιχνίδι του, όπως αναφέρει και η Μίλαν, στον Ολυμπιακό.
Η προσθήκη του στο πρότζεκτ Milan Futuro δείχνει τις σκέψεις που υπάρχουν στο κλαμπ. Το συγκεκριμένο πρότζεκτ αφορά ποδοσφαιριστές, που στη Μίλαν θεωρούν πως έχουν το ταλέντο να στελεχώσουν και τις υπόλοιπες, ηλικιακά, ομάδες. Με στόχο και σκοπό την πρώτη ομάδα. Θα είναι το ιδανικό.
Αν σε αυτήν την συνθήκη προσθέσει κάποιος και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, αντιλαμβάνεται κανείς πως η Ελλάδα αποτελεί θέμα συζήτησης στα υψηλότερα πατώματα του σπορ. Το να παίζει κάποιος Έλληνας στο εξωτερικό δεν προκαλεί πλέον απορία. Το να ανακοινώνονται όμως τρεις μεταγραφές σε πέντε 24ώρα, όπως και να 'χει προκαλεί έκπληξη και θαυμασμό.
Η μετακίνηση του Χρήστου Τζόλη από την Κλαμπ Μπριζ στην Άρσεναλ είναι ξεχωριστό κεφάλαιο από μόνη της. Η μεταγραφή ανακοινώθηκε στις 23 Ιουλίου και ο Έλληνας διεθνής έκανε ήδη το ντεμπούτο του σε φιλικό ματς.
Ο 24χρονος διεθνής εξτρέμ έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ τον Αύγουστο του 2021 με προορισμό τη Νόριτς. Η πρώτη επαφή με την Premier League δεν πήγε όπως τη φανταζόταν αλλά η περιήγηση σε Ολλανδία (Τβέντε) και Γερμανία (Φορτούνα Ντίσελντορφ) πρόσφερε άφθονες εμπειρίες.
Our latest summer signing has something to say, Gooners...— Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026
Over to you, Christos! 📞 pic.twitter.com/D0WPy1PS9G
Ο Τζόλης την τελευταία διετία στο Μπριζ έκανε μαγικά, με 108 ματς, 43 γκολ και 45 ασίστ. Όλα αυτά έφταναν για να δώσει η Άρσεναλ 40 εκατομμύρια ευρώ και η συγκεκριμένη μεταγραφή να γίνει η ακριβότερη όλων των εποχών για Έλληνα ποδοσφαιριστή.
Από τον Ατρόμητο στην Μπάγερν
Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας αν και αγωνίζεται σε διαφορετική θέση, θα θέλει δίχως αμφιβολία να ακολουθήσει αντίστοιχη πορεία.
Από τον Ηρακλή Περιστερίου στον Ατρόμητο και από εκεί στα 17 του χρόνια στην Μπάγερν Μονάχου, με τους πρωταθλητές Γερμανίας να ανακοινώνουν σήμερα Δευτέρα (27/7) την απόκτησή του Έλληνα κεντρικού αμυντικού.
Με ύψος κοντά στο 1.90μ., έπεισε μετά από δύο απαιτητικά και δύσκολα δοκιμαστικά, πως μπορεί να γίνει ο επόμενος νέος παίκτης, που μπορεί να φτάσει έως και την πρώτη ομάδα.
Καθόλου εύκολο αγωνιστικό περιβάλλον αλλά δεδομένα οι Βαυαροί όταν παρατηρούν πως ένας ποδοσφαιριστής έχει τις προϋποθέσεις και το επίπεδο να εξελιχθεί, κάνουν τα πάντα.
Konstantinos #Karandrikas 🤝 neue #FCBayern-Trikots pic.twitter.com/81wjDvkC9N— FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) July 27, 2026
Τα τελευταία χρόνια εξάλλου, η Μπάγερν δεν αγοράζει μόνο τους νεαρούς παίκτες που ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες ομάδες στη Γερμανία. Θέλει να βγάζει ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες της.
Η Μίλαν και ο 16χρονος στόπερ Σπύρος Ζορμπάς
Ιταλία και στόπερ είναι έννοιες συνυφασμένες από καταβολής ποδοσφαίρου. Κάτι ξέρουν στο Μιλάνο για να φέρουν από την Ελλάδα, έναν 16χρονο σε αυτή τη θέση και να ανακοινώσουν σήμερα Δευτέρα (27/7) την απόκτησή του. Ο Σπύρος Ζορμπάς εξέλιξε το παιχνίδι του, όπως αναφέρει και η Μίλαν, στον Ολυμπιακό.
Η προσθήκη του στο πρότζεκτ Milan Futuro δείχνει τις σκέψεις που υπάρχουν στο κλαμπ. Το συγκεκριμένο πρότζεκτ αφορά ποδοσφαιριστές, που στη Μίλαν θεωρούν πως έχουν το ταλέντο να στελεχώσουν και τις υπόλοιπες, ηλικιακά, ομάδες. Με στόχο και σκοπό την πρώτη ομάδα. Θα είναι το ιδανικό.
Με ύψος 1.91μ., οι Ιταλοί θεωρούν πως μπορούν να εξελίξουν ακόμα περισσότερο το παιχνίδι του, ειδικά σε τακτικό επίπεδο.
Καρέτσας ο επόμενος
Τζόλης, Καρανδρίκας και Ζορμπάς ανήκουν πλέον επίσημα σε Άρσεναλ, Μπάγερν και Μίλαν αντίστοιχα. Η τέταρτη μεταγραφή, που έρχεται για Έλληνα παίκτη αναμένεται να είναι και εκείνη εντυπωσιακή.
Ο λόγος βέβαια, για την επόμενη ομάδα του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός μετά από κοντά 100 ματς με την Γκενκ (92 για την ακρίβεια, με 6 γκολ και 23 ασίστ), φάνταζε απίθανο να παραμείνει στο Βέλγιο.
Η Μπορούσια Ντόρτμουντ έκανε τα πάντα για να πείσει την ομάδα του να δεχθεί την πρότασή της. Ταξίδια στελεχών στο Βέλγιο, επαφές από κοντά και προσπάθειες να καμφθούν οι όποιες αντιστάσεις.
Γνωστοί εξάλλου για το συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας και εξέλιξης εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Ο Καρέτσας μεγάλωσε τη φήμη του με τα όσα εντυπωσιακά έκανε με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας.
Στο βιογραφικό του έχει 10 συμμετοχές με τρία τέρματα αλλά και παρουσία στην πρώτη κατηγορία του Βελγίου, την Pro League για 2,5 συνεχή χρόνια. Το ταλέντο του αστείρευτο και στην Ντόρτμουντ βλέπουν τον επόμενο παίκτη, που μπορεί να αυξήσει την αξία του σε μεγάλα επίπεδα και νούμερα.
Καρέτσας ο επόμενος
Τζόλης, Καρανδρίκας και Ζορμπάς ανήκουν πλέον επίσημα σε Άρσεναλ, Μπάγερν και Μίλαν αντίστοιχα. Η τέταρτη μεταγραφή, που έρχεται για Έλληνα παίκτη αναμένεται να είναι και εκείνη εντυπωσιακή.
Ο λόγος βέβαια, για την επόμενη ομάδα του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός μετά από κοντά 100 ματς με την Γκενκ (92 για την ακρίβεια, με 6 γκολ και 23 ασίστ), φάνταζε απίθανο να παραμείνει στο Βέλγιο.
Η Μπορούσια Ντόρτμουντ έκανε τα πάντα για να πείσει την ομάδα του να δεχθεί την πρότασή της. Ταξίδια στελεχών στο Βέλγιο, επαφές από κοντά και προσπάθειες να καμφθούν οι όποιες αντιστάσεις.
Κι άλλες μεγάλες ομάδες (όπως η Μίλαν) καραδοκούσαν, αλλά οι Βεστφαλοί φάνταζαν από την αρχή ως το φαβορί για να αποσπάσουν το «ναι» από Καρέτσα και Γκενκ. Για να προσθέσουν ακόμα ένα σούπερ ταλέντο στη «μηχανή» τους.
Our DNA 💙#riseabove pic.twitter.com/9EZ44U9loV— KRC Genk (@KRCGenkofficial) May 15, 2026
Γνωστοί εξάλλου για το συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας και εξέλιξης εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Ο Καρέτσας μεγάλωσε τη φήμη του με τα όσα εντυπωσιακά έκανε με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας.
Στο βιογραφικό του έχει 10 συμμετοχές με τρία τέρματα αλλά και παρουσία στην πρώτη κατηγορία του Βελγίου, την Pro League για 2,5 συνεχή χρόνια. Το ταλέντο του αστείρευτο και στην Ντόρτμουντ βλέπουν τον επόμενο παίκτη, που μπορεί να αυξήσει την αξία του σε μεγάλα επίπεδα και νούμερα.
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