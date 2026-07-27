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Η ΑΕΚ τα βρήκε σε όλα με τον διεθνή Κροάτη χαφ Λόβρο Μάγιερ και τον φέρνει στην Ελλάδα
Η ΑΕΚ τα βρήκε σε όλα με τον διεθνή Κροάτη χαφ Λόβρο Μάγιερ και τον φέρνει στην Ελλάδα
Η μεταγραφή από τη Βόλφσμπουργκ αναμένεται να φτάσει στα 6 εκατομμύρια ευρώ
Η ΑΕΚ κλείνει το βασικό κενό, που είχε στα χαφ και φέρνει στην Ελλάδα τον διεθνή Κροάτη, Λόβρο Μάγιερ.
Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ένωση τα βρήκε σε όλα με την Βόλφσμπουργκ σε μεταγραφή, που φτάνει στα 6 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Μάγιερ αποκτήθηκε από τη γερμανική ομάδα το καλοκαίρι του 2023 από τη Ρεν αντί 25 εκατομμυρίων ευρώ. Είχε συμβόλαιο έως και το 2028 ενώ οι Γάλλοι διατήρησαν και το 15% των δικαιωμάτων του.
Αν και είχε αγωνιστεί την πρώτη ημέρα του Απριλίου του 2026 στη φιλική ήττα 3-1 από τη Βραζιλία. Είχε μπει αλλαγή στο 70'.
Ο Μάγιερ αναμένεται στην Ελλάδα μέσα στην εβδομάδα, προκειμένου να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του.
Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ένωση τα βρήκε σε όλα με την Βόλφσμπουργκ σε μεταγραφή, που φτάνει στα 6 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Μάγιερ αποκτήθηκε από τη γερμανική ομάδα το καλοκαίρι του 2023 από τη Ρεν αντί 25 εκατομμυρίων ευρώ. Είχε συμβόλαιο έως και το 2028 ενώ οι Γάλλοι διατήρησαν και το 15% των δικαιωμάτων του.
Ο 28χρονος κεντρικός χαφ έχει 38 συμμετοχές και 9 γκολ με την Εθνική Κροατίας αλλά δεν ήταν στην αποστολή στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο.
🚨🟡⚫️ EXCL: AEK Athens verbally agree on deal to sign Croatian midfielder Lovro Majer from Wolfsburg.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
Fee over €6m for Majer who will travel this week for medical tests and signatures. 🇭🇷 pic.twitter.com/06ZzOurNB9
Αν και είχε αγωνιστεί την πρώτη ημέρα του Απριλίου του 2026 στη φιλική ήττα 3-1 από τη Βραζιλία. Είχε μπει αλλαγή στο 70'.
Ο Μάγιερ αναμένεται στην Ελλάδα μέσα στην εβδομάδα, προκειμένου να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του.
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