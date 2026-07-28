Χούθι: Στο στόχαστρο η νέα πετρελαϊκή «πύλη» της Σαουδικής Αραβίας, σχεδόν 588 εκατ. βαρέλια διακινήθηκαν μέσω Yanbu
Χούθι: Στο στόχαστρο η νέα πετρελαϊκή «πύλη» της Σαουδικής Αραβίας, σχεδόν 588 εκατ. βαρέλια διακινήθηκαν μέσω Yanbu
Η εκτόξευση των εξαγωγών πετρελαίου μέσω Yanbu μετέτρεψε την Ερυθρά Θάλασσα σε κρίσιμο κρίκο της ενεργειακής στρατηγικής του Ριάντ – Η Xclusiv Shipbrokers καταγράφει πτώση σχεδόν 30% στις διελεύσεις από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ μετά τις νέες απειλές
Μια νέα και ιδιαίτερα ευαίσθητη ισορροπία διαμορφώνεται στις θαλάσσιες εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Το Ριάντ κατάφερε να περιορίσει σημαντικά την εξάρτησή του από τα Στενά του Ορμούζ, ενισχύοντας θεαματικά τις ροές αργού μέσω του Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα, όμως, η κλιμάκωση των απειλών των Χούθι δημιουργεί έναν νέο κίνδυνο ακριβώς πάνω στη διαδρομή που εξελίχθηκε σε βασική εναλλακτική πύλη των σαουδαραβικών εξαγωγών.
Οι αναλυτές της Xclusiv Shipbrokers επισημαίνουν ότι «το γεωπολιτικό risk premium μετατοπίστηκε αντί να εξαφανιστεί», περιγράφοντας ουσιαστικά τη νέα πραγματικότητα για την αγορά πετρελαίου και τη ναυτιλία.
Σύμφωνα με στοιχεία της Signal Ocean που επικαλείται ο ναυλομεσιτικός οίκος, από τις αρχές του 2026 έως τις 23 Ιουλίου φορτώθηκαν από το Yanbu περισσότερα από 80 εκατ. μετρικοί τόνοι αργού, ποσότητα που αντιστοιχεί σε σχεδόν 588 εκατ. βαρέλια. Πρόκειται για όγκο σχεδόν τετραπλάσιο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πριν από την κρίση στη Μέση Ανατολή.
Η μεγάλη αλλαγή καταγράφηκε τον Μάρτιο, όταν οι μηνιαίες εξαγωγές ξεπέρασαν τα 13 εκατ. τόνους, ενώ σε ολόκληρο το δεύτερο τρίμηνο διατηρήθηκαν πάνω από τα 16 εκατ. τόνους τον μήνα.
Πίσω από αυτή τη στροφή βρίσκεται η αυξημένη αξιοποίηση του αγωγού East-West Pipeline, μέσω του οποίου το σαουδαραβικό αργό μεταφέρεται από τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές στα ανατολικά της χώρας προς το Yanbu. Με αυτόν τον τρόπο, η Σαουδική Αραβία μπορεί να διοχετεύει σημαντικές ποσότητες στις διεθνείς αγορές χωρίς τα δεξαμενόπλοια να χρειάζεται να περάσουν από το Ορμούζ.
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Οι αναλυτές της Xclusiv Shipbrokers επισημαίνουν ότι «το γεωπολιτικό risk premium μετατοπίστηκε αντί να εξαφανιστεί», περιγράφοντας ουσιαστικά τη νέα πραγματικότητα για την αγορά πετρελαίου και τη ναυτιλία.
Σύμφωνα με στοιχεία της Signal Ocean που επικαλείται ο ναυλομεσιτικός οίκος, από τις αρχές του 2026 έως τις 23 Ιουλίου φορτώθηκαν από το Yanbu περισσότερα από 80 εκατ. μετρικοί τόνοι αργού, ποσότητα που αντιστοιχεί σε σχεδόν 588 εκατ. βαρέλια. Πρόκειται για όγκο σχεδόν τετραπλάσιο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πριν από την κρίση στη Μέση Ανατολή.
Η μεγάλη αλλαγή καταγράφηκε τον Μάρτιο, όταν οι μηνιαίες εξαγωγές ξεπέρασαν τα 13 εκατ. τόνους, ενώ σε ολόκληρο το δεύτερο τρίμηνο διατηρήθηκαν πάνω από τα 16 εκατ. τόνους τον μήνα.
Πίσω από αυτή τη στροφή βρίσκεται η αυξημένη αξιοποίηση του αγωγού East-West Pipeline, μέσω του οποίου το σαουδαραβικό αργό μεταφέρεται από τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές στα ανατολικά της χώρας προς το Yanbu. Με αυτόν τον τρόπο, η Σαουδική Αραβία μπορεί να διοχετεύει σημαντικές ποσότητες στις διεθνείς αγορές χωρίς τα δεξαμενόπλοια να χρειάζεται να περάσουν από το Ορμούζ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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