Η ΑΕΚ τα βρήκε σε όλα με τον διεθνή Κροάτη χαφ Λόβρο Μάγιερ και τον φέρνει στην Ελλάδα
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ΑΕΚ Μεταγραφές Λόβρο Μάγερ Βόλφσμπουγκ

Η ΑΕΚ τα βρήκε σε όλα με τον διεθνή Κροάτη χαφ Λόβρο Μάγιερ και τον φέρνει στην Ελλάδα

Η μεταγραφή από τη Βόλφσμπουργκ αναμένεται να φτάσει στα 6 εκατομμύρια ευρώ

Η ΑΕΚ τα βρήκε σε όλα με τον διεθνή Κροάτη χαφ Λόβρο Μάγιερ και τον φέρνει στην Ελλάδα
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Η ΑΕΚ κλείνει το βασικό κενό, που είχε στα χαφ και φέρνει στην Ελλάδα τον διεθνή Κροάτη, Λόβρο Μάγιερ. 

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ένωση τα βρήκε σε όλα με την Βόλφσμπουργκ σε μεταγραφή, που φτάνει στα 6 εκατομμύρια ευρώ. 

Ο Μάγιερ αποκτήθηκε από τη γερμανική ομάδα το καλοκαίρι του 2023 από τη Ρεν αντί 25 εκατομμυρίων ευρώ. Είχε συμβόλαιο έως και το 2028 ενώ οι Γάλλοι διατήρησαν και το 15% των δικαιωμάτων του. 

 Ο 28χρονος κεντρικός χαφ έχει 38 συμμετοχές και 9 γκολ με την Εθνική Κροατίας αλλά δεν ήταν στην αποστολή στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο. 

Αν και είχε αγωνιστεί την πρώτη ημέρα του Απριλίου του 2026 στη φιλική ήττα 3-1 από τη Βραζιλία. Είχε μπει αλλαγή στο 70'. 

Ο Μάγιερ αναμένεται στην Ελλάδα μέσα στην εβδομάδα, προκειμένου να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του.
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