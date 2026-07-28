Χούθι: Στο στόχαστρο η νέα πετρελαϊκή «πύλη» της Σαουδικής Αραβίας, σχεδόν 588 εκατ. βαρέλια διακινήθηκαν μέσω Yanbu

Η εκτόξευση των εξαγωγών πετρελαίου μέσω Yanbu μετέτρεψε την Ερυθρά Θάλασσα σε κρίσιμο κρίκο της ενεργειακής στρατηγικής του Ριάντ – Η Xclusiv Shipbrokers καταγράφει πτώση σχεδόν 30% στις διελεύσεις από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ μετά τις νέες απειλές